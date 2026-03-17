ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಕರ್ಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಐಒಟಿ ಸಾಧನ ರಕ್ಷಿಸುವ ಐಐಎಸ್ಸಿಯ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಸೇಫ್ ಚಿಪ್; ಇದು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ?
ಐಐಎಸ್ಸಿ ಭವಿಷ್ಯದ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ - ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ ಸೈಬರ್ ಬೆದರಿಕೆಗಳಿಂದ ಐಒಟಿ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಐಐಎಸ್ಸಿ ಸಂಶೋಧಕರು ಚಿಪ್ ವೊಂದನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : March 17, 2026 at 1:21 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಭವಿಷ್ಯದ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೆದರಿಕೆಗಳಿಂದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್(ಐಒಟಿ) ಸಾಧನಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಸಾಂದ್ರೀಕೃತ, ಕಡಿಮೆ ಶಕ್ತಿಯ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ವೇಗವರ್ಧಕ ಚಿಪ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ (ಐಐಎಸ್ಸಿ) ಸಂಶೋಧಕರು ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಐಐಎಸ್ಸಿಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ (ಇಎಸ್ಇ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಈ ನಾವೀನ್ಯತೆ, SQIsign ಭದ್ರತಾ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಹಿಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಹೇಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಶೋಧಕ ಪ್ರೊ. ಉತ್ಸವ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ, ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ನ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಕೆಲವು ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರ ಗಣಿತದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸೂಪರ್ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು. ಇದು ಪ್ರಮುಖ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ಇದು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಬೆದರಿಕೆಗೂ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
ಅನೇಕ ಪ್ರಸ್ತುತ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಶನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳು ಗಣಿತದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಕಾಳಜಿ ಎಂದರೆ, ಮೊದಲು ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಡೀಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ದಾಳಿಕೋರರು ಇಂದು ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅದನ್ನು ಡೀಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅಪಾಯವನ್ನು ಎದುರಿಸಲು, ಸಂಶೋಧಕರು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಸುರಕ್ಷಿತ ಅಥವಾ ಪೋಸ್ಟ್-ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಗ್ರಫಿ (ಪಿಕ್ಯೂಸಿ) ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಭವಿಷ್ಯದ ಕ್ವಾಂಟಮ್ - ನೆರವಿನ ಸೈಬರ್ - ದಾಳಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಡೇಟಾವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪಿಕ್ಯೂಸಿ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಶನ್, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೆಮೊರಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿದ ಸಂವಹನ ಓವರ್ಹೆಡ್ಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಣ್ಣ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು, ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಉತ್ಸವ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಪಿಎಚ್ಡಿ ಸಲಹೆಗಾರ ಕೃಷ್ಣ ಸಾಯಿ ತರುಣ್ ರಾಮಪ್ರಗಡ ನೇತೃತ್ವದ ಐಐಎಸ್ಸಿ ತಂಡವು ಪಿಕ್ಯೂಸಿ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಐಸೋಜೆನಿ ಆಧಾರಿತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಸ್ಕೀಮ್ SQIsign ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದೆ.
ಹೊಸದಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಚಿಪ್ ಅನ್ನು ಸುಧಾರಿತ 28-ನ್ಯಾನೊಮೀಟರ್ ಸಿಎಂಒಎಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು, ಸಂಶೋಧಕರು ಹಲವಾರು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನಾವೀನ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್-ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಸಹ-ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. ಈ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ಅಂಕಗಣಿತದ ಗಣನೆ, ಮೆಮೊರಿ ಸಂಘಟನೆ ಮತ್ತು ಎಲಿಪ್ಟಿಕ್ ಕರ್ವ್ ಐಸೋಜೆನಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಇಂದು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಮುಂದುವರಿದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆಧಾರಿತ ಅನುಷ್ಠಾನಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಚಿಪ್ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ಪಟ್ಟು ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಐಒಟಿ ಪರಿಸರವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುರಕ್ಷಿತ: ಚಿಪ್ನ ಸಣ್ಣ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಗ್ರಾಹಕ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸಬಹುದು. ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಸುರಕ್ಷಿತ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಗಳು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ವಿರೋಧಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಬಲವಾದ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಶನಲ್ ವೆಚ್ಚ, ದೊಡ್ಡ ಮೆಮೊರಿ ಮತ್ತು ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂವಹನ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹೋಮ್ ಸಾಧನಗಳು, ಧರಿಸಬಹುದಾದ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕಿತ ವಾಹನಗಳಂತಹ ಸಂಪನ್ಮೂಲ-ನಿರ್ಬಂಧಿತ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತದೆ.
ಸುರಕ್ಷಿತ ಬೂಟ್, ಫರ್ಮ್ವೇರ್ ನವೀಕರಣಗಳು, ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಮೌಲ್ಯೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸರ್ವರ್ ದೃಢೀಕರಣದಂತಹ ಅನೇಕ ಐಒಟಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ಸರ್ವರ್ಗಳು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಹಿಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಸಣ್ಣ ಕೀಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಹಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಸಮರ್ಥ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಐಒಟಿ ಸಾಧನಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಮೂಲಮಾದರಿಯ ಚಿಪ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ವೇಗವರ್ಧಿತ SQIsign-1D-ಸಂಕ್ಷೇಪಿಸದ ಸಹಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಕಡಿಮೆ ಸಂವಹನ ಓವರ್ಹೆಡ್, ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಹೇಳಿದರು.
