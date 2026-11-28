ಕೇವಲ 0.4 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 5GB HD ಸಿನಿಮಾ ಡೌನ್ಲೋಡ್: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಅದ್ಭುತ ಆವಿಷ್ಕಾರ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ!
JNCASR Bengaluru 6G Chip: ಬೆಂಗಳೂರಿನ JNCASR ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಭವಿಷ್ಯದ 6G ಸಂವಹನ ಜಾಲಗಳಿಗಾಗಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ನಷ್ಟದೊಂದಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 100 ಗಿಗಾಬಿಟ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ರವಾನಿಸಬಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಚಿಪ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 28, 2026 at 7:59 AM IST
JNCASR Bengaluru 6G Chip: ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಸಂವಹನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ನಷ್ಟವನ್ನು (Signal loss) ಕನಿಷ್ಠಗೊಳಿಸುತ್ತಾ, ಅತಿ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಡೇಟಾವನ್ನು ರವಾನಿಸುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಉನ್ನತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದ (JNCASR) ಸಂಶೋಧಕರ ತಂಡವು ಈ ಸವಾಲನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿನಿಲ್ಲಬಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಚಿಪ್ (Silicon chip) ಒಂದನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಭವಿಷ್ಯದ ಆರನೇ ತಲೆಮಾರಿನ (6G) ಸಂವಹನ ಜಾಲಗಳಿಗೆ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಮತ್ತು ದಕ್ಷ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ಈ ಚಿಪ್ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಅಡೆತಡೆಗಳು (Engineered barriers) ಮತ್ತು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ತಿರುವುಗಳ (Sharp bends) ಮೂಲಕ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ನಷ್ಟದೊಂದಿಗೆ ಟೆರಾಹರ್ಟ್ಜ್ ಅಲೆಗಳನ್ನು (Terahertz waves) ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 100 ಗಿಗಾಬಿಟ್ (100 Gbps) ವರೆಗಿನ ಡೇಟಾ ಪ್ರಸರಣ ವೇಗವನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. .
ಟೆರಾಹರ್ಟ್ಜ್ ಅಲೆಗಳ ಸವಾಲು ಮತ್ತು 6G ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ: ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ವರ್ಣಪಟಲದಲ್ಲಿ (Electromagnetic spectrum) ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ಬೆಳಕಿನ ನಡುವೆ ಇರುವ ಟೆರಾಹರ್ಟ್ಜ್ ವೇವ್ಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವೈರ್ಲೆಸ್ ತರಂಗಾಂತರಗಳಿಗಿಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಾಗಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ 6Gಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಭರವಸೆಯಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಹೆಚ್ಚಿನ ತರಂಗಾಂತರದ ಅಲೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ ತಿರುವುಗಳು, ಜಂಕ್ಷನ್ಗಳು ಮತ್ತು ರಚನಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳನ್ನು ಚದುರಿಸಿ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಫಲಿಸಿ ಅವುಗಳ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದವು.
1929ರ 'ಕ್ಲೈನ್ ಟನೆಲಿಂಗ್' ತತ್ವ ಬಳಸಿ ಪರಿಹಾರ: ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು JNCASR ತಂಡವು ಟೋಪೋಲಾಜಿಕಲ್ ಫೋಟಾನಿಕ್ಸ್ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ 'ಫೋಟಾನಿಕ್ ಕ್ಲೈನ್ ಟನೆಲಿಂಗ್' (Photonic Klein tunnelling) ಎಂಬ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಿದೆ.
- ಜೇನುಗೂಡಿನ ಆಕಾರದ ಸಿಲಿಕಾನ್ ರಚನೆ: ಸಂಶೋಧಕರು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಮುಕ್ತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ತೆಳುವಾದ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರತಿರೋಧಕ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳನ್ನು (High-resistivity silicon slabs) ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫೋಟೊಲಿಥೋಗ್ರಫಿ ಮತ್ತು ಡೀಪ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್-ಅಯಾನ್ ಎಚ್ಚಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿ ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಜೇನುಗೂಡಿನ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ (Honeycomb pattern) ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಕೊರೆಯಲಾಗಿದೆ.
