ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ‘ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಿ’: ಮೆಟಾ ಒಡೆತನದ ವಾಟ್ಸಾಪ್​ಗೆ ‘ಸುಪ್ರೀಂ’ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

WhatsApp Privacy Policy: ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಗೌಪ್ಯತಾ ನೀತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಠಿಣ ನಿಲುವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಡೇಟಾ ಹಂಚಿಕೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕರ ಗೌಪ್ಯತಾ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಸಹಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

WHATSAPP META SUPREME COURT PRIVACY POLICY
ಮೆಟಾ ಒಡೆತನದ ವಾಟ್ಸಾಪ್​ಗೆ ‘ಸುಪ್ರೀಂ’ ಎಚ್ಚರಿಕೆ (Photo Credit: IANS)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 3, 2026 at 1:51 PM IST

WhatsApp Privacy Policy: ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ವಾಟ್ಸಾಪ್​ನ ಗೌಪ್ಯತೆಯ ನೀತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮೆಟಾ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಿಗೆ ಕಠಿಣ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತ್ ನೇತೃತ್ವದ ಪೀಠವು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಂಪನಿಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವಾಗ ನಾಗರಿಕರ ಗೌಪ್ಯತೆಯ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕಂಪನಿಗಳು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಪಾಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಅವರು ದೇಶವನ್ನು ತೊರೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ.

ಗೌಪ್ಯತೆ ನೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಕುರಿತು ವಿಚಾರಣೆ: ವಾಟ್ಸಾಪ್‌ನ 2021ರ ಗೌಪ್ಯತಾ ನೀತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಆಯೋಗ (CCI) ವಾಟ್ಸಾಪ್‌ಗೆ ₹213 ಕೋಟಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿ ಕಾನೂನು ಮೇಲ್ಮನವಿ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ (NCLAT) ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮೆಟಾ ಮತ್ತು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿವೆ. ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತ್, ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಜೋಯ್ಮಲ್ಯ ಬಾಗ್ಚಿ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ವಿಪುಲ್ ಎಂ. ಪಂಚೋಲಿ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಪೀಠವು ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

ಫೆಬ್ರವರಿ 9 ರಂದು ಮಧ್ಯಂತರ ಆದೇಶ: ವಿಷಯದ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವಾಲಯ (MeitY) ಅನ್ನು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಕಂಪನಿಗಳು ಡೇಟಾವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಲಿಖಿತ ಭರವಸೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಆದೇಶವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 9 ರಂದು ಮಧ್ಯಂತರ ಆದೇಶವನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಿ ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.

‘ಡೇಟಾ ಹಂಚಿಕೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನವನ್ನು ಸಹಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ’: ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ವಾಟ್ಸಾಪ್‌ನ ಗೌಪ್ಯತಾ ನೀತಿಯ ಭಾಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿದರು. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗೌಪ್ಯತೆಯ ಹಕ್ಕು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಗಳು ಅದನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

"ಡೇಟಾ ಹಂಚಿಕೆಯ ನೆಪದಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ದೇಶದ ಗೌಪ್ಯತೆಯ ಜೊತೆ ಆಟವಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಗೌಪ್ಯತೆಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗದಷ್ಟು ಜಾಣತನದಿಂದ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕದಿಯುವ ‘ನಾಗರಿಕ ಮಾರ್ಗ’. ಇದನ್ನು ನಾವು ಅನುಮತಿಸುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಪೀಠವು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿತು. "ನೀವು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಭಾರತವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ. ನಾಗರಿಕರ ಗೌಪ್ಯತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗಲು ನಾವು ಅನುಮತಿಸುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.

ಒಂದೇ ಒಂದು ಪದದ ಡೇಟಾ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಫೆಬ್ರವರಿ 9 ರಂದು ಇವೆ. ಅಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಧ್ಯಂತರ ತೀರ್ಪು ನೀಡಲಿದೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

