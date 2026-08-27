ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ರೌದ್ರಾವತಾರ!: ಮಣ್ಣಿನ ಸುನಾಮಿಗೆ ನೂರಾರು ಜನ ಬಲಿ, ಸಾವಿರಾರೂ ಮಂದಿ ನಾಪತ್ತೆ; ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
What Is Nepal flood Reason?: ನೇಪಾಳ-ಚೀನಾ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೀಕರ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ 177ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಆತಂಕದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : August 27, 2026 at 2:10 PM IST
What Is Nepal flood Reason?: ಬುಧವಾರ ನೇಪಾಳ - ಚೀನಾ ಗಡಿಯ ಜನರಿಗೆ ಅದು ಕರಾಳ ದಿನ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮೋಡವಿಲ್ಲ, ಮಳೆಯಿಲ್ಲ, ಮೇಘಸ್ಫೋಟದ ಯಾವುದೇ ಸೂಚನೆಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆಗೆ ಟಿಬೆಟ್ನ ಎತ್ತರದ ಪರ್ವತಗಳಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಗ್ಯಾಲನ್ ನೀರು, ಮಣ್ಣು, ಬಂಡೆ, ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯ ಮಹಾದೈತ್ಯ ಗೋಡೆ ನೇಪಾಳದತ್ತ ನುಗ್ಗಿ ಬಂದಿತು. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ತೆರೆಯುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನದಿ ತಟದಲ್ಲಿದ್ದ ಮನೆಗಳು, ಸೇತುವೆಗಳು, ರಸ್ತೆಗಳು, ಜನರು ಎಲ್ಲವೂ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋದವು. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಈ ಅಟ್ಟಹಾಸದ ಮುಂದೆ ಮನುಷ್ಯ ಅಸಹಾಯಕನಾಗಿ ನಿಂತು ನೋಡಬೇಕಾಯಿತು.
ಗುರುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೇಪಾಳದ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳು ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದೆ. ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 177ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. 1300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 300 ಮಂದಿ ಭಾರತೀಯರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದು ನುವಾಕೋಟ್ ಮತ್ತು ರಸುವಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ. ಇತ್ತ ಚೀನಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆ CCTV ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಟಿಬೆಟ್ನಲ್ಲಿಯೇ 558 ಜನರು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಹಲವರು ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು.
ಇಡೀ ದುರಂತ ನಡೆದು 24 ಗಂಟೆ ಕಳೆದರೂ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹನಿ ಮಳೆಯೂ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಮೇಘಸ್ಫೋಟವೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಭಯಾನಕ ಪ್ರವಾಹ ಬಂದಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಇದು ಕೇವಲ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರವಾಹವಲ್ಲ, ಇದರ ಹಿಂದೆ ಬೇರೆಯದೇ ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಈಗ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ತನಿಖೆಯಿಂದ ಬಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಮೊದಲು ನೇಪಾಳದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾವಿಸಿದ್ದು ಭೂಕಂಪದಿಂದ ಈ ದುರಂತವಾಗಿದೆ ಎಂದು. ಏಕೆಂದರೆ ಮಹಾಪ್ರವಾಹಕ್ಕೂ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ಮೊದಲು ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಪನದ ಅನುಭವವಾಗಿತ್ತು. ನೂರಾರು ಜನರನ್ನು ಕೆಸರು ನುಂಗುವ ಮುನ್ನ ಭೂಮಿ ನಡುಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಭೂಕಂಪದಿಂದ ಹಿಮಪಾತವಾಗಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿ ಪ್ರವಾಹ ಬಂದಿರಬಹುದು ಎಂದು ಆರಂಭಿಕ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು.
ಆದರೆ, ಈ ಭೂಕಂಪದ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಥೆ USGS ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದೆ. USGS ತನ್ನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಆ ಕಂಪನವು ಭೂಕಂಪವೇ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಭೂಕುಸಿತದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಕಂಪನ. ರಿಕ್ಟರ್ ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ 5.2 ತೀವ್ರತೆಯಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯ ಕಂಪನ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅದು ಟೆಕ್ಟೋನಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳ ಚಲನೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಬೃಹತ್ ಹಿಮನದಿ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದು, ಅವಶೇಷಗಳ ಹರಿವಿನಿಂದ ಉಂಟಾದದ್ದು ಎಂದು USGS ಖಚಿತಪಡಿಸಿದೆ.
ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಏನಿದು ಹಿಮನದಿ ಕುಸಿತ?: ಅಸಲಿಗೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಏನು ಅಂದರೆ, ಟಿಬೆಟ್ನ ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಮನದಿ ಅಥವಾ ಹಿಮ - ಬಂಡೆಯ ಬೃಹತ್ ಭಾಗವೊಂದು ಏಕಾಏಕಿ ಕುಸಿದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಹಿಮನದಿ ಕುಸಿತ ಅಥವಾ ಐಸ್ - ರಾಕ್ ವೈಫಲ್ಯ (Glacial Collapse or Ice-Rock Failure) ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬೃಹತ್ ಹಿಮ-ಬಂಡೆಯ ರಾಶಿ ನೇರವಾಗಿ ಲ್ಹೆಂಡೆ ಖೋಲಾ ನದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಲ್ಹೆಂಡೆ ಖೋಲಾ ಎಂಬುದು ಭೋಟೆ ಕೋಶಿ ನದಿಯ ಉಪನದಿ. ಈ ನದಿ ಟಿಬೆಟ್ನ ಎತ್ತರದ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಹರಿದು ನೇಪಾಳವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ.
ಕಠ್ಮಂಡುವಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ (ICIMOD - International Centre for Integrated Mountain Development) ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 9 ಗಂಟೆಗೆ ಭೋಟೆ ಕೋಶಿ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಏರಲು ಶುರುವಾಗಿದೆ. ನದಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ದಾಟಿ ನೀರು ನುಗ್ಗಿದೆ. ಆ ಪ್ರವಾಹ ಭೋಟೆ ಕೋಶಿಯಿಂದ ತ್ರಿಶೂಲಿ ನದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದೆ.
ಈಗ ನೂರಾರು ಜನರನ್ನು ಹುಡುಕುವ, ಹಲವು ಅಡಿ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಅವಶೇಷಗಳಡಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯುವ ಬೃಹತ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ದುರಂತದ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವನ್ನು ತುಂಡು ತುಂಡಾಗಿ ಜೋಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟು ಹಿಮಾಲಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ICIMOD ಸಂಸ್ಥೆಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಮ - ಬಂಡೆಯ ಹಿಮಪಾತವೇ ಈ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ICIMOD ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ದುರಂತವನ್ನು ಕ್ರಯೋಸ್ಪಿಯರ್ ಅಪಾಯಗಳು (cryosphere hazards) ಆವರ್ತನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಎಂದು ಕರೆದಿದೆ.
ಈ ಕ್ರಯೋಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ?: ಇದು ಭೂಮಿಯ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿದ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಇರುವ ಸಾಮೂಹಿಕ ಹೆಸರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಹಿಮನದಿಗಳು, ಹಿಮ, ಮತ್ತು ಪರ್ಮಾಫ್ರಾಸ್ಟ್ ಸೇರಿವೆ. ಪರ್ಮಾಫ್ರಾಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಯ ಯಾವುದೇ ಭಾಗ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂಡೆ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣು ಸೇರಿದಂತೆ ಸತತ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ 0°C ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು. ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿದ ಭೂದೃಶ್ಯಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಬದಲಾದಾಗ ಆ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಕ್ರಯೋಸ್ಪಿಯರ್ ಅಪಾಯಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ದುರಂತದಲ್ಲೂ ಅದೇ ಆಗಿದೆ. ಬೆಚ್ಚಗಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿಮಾಲಯದ cryosphere ಒಂದು ಹಾಳಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಟ್ಟಡದಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪರ್ವತಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟಿರುವ ಆಳವಾದ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಕರಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಹಿಮನದಿಯ ಬೃಹತ್ ಪದರಗಳು ತಮ್ಮ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಮುರಿದು ಬೀಳುತ್ತವೆ. ICIMOD ನ ಹಿರಿಯ ಕ್ರಯೋಸ್ಪಿಯರ್ ತಜ್ಞ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫಾರೂಕ್ ಅಜಂ ಹೇಳುವಂತೆ, "ಕ್ರಯೋಸ್ಪಿಯರ್ ಅಪಾಯಗಳ ಆವರ್ತನವು ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬದಲಾವಣೆಯ ವೇಗವು ಎಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಅದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಲ್ಹೆಂಡೆ ಖೋಲಾದಲ್ಲಿನ ದುರಂತವು "ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಅಪಾಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಸಂಘಟಿತ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಬಲವಾದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಹಯೋಗದ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೆನಡಾದ ಕ್ಯಾಲ್ಗರಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಭೂರೂಪಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಡೇನಿಯಲ್ ಶುಗರ್ ಅವರು ನೀಡಿರುವ ವಿವರಣೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಆತಂಕಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. 