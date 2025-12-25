'ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದು ದೈಹಿಕಕ್ಕಿಂತ ಮಾನಸಿಕ ಸವಾಲಾಗಿದೆ': ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ನಾಯರ್ ಮಾತು
Gaganyaan Astronaut Pb Nair Interview: ಭಾರತವು ತನ್ನ ಮೊದಲ ಮಾನವಸಹಿತ ಗಗನಯಾನಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಪಿಬಿ ನಾಯರ್ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : December 25, 2025 at 9:58 AM IST
Gaganಅyaan Astronaut Pb Nair Interview: ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ ಟೆಸ್ಟ್ ಪೈಲಟ್ ಮತ್ತು ಗಗನಯಾತ್ರಿಯಾಗಿರುವ ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ್ ನಾಯರ್ ಅವರು ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಸ್ವದೇಶಿ ಮಾನವ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಹಾರಾಟ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಾದ ಗಗನಯಾನಕ್ಕೆ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಲು ಆಯ್ಕೆಯಾದ ನಾಲ್ಕು ಸದಸ್ಯರ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ ಟೆಸ್ಟ್ ಪೈಲಟ್ ದಶಕಗಳ ಹಾರಾಟದ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 1998 ರಿಂದ ಸುಖೋಯ್ ಸು -30 ಎಂಕೆಐ, ಮಿಗ್ -21 ಮತ್ತು ಆನ್ -32 ನಂತಹ ಮುಂಚೂಣಿಯ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಪೈಲಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2019 ರಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೋ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ (ಐಎಎಂ) ನಡೆಸಿದ ಕಠಿಣ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಆಯ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಂತರ ಅವರು ಅಗ್ರ ನಾಲ್ಕು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ನಂತರ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣವು ಅವರನ್ನು ರಷ್ಯಾದ ಯೂರಿ ಗಗಾರಿನ್ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಇಸ್ರೋದ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ತರಬೇತಿ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಿತು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಐಐಎಸ್ಸಿಯಿಂದ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯನ್ನು ಸಹ ಪಡೆದರು.
ಪ್ರಶಾಂತ್ ನಾಯರ್ ನಾಸಾದ ಜಾನ್ಸನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತರಬೇತಿಯು ಖಾಸಗಿ ಆಕ್ಸಿಯಮ್ -4 ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ ಅವರ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಆಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ವರ್ಷ ಇಸ್ರೋ ಅವರನ್ನು ಗಗನಯಾನ-4 ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಕಮಾಂಡರ್ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿತು. ಇದು ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನವಾದ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಭೂಮಿಯ ಕೆಳ ಕಕ್ಷೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಭೂಮಿಗೆ ಮರಳಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.
ಸುಮಾರು 40 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 1984 ರಲ್ಲಿ ವಿಂಗ್ ಕಮಾಂಡರ್ ರಾಕೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಹಾರಾಟದ ನಂತರ ಗಗನಯಾನವು ಭಾರತದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಯಾನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಮಾನವ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಯಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಇದು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಂತಹ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಹಯೋಗವನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ್ ನಾಯರ್ ಅವರ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನ: ಈಟಿವಿ ಭಾರತಗೆ ನೀಡಿದ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಪಿಬಿ ನಾಯರ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಹಾರಾಟದ ಸವಾಲುಗಳು, ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಭಾರತವನ್ನು ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸವಾಲ್ ಆಗಿರುವುದು ಏನು?
ನಾಯರ್: ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಚಲಿಸುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿರಬಹುದು. ಇದು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ತೋರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ತ್ವರಿತ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗೆ ದೈಹಿಕ ಸದೃಢತೆ ಮತ್ತು ವಾಯು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಿದ್ಧತೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಇಸ್ರೋ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸುರಕ್ಷತಾ ತರಬೇತಿ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ?
ನಾಯರ್: ಸುರಕ್ಷತಾ ತರಬೇತಿಯು ನಿರಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ನಾನು ವಿವರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಾನವ ಸುರಕ್ಷತೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರವು ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ತರಬೇತಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಗಗನಯಾನ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭಾಗವು ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಕರ?
ನಾಯರ್: ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟಕರ ಕಾರ್ಯ ಅಥವಾ ಭಾಗವಿಲ್ಲ. ಸಂಪೂರ್ಣ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬಹಳ ಚಿಂತನಶೀಲವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದು ದೈಹಿಕ ತರಬೇತಿ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು, ಸಿದ್ಧಾಂತ ತರಗತಿಗಳು, ಮಾನ್ಯತೆ ಭೇಟಿಗಳು ಅಥವಾ ಔಟ್ರೀಚ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾಗಿರಲಿ.. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಯಾಣವು ತುಂಬಾ ಆನಂದದಾಯಕವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ನೀವು ಫೈಟರ್ ಪೈಲಟ್, ಟೆಸ್ಟ್ ಪೈಲಟ್ ಮತ್ತು ಪೈಲಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಅನುಭವವು ಗಗನಯಾನಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ?
ನಾಯರ್: ಟೆಸ್ಟ್ ಪೈಲಟ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಅನುಭವವು ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದಾಗ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮಿತಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ, ನಿಖರವಾದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ ಜನರ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಫೈಟರ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪೈಲಟ್ಗಳು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಹಾರಾಟವು ಮಿಲಿಟರಿ ವಾಯುಯಾನಕ್ಕಿಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಇಸ್ರೋ ಭಾರತದ ಮಾಸ್ಕೋದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ನಾಸಾ, ಜಾಕ್ಸಾ ಮತ್ತು ಇಎಸ್ಎಯಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಅಂತರವನ್ನು ತುಂಬಿದೆ. ನಮ್ಮ ತರಬೇತಿ ಇನ್ನೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಈಗ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾಯುಗಳ ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕವಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ?
ನಾಯರ್: ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾದ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ದೈಹಿಕ ಸದೃಢತೆಯಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಉಡಾವಣೆಯ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಕನಸು ಕಾಣುವ ಯುವಜನರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂದೇಶವೇನು?
ನಾಯರ್: ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಭಾರತ ಎಂಬ ಈ ಮಹಾನ್ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುವುದು. ಈ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶದ ಪ್ರಜ್ಞೆಯು ನಮ್ಮ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳೆಸಲು ಬಯಸುವ ಗಗನಯಾತ್ರಿಯ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಈ ವಿಶೇಷ ಸಂಭಾಷಣೆಯು ಗಗನಯಾನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಿದ್ಧತೆಗಳ ಒಂದು ನೋಟವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಭಾರತದ ಮುಂದಿನ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಬರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಓದಿ: ಭಾರತದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಿಂದ ಎರಡು ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹಗಳ ಅನ್ವೇಷಣೆ! ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದ ಯುವಕ!!