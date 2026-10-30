ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಬಿಗ್ ರಿಸರ್ಚ್: ಜಾಗತಿಕ ಸಾಗರಗಳ ಆಳದಲ್ಲಿ ತಲ್ಲಣ! ದಶಕಗಳ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಉಲ್ಟಾ ಆಯ್ತು ಟ್ರೆಂಡ್!
Antarctic Ocean Salinity-Reversal: ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕಾ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಕರಗುವಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಾಗರದ ಆಳದ ನೀರಿನ ಉಪ್ಪಿನಂಶ ಭಾರಿ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು, ಜಾಗತಿಕ ಸಾಗರ ಪರಿಚಲನೆ, ಭಾರತೀಯ ಮುಂಗಾರಿನ ಮೇಲೂ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
Published : October 30, 2026 at 2:04 PM IST
Antarctic Ocean Salinity Reversal: ಜಾಗತಿಕ ಟೆಕ್ ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಲೋಕದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ (IISc) ಸಾಗರ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಹಾಗೂ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಸಂಶೋಧನೆಯೊಂದನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದೆ. ಇದು ಜಗತ್ತಿನ ಹವಾಮಾನ ವೀಕ್ಷಕರು, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ (Professionals) ಸಾಗರದ ಆಳದ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಅರಿಯಲು ಹೊಸ ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ.
'ನೇಚರ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್' (Nature Climate Change) ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುವ ಈ ಅತ್ಯಂತ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, 2015 ರಿಂದ ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕಾ ಸಮುದ್ರದ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿತ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರ ನೇರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ 'ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕಾ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ವಾಟರ್' (AAIW) ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಗರ ನೀರಿನ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯ ಉಪ್ಪಿನಂಶ (Salinity) ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತಗೊಳಿಸಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ದಶಕಗಳಿಂದ ಈ ಭಾಗದ ಸಾಗರದ ನೀರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಹಿಯಾಗುತ್ತಾ (Fresher) ಸಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಇಡೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಲ್ಟಾ ಆಗಿದ್ದು, ಕೇವಲ ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಕೇವಲ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವದ ಪೊಲಾರ್ (polar) ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರದೆ ಜಾಗತಿಕ ಸಾಗರಗಳ ರಚನೆ, ಹರಿವು ಮತ್ತು ಇಡೀ ಭೂಮಿಯ ಹವಾಮಾನ ಚಕ್ರದ ಮೇಲೆ ದೂರಗಾಮಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕಾ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ವಾಟರ್ (AAIW) ಎಂದರೆ ಏನು?: ಸಾಗರದ ಆಳದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಈ ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮೊದಲು ನಾವು AAIWನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ, ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕಾದ ಚಳಿಗಾಲದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮೇ ಮತ್ತು ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ ನಡುವೆ ದಕ್ಷಿಣ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ (Southern Ocean) ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಗಳು (Sea Ice) ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ತದನಂತರ ಬೇಸಿಗೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಈ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಗಳು ಕರಗಿ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಿಹಿನೀರನ್ನು ಸಾಗರಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ಕಾಲೋಚಿತ ಚಕ್ರವು ಸಾಗರದ ನೀರಿನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಹೀಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ನೀರಿನ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯು (Water Mass) ನೂರಾರು ಮೀಟರ್ಗಳ ಆಳದಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್, ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರಗಳ ಕಡೆಗೆ ಉತ್ತರಮುಖವಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನೇ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕಾ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ವಾಟರ್ (AAIW) ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸಾಗರಗಳ ಆಳದಲ್ಲಿ ಇಂಗಾಲ, ಆಮ್ಲಜನಕ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಸಾಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಈ ನೀರಿನ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
New research from IISc & collaborators finds that Antarctic Intermediate Water has become saltier, denser since 2015, reversing decades of freshening. This shift could weaken ocean layering and allow more stored carbon to escape into the atmosphere. 🔗: https://t.co/Cy52gzpCBL https://t.co/95ouWFibUu— IISc Bangalore (@iiscbangalore) October 29, 2026
ಸಾಗರದ ನೀರು ಪದರಗಳಾಗುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ (Stratification) ಮತ್ತು ಅದರ ಅಪಾಯಗಳು: ಸಮುದ್ರದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿನಂಶ (Salinity) ಬದಲಾದಾಗ ಅದು ನೀರಿನ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು (Density) ನೇರವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ನೀರಿನ ಸಾಂದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟಾದಾಗ ಸಾಗರವು ವಿವಿಧ ಪದರಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆಯಾಗುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೇಲೆ (Stratification) ಭಾರಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಪದರಗಳ ಜೋಡಣೆಯು ವಿಭಿನ್ನ ನೀರಿನ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಎಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ.
ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀರಿನ ಉಪ್ಪಿನಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪದರಗಳ ರಚನೆ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡರೆ ಅಥವಾ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಂಡರೆ, ಸಾಗರದ ಆಳದಿಂದ ಶಾಖ, ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಬರುವ ಅಥವಾ ಮೇಲ್ಮೈನಿಂದ ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಏರುಪೇಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಸಾಗರದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕುಂಠಿತಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಸಾಗರ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಮೇಲ್ಮೈಯಿಂದ ಇಂಗಾಲವನ್ನು ಆಳವಾದ ನೀರಿಗೆ ಒಯ್ಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆಳದಲ್ಲಿರುವ ಇಂಗಾಲದ ಭರಿತ ನೀರನ್ನು ಮರಳಿ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ತರುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮತೋಲನ ತಪ್ಪಿದರೆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ವಿಜ್ಞಾನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದ ಮಹಾ ಬದಲಾವಣೆಯ ವೇಗ!: ಈ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಶೋಧಕರು ಹಾಗೂ ಐಐಎಸ್ಸಿಯ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫೆರಿಕ್ ಅಂಡ್ ಓಷಿಯಾನಿಕ್ ಸೈನ್ಸಸ್ (CAOS) ವಿಭಾಗದ ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಪ್ರೊ. ಬಿಶಾಖದತ್ತ ಗಾಯನ್ ಅವರು ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, "ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಮೂಡಿಸಿದ್ದು ಈ ಬದಲಾವಣೆಯ ವೇಗ. ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಸಿಹಿಯಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ಕೇವಲ ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಲ್ಟಾ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನವು ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕಾ ಸಮುದ್ರದ ಹಿಮದ ನಷ್ಟವು ಕೇವಲ ನಾವು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಿಂದ ನೋಡುವ ಹಿಮದ ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಮೇಲ್ಮೈಯಿಂದ ನೂರಾರು ಮೀಟರ್ ಆಳದಲ್ಲಿರುವ ಸಾಗರದ ಇಡೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೇ ಮರುಸಂಘಟಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೇ ವಿಭಾಗದ ಪಿಎಚ್ಡಿ ಸಂಶೋಧಕ ಹಾಗೂ ಲೇಖಕರಾದ ಕೌಶಿಕ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರು, "ಈ ನೀರಿನ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕಾದ ಸಮೀಪವಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಧ್ರುವ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ದೂರದ ಜಾಗಗಳಿಗೂ ಹೊತ್ತೊಯ್ಯಬಲ್ಲವು" ಎಂದು ಇದರ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯ ನಷ್ಟವು ಸಾಗರದ ನೀರನ್ನು ಹೇಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ?: ಸಮುದ್ರದ ಹಿಮವು ಕೇವಲ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಪದರವಲ್ಲ, ಅದು ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಕಾಲೋಚಿತ ಸಿಹಿನೀರಿನ ಸಾಗಣೆಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಮುದ್ರದ ನೀರು ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿದಾಗ, ಅದರ ಬಹುಪಾಲು ಉಪ್ಪು ಸಾಗರದಲ್ಲೇ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಹಗಳು ಈ ಹಿಮವನ್ನು ಅದು ರೂಪುಗೊಂಡ ಸ್ಥಳದಿಂದ ದೂರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆಡೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಅದು ಕರಗಿ ಸಿಹಿನೀರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಸಮುದ್ರದ ಹಿಮದ ಪ್ರಮಾಣ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ತಲುಪುವ ಸಿಹಿನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ನೀರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಉಪ್ಪಾಗುವಂತೆ ಮತ್ತು ದಟ್ಟವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಇದರ ಇನ್ನೊಂದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮುಖವೆಂದರೆ, ಈ ಮೇಲ್ಮೈ ಪದರದ ಕೆಳಗೆ 'ಸರ್ಕಂಪೋಲಾರ್ ಡೀಪ್ ವಾಟರ್' (Circumpolar Deep Water) ಎಂಬ ಅತ್ಯಂತ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪಿನಂಶವಿರುವ ನೀರು ಇರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಸಿಹಿನೀರಿನ ತಂಪಾದ ಪದರವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಸಿಹಿನೀರು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಉಪ್ಪಿನಂಶ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ತಡೆಗೋಡೆ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.
ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೆಳಗಿರುವ ಶಾಖ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ಮೇಲ್ಮೈ ಮಹಾಸಾಗರವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕಾದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಗಳು ಬೆಳೆಯುವುದನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕಾರಿ ವಿಷವರ್ತುಲವನ್ನು (Feedback Loop) ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಸಾಗರದ ಉಪ್ಪಿನಂಶ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಅಂಶಗಳು: ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಡೆಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕಾ ಮಧ್ಯಂತರ ನೀರಿನ ಮೂಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿನಂಶದ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಸಮುದ್ರದ ಹಿಮ ಕರಗುವಿಕೆಯಿಂದ ಬರುವ ಸಿಹಿನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆಯ ಕೊರತೆಯೇ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ (ಸುಮಾರು 95 ಪ್ರತಿಶತ) ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಕೆಳಗಿನಿಂದ ನೀರು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರುವುದು (Upwelling), ಗಾಳಿಯ ತೀವ್ರತೆ, ಸಾಗರ ಮತ್ತು ವಾತಾವರಣದ ನಡುವಿನ ಶಾಖ ವಿನಿಮಯ ಮುಂತಾದ ಅಂಶಗಳು ಉಳಿದ 5 ಪ್ರತಿಶತ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿವೆ.
ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ (Precipitation) ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಮಳೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಸಾಗರದ ನೀರು ಹೆಚ್ಚು ಸಿಹಿಯಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಮಳೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಉಪ್ಪಿನಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ, ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಕರಗುವಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಾಗರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಊಹಿಸಬಹುದು.
ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಇದರ ಪ್ರಭಾವವೇನು?: ಭಾರತವು ಮೂರೂ ಕಡೆ ಸಾಗರಗಳಿಂದ ಸುತ್ತುವರಿದಿದ್ದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ನಿಕಟ ಮತ್ತು ನೇರ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಭಾರತದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಹವಾಮಾನ, ಮಳೆ, ಸಮುದ್ರದ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿ ಜನರ ಜೀವನೋಪಾಯವು ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಪ್ರೊ. ಗಾಯನ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ದಕ್ಷಿಣದಿಂದ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರವನ್ನು ತಲುಪುವ ಈ ಆಳದ ನೀರಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವುದು ಭಾರತದ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ವಿಕಾಸವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ.
ಹಿಂದಿನ ಹಲವಾರು ಜಾಗತಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕಾ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ವಾಟರ್ (AAIW) ನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯ (Indian Monsoon) ನಡುವೆ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಲಿಂಕ್ ಇರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಿವೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿರುವ ಈ ಹಠಾತ್ ಉಲ್ಟಾ ಬದಲಾವಣೆಯು ಭವಿಷ್ಯದ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಏರುಪೇರು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದು ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತನಿಖೆಯಾಗಬೇಕಿದೆ.
ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಯಾವುದೇ ತಕ್ಷಣದ ಸ್ಥಳೀಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಅಥವಾ ಕರಾವಳಿಯ ಚಂಡಮಾರುತದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡದಿದ್ದರೂ, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿದೆ. ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಉದ್ಯಮದ ಯೋಜನೆ, ಕರಾವಳಿ ತೀರದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕೃಷಿ ವಲಯವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು (Climate Adaptation) ಈ ಹೊಸ ಡೇಟಾ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಆಧಾರವಾಗಲಿದೆ.
ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ರೋಬೋಟಿಕ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿದ ಐಐಎಸ್ಸಿ ತಂಡ!: ಐಐಎಸ್ಸಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ತಂಡವು ಈ ಬೃಹತ್ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಮೂರು ಜಾಗತಿಕ ಸಾಗರ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು (Datasets) ಬಳಸಿದೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ EN4, IAP, ಮತ್ತು RG-ARGO. ಈ ದತ್ತಾಂಶಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸಮುದ್ರದ ಆಳದಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡುವ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಆರ್ಗೋ ಫ್ಲೋಟ್ಸ್ (Robotic Argo Floats) ನೀಡಿದ ಮಾಪನಗಳ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿವೆ. ಈ ರೋಬೋಟ್ಗಳು ಸಾಗರದ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪಿನಂಶವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸಾಗರದ ಆಳದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಡಿಮೆ-ಉಪ್ಪಿನಂಶದ ಪದರವನ್ನು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ತಂಪಾದ 'ವಿಂಟರ್ ವಾಟರ್' ಅನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ನೀಡಿದ ಸಮುದ್ರದ ಹಿಮದ ದಪ್ಪ, ಅದರ ಸಾಂದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಚಲನೆಯ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮಾದರಿಗಳ ಮೂಲಕ ದಕ್ಷಿಣ ಮಹಾಸಾಗರದ ಸಾಲ್ಟ್ ಬಜೆಟ್ (Salt Budget) ಅನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂರೂ ವಿಭಿನ್ನ ದತ್ತಾಂಶ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭವಿಷ್ಯದ ಸವಾಲುಗಳು: ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ, 2016 ರಿಂದ 2024 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ AAIW ನ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿನಂಶದ ಸರಾಸರಿ ಹೆಚ್ಚಳವು ಪ್ರತಿ ದಶಕಕ್ಕೆ 0.0048 ಗ್ರಾಂ (ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ನೀರಿಗೆ) ನಷ್ಟಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಸುದೀರ್ಘ ಇತಿಹಾಸವಿರುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಕೇವಲ ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಿರುವುದು ಜಾಗತಿಕ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆಯೇ ಮತ್ತಷ್ಟು ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಣ್ಣಗಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸಾಗರದ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರ ನಿಗಾ (Continued Monitoring) ಇಡುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಭೂಮಿಯ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ ಆಳದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಮಹಾ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಇಡೀ ಮಾನವಕುಲದ ಭವಿಷ್ಯದ ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಿವೆ ಎನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ.
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