ಬ್ಯಾನರ್ಜಿಯವರ ಚಿಪ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ, ಶಕ್ತಿ ಸಮರ್ಥವಾಗಿದೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹೋಮ್ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಧರಿಸಬಹುದಾದ ಸಾಧನಗಳಂತಹ ದೈನಂದಿನ ಸಾಧನಗಳಿಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧವೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವ ವಿಶೇಷ ಕ್ವಾಂಟಮ್ -ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (SQIsign) ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಹಗುರ ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗಿ ಉಳಿಸುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಅಥವಾ ಮೆಮೊರಿಯನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡದೇ ಸಣ್ಣ ಸಾಧನಗಳಿಗೆ ಬಲವಾದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ - ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಸಹ-ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಶನ್, ದಕ್ಷ ಮೆಮೊರಿ ಸಂಘಟನೆ ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ವಿನ್ಯಾಸದ ಮೂಲಕ ವೇಗವರ್ಧಕವು ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. "ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ವೇಗವರ್ಧಕವು ಪೂರ್ವ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಎಲಿಪ್ಟಿಕ್-ಕರ್ವ್ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಗ್ರಫಿ ವೇಗವರ್ಧಕಗಳಂತೆಯೇ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ವೇಗವರ್ಧಕ ಐಪಿ ಅನ್ನು ಕ್ವಾಂಟಮ್-ಸುರಕ್ಷಿತ ಭದ್ರತೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಗ್ರಾಹಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿಸಬಹುದು.
SQIsignನ ಭದ್ರತೆಯು ಸೂಪರ್ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಎಲಿಪ್ಟಿಕ್ ಕರ್ವ್ನ ಎಂಡೋಮಾರ್ಫಿಸಂ ರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಆಧರಿಸಿದೆ, ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳಿಗೂ ಸಹ ಕಷ್ಟಕರವೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಅನೇಕ ಪ್ರಸ್ತುತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಎಲಿಪ್ಟಿಕ್-ಕರ್ವ್ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿ ದಶಕಗಳ ಸಂಶೋಧನೆಯಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಹಿಯು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೀಲ್ನಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಮೂಲದಿಂದ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನವೀಕರಣಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ.
ನೈಜ-ಪ್ರಪಂಚದ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ತಲುಪಬಹುದು?
ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಸುರಕ್ಷಿತ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಗ್ರಫಿ ಇನ್ನೂ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಹೊಸ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಗಳು ವರ್ಷಗಳ ಜಾಗತಿಕ ಭದ್ರತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಶನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿವೆ. ಜಾಗತಿಕ ಮಾನದಂಡಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕ್ವಾಂಟಮ್-ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಸೈಬರ್ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವು 2035ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಸುರಕ್ಷಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಿಪ್ ತಂಡದ ಮೊದಲ ಮೂಲಮಾದರಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಶನ್ ಅನ್ನು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ನೈಜ ಪ್ರಪಂಚದ ನಿಯೋಜನೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಲು ಇನ್ನೂ ಮೂರರಿಂದ ಐದು ವರ್ಷಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಮನ್ನಣೆ: ಈ ತಂಡದ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 2026 ರ ಐಇಇಇ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಸಿಸ್ಟಮ್-ಆನ್-ಚಿಪ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ವೇದಿಕೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
ಭಾರತದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಗೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆ ಎರಡನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಚಿಪ್ಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಶನ್ ಮತ್ತು ದೃಢೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವದೇಶಿ ಭದ್ರತಾ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಐಪಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇಂಡಿಯಾ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮಿಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಕ್ರಮಗಳೊಂದಿಗೆ, ಅಂತಹ ಚಿಪ್ಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ದೇಶೀಯ ಫೌಂಡರಿಗಳೊಳಗಿನ ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನೋಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುವುದು.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಪಾತ್ರ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಪಕ್ರಮಗಳು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್, ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತವೆ.
ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಯುಗಕ್ಕೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ಸರ್ಕಾರ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ನವೋದ್ಯಮಗಳ ನಡುವೆ ಬಲವಾದ ಸಹಯೋಗ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮಿಷನ್ನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ನವೆಂಬರ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಜಿತೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಐಐಟಿ ಬಾಂಬೆ, ಐಐಟಿ ದೆಹಲಿ, ಐಐಟಿ ಕಾನ್ಪುರ ಮತ್ತು ಐಐಎಸ್ಸಿಗಳಲ್ಲಿ 720 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ನಾಲ್ಕು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಈ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್, ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್, ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಧನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತವೆ.
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವಾಲಯದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಸಂಶೋಧನಾ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಐಐಎಸ್ಸಿಯ ಪವರ್ಗ್ರಿಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿಯಿಂದ ಸಂಶೋಧನಾ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.
ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಸುರಕ್ಷಿತ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯದ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಕಠಿಣ ಭದ್ರತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟೇಶನಲ್ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು. ನೈಜ ಪ್ರಪಂಚದ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅನುಷ್ಠಾನಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದರ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಮೂಲಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ಅಂತಹ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳಾಗಿ ಭಾಷಾಂತರಿಸಲು ಉದ್ಯಮದೊಂದಿಗಿನ ಸಹಯೋಗವು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹೊಸ ಬೆದರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನದಂಡಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಗಳು ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಮಟ್ಟಗಳ ನಡುವೆ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವಂತೆ ಐಐಎಸ್ಸಿ ಕಾರ್ಯವು ಐಒಟಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ SQIsign ನ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್-ವೇಗವರ್ಧಿತ ಕ್ವಾಂಟಮ್-ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತೆಗೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ನ ಮುಂಬರುವ ಯುಗಕ್ಕೆ ಜಗತ್ತು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ, ಈ ಪ್ರಗತಿಯು ಜಾಗತಿಕ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತಾ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಐಐಎಸ್ಸಿ ಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:
ಅಮರಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತೇವೆ: ‘ಈನಾಡು’ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸಿಇಒ ಹೇಳಿಕೆ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮಿಷನ್: ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಜಿತೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?