- ಲೋಹದ ಪದರವಿಲ್ಲದೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ರವಾನೆ: ಈ ಫೋಟಾನಿಕ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ರಚನೆಯು ಟೆರಾಹರ್ಟ್ಜ್ ಅಲೆಗಳು ಗ್ರ್ಯಾಫೀನ್ನಲ್ಲಿನ (Graphene) ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳಂತೆ ವರ್ತಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ರಂಧ್ರಗಳ ಆಕಾರವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಯಾವುದೇ ಲೋಹದ ಪದರಗಳು ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ಲೇಪನಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ರತಿಫಲನದೊಂದಿಗೆ ಅಲೆಗಳು ಮುಂದೆ ಸಾಗಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ತಡೆಗೋಡೆಗಳನ್ನು ತಂಡವು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
- ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ತಂಡ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಸಹಯೋಗ: JNCASR ನ ಮೆಟಾ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ (MetoLab) ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಅಭಿಷೇಕ್ ಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಅಧ್ಯಯನವು Advanced Materials ಜರ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. JNCASR ನ ಸಮೀನಾ ಮುಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಾಮ್ ಕುಮಾರ್ ಸಾಧು ಜಂಟಿ ಮೊದಲ ಲೇಖಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಹುಶಿಸ್ತೀಯ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ JNCASR, IISER ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಮತ್ತು IIT ಬಾಂಬೆ ಸಂಶೋಧಕರೊಂದಿಗೆ ಸಿಂಗಾಪುರದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ (A*STAR) ಹಾಗೂ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಲಿಲ್ಲೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು CNRS ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಫ್ರೆಂಚ್ ಸಹಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಿದ ಅಲ್ಪ-ದೂರದ ಡೇಟಾ-ಪ್ರಸರಣ ಪ್ರಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಚಿಪ್ಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಏನಿದು ಕ್ಲೈನ್ ಟನೆಲಿಂಗ್?: 1929ರಲ್ಲಿ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಆಸ್ಕರ್ ಕ್ಲೈನ್ (Oskar Klein) ಅವರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯ ತಡೆಗೋಡೆಗೆ ಬಡಿದು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪುಟಿಯುವ ಬದಲು ಅದರ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗಬಲ್ಲದು ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದರು, ಇದನ್ನೇ 'ಕ್ಲೈನ್ ಟನೆಲಿಂಗ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. 2009ರಲ್ಲಿ ಗ್ರ್ಯಾಫೀನ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಗಮನಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇದನ್ನು ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ತರಂಗಗಳ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
0.4 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 5GB ಸಿನಿಮಾ ವರ್ಗಾವಣೆ: ಈ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಟೋಪೋಲಾಜಿಕಲ್ ಫೋಟಾನಿಕ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಗಳು QAM-32 ಮಾಡ್ಯುಲೇಶನ್ (ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 20 ಬಿಲಿಯನ್ ಸಿಂಬಲ್ಗಳು) ಬಳಸಿ 310–360 GHz ಬ್ಯಾಂಡ್ನಾದ್ಯಂತ ವ್ಯಾಲಿ ಸ್ಯೂಡೋಸ್ಪಿನ್ (Valley pseudospin) ಅನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿವೆ. ಇದು ಬಿಟ್ ದೋಷ ದರವನ್ನು (Bit error rates) 1,000 ಕ್ಕೆ 1 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಿಸಿದ್ದು, ಸರಿಸುಮಾರು 0.4 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 5GB HD ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ರವಾನಿಸುವಷ್ಟು ವೇಗದ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ವರ್ಗಾವಣೆ ದರವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ಮಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳು: ಇದು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಘಟಕದ (Passive component) ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಿದ್ದು, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವೇಫರ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೊದಲು ಹಲವಾರು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮೀರಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಷೇಕ್ ಕುಮಾರ್ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
- ಗಾತ್ರ (Size): ಸುಮಾರು 330 GHz ನಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತರಂಗಾಂತರವು 1 ಮಿ.ಮೀ ಗೆ ಹತ್ತಿರವಿರುತ್ತದೆ. ರಂಧ್ರಗಳ ಮಾದರಿಯು ಇದೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರಬೇಕು, ಅಂದರೆ ರಂಧ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಸುಮಾರು 0.25 ಮಿ.ಮೀ ಅಂತರವಿರಬೇಕು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಚಿಪ್ಗಳು ಕೆಲವು ಮಿಲಿಮೀಟರ್ಗಳಿಂದ ಒಂದೆರಡು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ಅಗಲವಿರುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ತರಂಗಾಂತರಗಳಿಗೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದರೆ ಚಿಪ್ಗಳು ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕದಾಗುತ್ತವೆ.
- ಬ್ಯಾಂಡ್ವಿಡ್ತ್ ಮತ್ತು ತಡೆಗೋಡೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ: 310–360 GHz ನಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೂ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು 320–345 GHz ನ ಕಿರಿದಾದ ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು (25 GHz ಬ್ಯಾಂಡ್ವಿಡ್ತ್) ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಿಂಗಲ್-ಚಾನೆಲ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ತಡೆಗೋಡೆಯ ಶಕ್ತಿಯ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಸರಣ ದಕ್ಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
- ಸಿಗ್ನಲ್ ನಷ್ಟ (Signal loss): ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಿಗ್ನಲ್ ನಷ್ಟವು ತಡೆಗೋಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲದೆ ಟೇಪರ್ಡ್ ಕಪ್ಲರ್ಗಳ (Tapered couplers) ಮೂಲಕ ಚಿಪ್ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳು ಪ್ರವೇಶಿಸುವಾಗ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಕಪ್ಲರ್ಗಳನ್ನು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ನಷ್ಟವಾಗುವಂತೆ ಸುಧಾರಿಸುವುದು ಪ್ರಮುಖ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸವಾಲಾಗಿದೆ.
