ವಿಸ್ಮಯ ಖಗೋಳದಲ್ಲಿ ನಿಗೂಢತೆಯ ಸರಮಾಲೆ: ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಡುವ ತವಕದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು!
Space Experiments: ಅಂತರಿಕ್ಷ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಡಲು ನಾಸಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿವೆ.
Published : March 11, 2026 at 1:25 PM IST
Space Experiments: ಖಗೋಳ ರಹಸ್ಯಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಯೋಗಗಳೂ ಸಹ ಹಾಗೆಯೇ. ಈಗ ಅವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿವೆ. ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ 2 ಪ್ರಯೋಗ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಇದರ ಯಶಸ್ಸು ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ 3ಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ 2 ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ. ಈ ವರ್ಷ ಆರು ಇತರ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ನಡೆಸಯಲಿದೆ.
1. ಚಾಂಗ್'ಇ 7 - ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಜಲಾನ್ವೇಷಣೆ: ಚಂದ್ರನ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವ ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿಯ ತಾಣ. ಇದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕತ್ತಲೆಯಾಗಿರುವ ಪ್ರದೇಶ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಕಣಿವೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯ ಕುರುಹುಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಚೀನಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಆಡಳಿತ ಮುಂದಿನ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಿರುವ ‘ಚಾಂಗ್'ಇ 7’ ಚಂದ್ರನ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವದಲ್ಲಿ ಇಳಿಯಲಿದೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿದಿರುವ ಅಲ್ಲಿನ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯು ಆರಂಭಿಕ ಸೌರವ್ಯೂಹದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಭವಿಷ್ಯದ ಚಂದ್ರನ ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನಿರೀಕ್ಷೆ.
ಚಾಂಗ್ಇ 7 ಚಂದ್ರನ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವದ ಬಳಿಯಿರುವ ಶ್ಯಾಕಲ್ಟನ್ ಕ್ರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇಳಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಸೌರಶಕ್ತಿ ಚಾಲಿತ ರೋವರ್ ಅನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಅದು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕುರುಹುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತದೆ. ಕಣಿವೆಗಳ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ವಾಯುಗಾಮಿ ಸಾಧನವನ್ನು ಹಾರುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಕೆಲಸ. ಅದು ಅಲ್ಲಿನ ಅಣುಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಇದುವರೆಗೆ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಯೋಗ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ ಚಂದ್ರನ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ರಹಸ್ಯಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರಲಿವೆ ಎಂಬ ಆಶಯವಿದೆ.
2. ಎಂಎಂಎಕ್ಸ್ - ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿಗೆ ಮಿಷನ್: ಇನ್ನು, ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಬಳಿಯಿರುವ ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿಗೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ರೆ? ಹೌದು, ಜಪಾನ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಶನ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯ (JAXA) ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗವು ಅಂತಹ ಉತ್ಸಾಹ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಹೆಸರು ಮಾರ್ಷಿಯನ್ ಮೂನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಶನ್ (MMX). ಇದನ್ನು ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಮಂಗಳ ಬಳಿಯಿರುವ ಎರಡು ಚಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಇಳಿಯುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಒಂದು ತುಂಡನ್ನು ತರಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿದೆ. ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಫೋಬೋಸ್ ಮತ್ತು ಡೀಮೋಸ್ ಎಂಬ ಎರಡು ಚಂದ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಅವು ಹೇಗೆ ಬಂದವು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆ.
ಅವು ಮಂಗಳನ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಗ್ರಹದ ತುಣುಕುಗಳೇ? ದೊಡ್ಡ ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹದ ಡಿಕ್ಕಿಯಿಂದ ಮಂಗಳದಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ತುಣುಕುಗಳೇ? ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. MMX ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಫೋಬೋಸ್ ಮಂಗಳನ ಚಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದು. ಇದು 27 ಕಿಮೀ ಅಗಲವಿದೆ. MMX ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಫೋಬೋಸ್ನ ಕಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದು, ಚಂದ್ರನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು ತನ್ನ ಮೇಲ್ಮೈ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಒಂದು ತುಂಡನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಅದು 2031ರಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ತಂದ ಮೊದಲ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಾಗಿ ಇದು ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತದೆ.
3. ಪ್ಲೇಟೋ - ದೂರದ ಜೀವಗಳ ಹುಡುಕಾಟ: ಕಳೆದ ಮೂರು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಸೌರವ್ಯೂಹದ ಆಚೆಗೆ 6,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಭೂಮಿಯಂತಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ ಯಾವುದೇ ವೀಕ್ಷಣಾಲಯಗಳಿಲ್ಲ. ಈ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯ ಪ್ಲೇಟೋ (ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟರಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್) ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆ ನೀಗಿಸಲಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಇದನ್ನು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಮುಂದೆ ಗ್ರಹಗಳು ಹಾದುಹೋದಾಗ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಹೊಳಪು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ಲೇಟೋನ 26 ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ಆಕಾಶವನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇದೇ ರೀತಿಯ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯುತ್ತವೆ. ಇದು ಸೂರ್ಯನಂತಹ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಸುತ್ತುವ ಕಲ್ಲಿನ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಸಹ ಪತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಗ್ರಹಗಳ ಮೇಲ್ಮೈಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಸಹ ಪತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಜೀವದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇತರ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಖಚಿತವಾಗಿ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜೀವನದ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಬೇಕೆಂದು ಪ್ಲೇಟೋ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಬಹುದೆಂದು ಆಶಿಸಲಾಗಿದೆ.
