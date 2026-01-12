ಭಾರತ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶವನ್ನು 'ಆದ್ಯತಾ ವಲಯ'ವೆಂದು ಘೋಷಿಸಬೇಕು; ಉಪಗ್ರಹ ದತ್ತಾಂಶ 'ವಿಕ್ಷಿತ್ ಭಾರತ'ಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವದ್ದು: ಎಸ್.ಆರ್.ಪಾವುಲೂರಿ
Subba Rao Pavuluri Interview: ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತಂತ್ರಜ್ಞ ಪಾವುಲುರಿ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ಗೆ ನೀಡಿದ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಭಾರತದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೀರಬಹುದಾದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
Published : January 12, 2026 at 7:07 AM IST
ನಿಸಾರ್ ಧರ್ಮಾ
Subba Rao Pavuluri Interview: ಭಾರತವು "ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಭಾರತ"ದ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದರೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಲಯವನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಇದು ಭಾರತದ ಖ್ಯಾತ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತಂತ್ರಜ್ಞ ಸುಬ್ಬಾ ರಾವ್ ಪಾವುಲೂರಿ ಅವರ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ಗೆ ನೀಡಿದ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಉಪಗ್ರಹ ಡಾಟಾವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಕ ಬಳಕೆಯು ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಲಯವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಅನಂತ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಾವುಲೂರಿ, ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಗಮನಾರ್ಹ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಇಂದು ಉಪಗ್ರಹ ಡಾಟಾದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಯಾವುದೇ ವಲಯವಿಲ್ಲ. ನಾವು ವೇಗವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಬೇಕಾದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಉಪಗ್ರಹ ಡಾಟಾದ ಒಳಹರಿವು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಉದಾಹರಣೆ ಮೂಲಕ ವಿವರಿಸಿದ ಅವರು, "ನಗರಗಳ ಸರಿಯಾದ ಯೋಜನೆಗೆ ಉಪಗ್ರಹ ದತ್ತಾಂಶವು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ, ಹವಾಮಾನ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಗ್ರಹ ದತ್ತಾಂಶವು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಂವಹನವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಲಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಪಾವುಲೂರಿ ನಂಬುತ್ತಾರೆ. "ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಾಗ, ಒಂದು ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪ್ರಯಾಣವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ವೇಗಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು ಸರಳ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಜ್ಯಾಮಿತೀಯವಾಗಿ, ಅಂದರೆ, ಹೆಚ್ಚು ವೇಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ವಿಜ್ಞಾನಿಯಿಂದ ಉದ್ಯಮಿಯವರೆಗೆ: ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಪಾವುಲೂರಿ ಅವರು ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ವ್ಯವಹಾರದ ಕಲ್ಪನೆ ಹೇಗೆ ಬಂದಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು. 1991ರಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೋ ಉಡಾಯಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ರಿಮೋಟ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ (IRS) ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಉಪಗ್ರಹವು ಅನೇಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಯಿತು.
"ನಾವು IRS ಬಳಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕುರಿತು ಸೆಮಿನಾರ್ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆಂದು ನನಗೆ ನೆನಪಿದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಪಗ್ರಹ ಡೇಟಾವನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿಯೂ ಬಳಸಬೇಕು ಎಂಬ ಸಲಹೆಗಳು ಬಂದವು. ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಾನು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದೆ ಮತ್ತು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಈ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅನಂತ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಅನ್ನು 1992 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. 2024ರಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಖಾಸಗಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಉಪಗ್ರಹ ಆಪರೇಟರ್ ಆಯಿತು. ಬಳಿಕ ಜಿಯೋಸಿಂಕ್ರೋನಸ್ ಆರ್ಬಿಟ್ (GSO) ಸಂವಹನ ಉಪಗ್ರಹ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು.
ಭಾರತದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಪಾತ್ರ: ಭಾರತದ ದೇಶೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಪಾತ್ರದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಪಾವುಲೂರಿ, ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗ್ರಹಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೋ ಪಾತ್ರ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಉಪಗ್ರಹ ಉಡಾವಣೆ ಮತ್ತು ದತ್ತಾಂಶ ವಿತರಣೆಯತ್ತಲೂ ಗಮನಹರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ಈ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಭೂಮಿಯ ವೀಕ್ಷಣೆ ಅಥವಾ ಸಂವಹನದಂತಹ ಇತರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರಬಹುದು. ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ದತ್ತಾಂಶ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ವಲಯವು ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಬಹುದು. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಉಪಗ್ರಹಗಳಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ 'ಡಿಜಿಟಲ್ ಹೈವೇ'ಗಳು ದೂರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರಿಗೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಂತರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಲಯಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದು ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?: ಭಾರತದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಲಯವನ್ನು ಇತರ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸುವ ಕುರಿತು ಹೋಲಿಕೆಗಳು ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನವಲ್ಲ ಎಂದು ಪಾವುಲೂರಿ ಹೇಳಿದರು. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, "ನಾವು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ. ಯಾವುದೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಅದನ್ನು ಹೋಲಿಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ನಾವು ವೇಗವಾಗಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಲಯವನ್ನು ಆದ್ಯತೆಯ ವಲಯವೆಂದು ಗುರುತಿಸಬೇಕು. ಉಪಗ್ರಹ ದತ್ತಾಂಶ ಮತ್ತು ಸಂವಹನಗಳಿಂದ ಬರುವ ಮಾಹಿತಿಯು ದೇಶದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ನಂತಹ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಬಹುದೇ?: ಅಮೆರಿಕದ ಖಾಸಗಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಂಪನಿ ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಜಾಗತಿಕ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ಪಾವುಲುರಿ ಅವರು.. ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಇಡೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಬಲವಾದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. "ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಉಡಾಯಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಉಡಾವಣಾ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಡೀ ಯುಎಸ್ ಇಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ವಿಜ್ಞಾನವು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅಡಿಪಾಯ: ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಅಥವಾ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಯುವಜನರಿಗೆ ಪಾವುಲುರಿ ಅವರ ಸಲಹೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. "ಇದು ಉಪಗ್ರಹ ತಯಾರಿಕೆಯಾಗಿರಲಿ, ದೊಡ್ಡ ಉಡಾವಣಾ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರಲಿ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಯೋಗಗಳಾಗಿರಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಮೂಲಭೂತ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಯಾಂತ್ರಿಕ, ವಿದ್ಯುತ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಸಂವಹನ, ಅಥವಾ ರಾಸಾಯನಿಕ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಅದೇ ರೀತಿ ಗಣಿತ, ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದಂತಹ ಮೂಲಭೂತ ವಿಜ್ಞಾನಗಳು ಸಹ ಈ ವಲಯಕ್ಕೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುತ್ತವೆ. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶವು ದೇಶದ ಬಹುತೇಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಲಯಕ್ಕೂ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಭಾರತವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಲಯವನ್ನು ಕೇವಲ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಾಧನೆಯಾಗಿ ನೋಡದೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಬಲವಾದ ಎಂಜಿನ್ ಆಗಿ ನೋಡಬೇಕು ಎಂದು ಸುಬ್ಬರಾವ್ ಪಾವುಲೂರಿ ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