5,200 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದ ಬಂಡೆಯಿಂದ ಹಿಮನದಿಯೊಂದು ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದ ಕಾರಣ ಈ ಹಠಾತ್ ಪ್ರವಾಹ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನ್ಯೂ ಸೈನ್ಸಿಸ್ಟ್ (New Scientist) ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗೆ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ, "ನಿನ್ನೆ ಮತ್ತು ಇಂದಿನ ಉಪಗ್ರಹ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹಿಮನದಿಗಳು ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಿಮವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಹಿಮ ಕರಗುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಹಿಮನದಿಯ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಕರಗುವಿಕೆಯು ಸಾಕಷ್ಟು ದ್ರವ ನೀರನ್ನು ಹಿಮನದಿಯೊಳಗೆ ನುಗ್ಗಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ICIMODನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ, ವಿಡಿಯೋ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಮತ್ತು ಬಂಡೆಗಳ ಅವಶೇಷಗಳು ಲೆಂಡೆ ಖೋಲಾಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿವೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಭೀಕರತೆಯನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಜಲವಿಜ್ಞಾನದ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳೇ ಸಾಕು. ಗಾಲ್ಚಿಯಲ್ಲಿರುವ ತ್ರಿಶೂಲಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 30 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ 9 ಮೀಟರ್ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಮಲೆಖುವಿನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 7 ಮೀಟರ್ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರವಾಹವಲ್ಲ, ಇದು ನೀರಿನ ಗೋಡೆಯೇ ಆಗಿತ್ತು.
ಇನ್ನೊಂದು ಆತಂಕಕಾರಿ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ಅವಶೇಷಗಳು ನದಿಯ ಕಿರಿದಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿ, ಭೂಕುಸಿತದ ಅಣೆಕಟ್ಟನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿರಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಅಡಚಣೆಯು ಸಂಗ್ರಹವಾದ ನೀರು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದರೆ ದ್ವಿತೀಯಕ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು. "ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ರಸುವಾ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಧ್ವಂಸಗೊಂಡ ಅದೇ ಸ್ಥಳವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದೆ" ಎಂದು ICIMOD ನ ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಅಪಾಯಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಕಿಯಾಂಗ್ಗಾಂಗ್ ಜಾಂಗ್ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಲ್ಹೆಂಡೆ ಖೋಲಾದಲ್ಲಿ ಹಿಮ ಹಿಮಪಾತವು ಶಂಕಿತ ಪ್ರಚೋದಕವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕಾರಣ ಇನ್ನೂ ದೃಢಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನೇಪಾಳ - ಚೀನಾ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆಯೊಂದು ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎರಡನೇ ಪ್ರವಾಹ ಸನ್ನಿಹಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲಾಂಗ್ ಬಂದರಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಈಗ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ICIMOD ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ನೇಪಾಳದ ತ್ರಿಭುವನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿಪತ್ತು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಸಂತ ರಾಜ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳುವಂತೆ, ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬಹು -ಅಪಾಯದ ಅಪಾಯಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಲ್ಹೆಂಡಾ ಖೋಲಾ ಪ್ರಕರಣವು ಅಂತಹ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. "ಕೆಳಗಿರುವ ಸಮುದಾಯಗಳ ಒಡ್ಡುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಪಾಯದ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ನಾಟಕೀಯವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಮುದಾಯಗಳು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ನೈಜ - ಸಮಯದ ಅಪಾಯದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸ್ಥಳೀಯ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವರನ್ನು ತಲುಪಬೇಕು ಮತ್ತು ಜೀವ ಉಳಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳಬೇಕು" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ ಇದು ಕೇವಲ ನೇಪಾಳದ ದುರಂತವಲ್ಲ, ಇದು ಇಡೀ ಹಿಮಾಲಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಗಂಟೆ. ಮಳೆ ಇಲ್ಲದೆಯೂ ಪರ್ವತಗಳು ಕುಸಿದು ನದಿಗಳು ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತ್ತಿವೆ. ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಹಿಮಾಲಯವನ್ನು ಒಳಗಿನಿಂದಲೇ ಟೊಳ್ಳು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ನಾವು ಈಗಲೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಲ್ಹೆಂಡೆ ಖೋಲಾದಂತಹ ದುರಂತಗಳು ಮುಂದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಬಹುದು.
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