4. ರೋಮನ್ ದೂರದರ್ಶಕ: ಹಬಲ್ ಮತ್ತು ಜೇಮ್ಸ್ ವೆಬ್ ದೂರದರ್ಶಕಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ಹಲವು ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತಿವೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ದೂರದರ್ಶಕವು ಅವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಲಿದೆ. ನಾಸಾ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾನ್ಸಿ ಗ್ರೇಸ್ ರೋಮನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ದೂರದರ್ಶಕವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಹಬಲ್ನಂತೆ ಇದು ಬಸ್ನ ಗಾತ್ರದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಅದೇ ವಿಧಾನವಾಗಿ 7.9-ಅಡಿ ಕನ್ನಡಿ ಮತ್ತು ಅದೇ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದರ ವಿಶೇಷತೆಯೆಂದರೆ ಇದು ಆಕಾಶವನ್ನು 100 ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ರೋಮನ್ ದೂರದರ್ಶಕದಲ್ಲಿರುವ ಅತಿಗೆಂಪು ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ಆಕಾಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಶೋಧಿಸುತ್ತವೆ.
ಇದು ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ ಸಮೀಕ್ಷೆಯು ಕ್ಷೀರಪಥದ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು, ಕಪ್ಪು ಕುಳಿಗಳು ಮತ್ತು ದೂರದ ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಸಹ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆಯು ವಿಶಾಲವಾದ ವಿಶ್ವದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಇಡೀ ಆಕಾಶದ 12 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ನೋಡುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇದು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಹೇಗೆ ಹರಡಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ? ಹೇಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ? ಎಂಬುದು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಮೂರನೆಯದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಭಾಗ. ಇದು ಸುಮಾರು 90 ಚಂದ್ರಗಳ ಗಾತ್ರದ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಡುತ್ತದೆ. ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಸ್ಫೋಟಗಳು (ಸೂಪರ್ನೋವಾಗಳು) ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಕಪ್ಪು ಕುಳಿಗಳು ನುಂಗುವಂತಹ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
5. ಹಿರಾ - ಭೂಮಿಯ ರಕ್ಷಣೆಯ ಕಡೆಗೆ: 66 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹವು ಭೂಮಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಡೈನೋಸಾರ್ಗಳಂತ ಜೀವಿಯನ್ನು ನಾಶಮಾಡಿತು. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ವಿಪತ್ತು ಮತ್ತೆ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ನಾವು ಈಗ ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. 2022ರಲ್ಲಿ DART ಪ್ರಯೋಗದೊಂದಿಗೆ NASA ಇದನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತು. ಇದು ಡಿಡಿಮೋಸ್ ಎಂಬ ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹವನ್ನು ಸುತ್ತುತ್ತಿದ್ದ ಡೈಮಾರ್ಫೊಸ್ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ತನ್ನ ಕಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿತು. 2022ರಲ್ಲಿ ಉಡಾವಣೆಯಾದ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಿರಾ ಉಪಗ್ರಹವು ಇದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತದೆ.
DART ಘರ್ಷಣೆಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ಡೈಮಾರ್ಫೊಸ್ಗೆ ಆಗಿರುವ ಹಾನಿಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಇದು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇತರ ಎರಡು ಸಣ್ಣ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ಯಾಟ್ಗಳು ಸಹ ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತವೆ. ಡೈಮಾರ್ಫೊಗಳು ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಂಡವು ಮತ್ತು ಅದರ ಆಂತರಿಕ ರಚನೆ ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುವುದು. ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು DART ನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಪ್ರಭಾವದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಾಗಿವೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹವು ಭೂಮಿಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದರೆ ಹಿರಾದಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹವು ಎಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಬಲವಾಗಿ ಅಪ್ಪಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಡಿಕ್ಕಿಯ ನಂತರ ಅದು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಊಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
6. ಬೆಪಿಕೊಲಂಬೊ - ಬುಧದ ನಿಗೂಢಗಾಗಿ: ಸೌರವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕಲ್ಲಿನ ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಬುಧವು ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವ ಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಕೇವಲ ಎರಡು ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರಯಾಣದ ನಂತರ ಬೆಪಿಕೊಲಂಬೊ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಯೋಗವು ಬುಧದ ಕಕ್ಷೆಯನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಅದು ತಕ್ಷಣವೇ ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಕ್ಷೆಗಳಾಗಿ ವಿಭಜನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಯುರೋಪಿಯನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಬುಧ ಗ್ರಹದ ಆರ್ಬಿಟರ್, ಬುಧದ ಮೇಲ್ಮೈ ಮತ್ತು ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಬುಧದ ವಾತಾವರಣವು ಮೇಲ್ಮೈ ಬಂಡೆಗಳಿಂದ ಹೊರಸೂಸುವ ಅಥವಾ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಿಂದ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಅನಿಲಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಆರ್ಬಿಟರ್ ಈ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಜಪಾನಿನ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಶನ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ಸೇರಿದ ಬುಧ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೋಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟರ್, ಬುಧದ ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಗ್ರಹವು ಸೌರ ಮಾರುತಗಳ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಹೇಗೆ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಸೌರವ್ಯೂಹವನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸೌರವ್ಯೂಹದ ಆಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಸುತ್ತುವ ಸಾವಿರಾರು ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವ ಬುಧ ಗ್ರಹವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅದು ಆ ಗ್ರಹಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ವಾತಾವರಣದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