- ವಿದ್ಯುತ್, ಶಾಖ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆ: ಈ ಚಿಪ್ ಕೇವಲ ಅಲೆಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಸ್ವತಃ ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಲ್ಪ ಶಾಖವನ್ನೂ ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಚಿಪ್ನ ಹೊರಗಿರುವ ಟೆರಾಹರ್ಟ್ಜ್ ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ತಾಪಮಾನ ಬದಲಾದಂತೆ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವಿನ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
|ಸಂರಚನೆ (Configuration)
|ರಚನಾತ್ಮಕ ವಿವರಗಳು
|ಡೇಟಾ ವೇಗ
|ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು & ಪ್ರಮುಖ ಅವಲೋಕನಗಳು
|ಡಬಲ್-ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಸಾಧನ
|ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಇರಿಸಲಾದ ಎರಡು ಎಂಜಿನಿಯರ್ಡ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಗಳು
|48 Gbps
|ಒಮೆಗಾ-ಆಕಾರದ ಮಾರ್ಗ
|ನಾಲ್ಕು ತೀಕ್ಷ್ಣ ತಿರುವುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮಾರ್ಗ
|60 Gbps
|ಪವರ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟರ್
|ಎರಡು ಔಟ್ಪುಟ್ ಶಾಖೆಗಳು (ಒಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಡ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಇದೆ)
|100 Gbps
ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಿಂದ 6G ಅನ್ವಯಗಳತ್ತ ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆ: ಈ ಸಾಧನೆಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಫೋಟಾನಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಿದ್ದು, ಸಂಪೂರ್ಣ 6G ಸಂವಹನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲ. ಇದರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯು ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಟೆರಾಹರ್ಟ್ಜ್ ಮೂಲಗಳು, ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ಗಳು, ಆಂಟೆನಾಗಳು ಮತ್ತು ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ.
- ಬೀಮ್-ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳು: ಟೆರಾಹರ್ಟ್ಜ್ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲು ಬಳಸುವ ಆಂಟೆನಾ ಅರೇಗಳಿಗೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ವಿತರಣೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ 'ಪವರ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟರ್' (Power splitter) ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಕುಮಾರ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಕಲ್ಪನೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬೀಮ್-ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ (Beam-forming) ವಿನ್ಯಾಸಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ದೂರಸಂಪರ್ಕದ ಹೊರತಾಗಿ, ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿನ (Data centres) ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಮತ್ತು ಮೆಮೊರಿ ನಡುವಿನ ಅತಿ ವೇಗದ ಡೇಟಾ ವರ್ಗಾವಣೆಗೂ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಕೆಯಾಗಲಿದೆ.
- ಮುಂದಿನ 2-3 ವರ್ಷಗಳ ಗುರಿ: ವಿದ್ಯುತ್, ಉಷ್ಣ (Thermal) ಅಥವಾ ದೃಗ್ವೈಜ್ಞಾನಿಕ (Optical) ನಿಯಂತ್ರಣದ ಮೂಲಕ ತಡೆಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸರಿಹೊಂದಿಸುವ (Tunable barriers) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಎರಡು-ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ತಂಡ ಆಶಿಸಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮಳೆ, ಕಟ್ಟಡಗಳು ಮತ್ತು ಚಲಿಸುವ ಜನರ ನಡುವೆ ನೈಜ-ಪ್ರಪಂಚದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಟೆರಾಹರ್ಟ್ಜ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳು ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಹಂಚಿಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.
- 2030ರ ವೇಳೆಗೆ 6G: 2030ರ ಸುಮಾರಿಗೆ 6G ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆರಂಭವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದು, ಮೊದಲು ಕಡಿಮೆ ತರಂಗಾಂತರ ಬ್ಯಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳಿಗೆ ತಲುಪುವ ಮುನ್ನವೇ, ಡೇಟಾ-ಸೆಂಟರ್ ರ್ಯಾಕ್ಗಳು ಅಥವಾ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿನ ಚಿಪ್ಗಳ ನಡುವಿನ ಅಲ್ಪ-ದೂರದ ಸ್ಥಿರ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಗೆ (Short, fixed links) ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮೊದಲು ಬಳಕೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ JNCASR ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಜಾಗತಿಕ 6G ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಓಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮುನ್ನಡೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಸದೆ, ಕೇವಲ ಜೇನುಗೂಡಿನ ವಿನ್ಯಾಸದ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಚಿಪ್ ಮೂಲಕ 100 Gbps ವೇಗದಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ರವಾನಿಸುವ ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರವು ಭವಿಷ್ಯದ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು 6G ಸಂವಹನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿಯಾಗಲಿದೆ.
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