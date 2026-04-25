ಗಗನಯಾನ ಮಿಷನ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದೆ ಭಾರತ? ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಬಯಲಾಯ್ತು ಸಂಗತಿ
Gaganyaan Mission: ಗಗನಯಾನ ಮಿಷನ್ಗೆ ಭಾರತವು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ನಡೆಸಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾನೆಟ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಪಾಂಡೆ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
By Anubha Jain
Published : April 25, 2026 at 2:24 PM IST
Gaganyaan Mission: ಭಾರತದ ಮಾನವ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಹಾರಾಟದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಲಡಾಖ್ನ ಎತ್ತರದ ಭೂಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡಾವಣಾ ಪ್ಯಾಡ್ಗಳಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ISRO), ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ (IAM) ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಲೇಹ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಷನ್ ಮಿತ್ರ (ಇಂಟರ್ಆಪರೇಬಲ್ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್) ಭಾಗವಾಗಿ ಎತ್ತರದ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ವರ್ತನೆಯ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ನಡೆಸಿತು.
ಎಪ್ರಿಲ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3,500 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಇದು ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು (ಗಗನ್ಯಾಟ್ರಿಸ್) ಮತ್ತು ಗ್ರೌಂಡ್ ಟೀಮ್ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಮ್ಲಜನಕ, ಘನೀಕರಿಸುವ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿತು. ಈ ಸವಾಲುಗಳು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಹಾರಾಟವನ್ನು ಹೋಲುತ್ತವೆ. ಸಂಶೋಧಕರು ತೀವ್ರ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಜನರು ದೈಹಿಕವಾಗಿ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಲೇಹ್ ಬಳಿಯ ಸ್ಥಳವು ಚಲನೆ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆ ಮತ್ತು ಕಕ್ಷೀಯ ಕೇಂದ್ರಗಳ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ನಿಕಟವಾಗಿ ಅನುಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಪ್ರೊಟೊಪ್ಲಾನೆಟ್ ಮಿಷನ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಮಿಷನ್ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಮೂಲಕ ಸಂಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನೇರ ದೃಷ್ಟಿ ರೇಖೆಯಿಲ್ಲದ ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶಿಬಿರಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಇಸ್ರೋ ತಂಡಗಳಿಗೆ ದೂರಸ್ಥ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು. ಇದು ರಿಯಲ್-ಟೈಂನ ಸಂವಹನ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವ ಭವಿಷ್ಯದ ಗ್ರಹ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
ಗಗನಯಾನನಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಮಿಷನ್-ನಿರ್ಣಾಯಕ ಒತ್ತಡಗಳಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಂಶೋಧಕರು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದರು. ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಭಾರತದ ಮಾನವ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಹಾರಾಟದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ತಿಳಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾನೆಟ್ ತಂಡವು ಅನಲಾಗ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಅನುಭವವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇಸ್ರೋ ಜೊತೆಗಿನ ಇದರ ಸಹಯೋಗವು 2024 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಇದು ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಮಿಷನ್ ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಸಂಶೋಧನಾ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವ ಪಾಲುದಾರರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾನೆಟ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಪಾಂಡೆ ಅವರು ಮಿಷನ್ ಮಿತ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಟಿವಿ ಭಾರತ್ನೊಂದಿಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ವಿಶೇಷ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಆಯ್ದ ಭಾಗ ಇಲ್ಲಿದೆ..
ಅನುಭಾ ಜೈನ್: ಮಿಷನ್ ಮಿತ್ರ ಲೇಹ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಭಾರತದ ಗಗನಯಾನ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತವೆ?
ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಪಾಂಡೆ: ಲಡಾಖ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ದಶಕದ ಅನುಭವದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಈ ಪರಿಸರವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು, ಪರೀಕ್ಷಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಚಲನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ಬಳಸಿದ್ದೇವೆ. ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಿಸಿದಾಗ ಹೇಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ, ಸಹಕರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಈ ವ್ಯಾಯಾಮ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದೆ ಎಂದರು.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಮಿಷನ್ ಮಿತ್ರ ಮಾನವ ಅಂಶವನ್ನು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಉಪವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಒತ್ತಿಹೇಳಿತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮಿಷನ್ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಮಾನವ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆಯು ಹೇಗೆ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಲಡಾಖ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನವು 10°C ನಿಂದ −15°C ಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಮಟ್ಟಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಅನುಕರಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಸಣ್ಣ, ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ಡೇರೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬಂಧನ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರು. ಈ ಸಂಯೋಜಿತ ಒತ್ತಡಕಾರಕಗಳನ್ನು ತಂಡದ ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದರು.
ಇನ್ನು ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿತು. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಮಿಷನ್ ಮಿತ್ರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಗ್ರೌಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬಹು-ಹಂತದ ಉಪಕ್ರಮವಾಗಿತ್ತು.
ಅನುಭಾ ಜೈನ್: ಲೇಹ್ನಲ್ಲಿ 3,500 ಮೀಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಲು ನಾವು ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಹತ್ತಿರವಾಗಬಹುದು?
ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಪಾಂಡೆ: ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾನವ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಪರಿಸರವನ್ನು ಮರುಸೃಷ್ಟಿಸುವತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ ಮತ್ತು ತಾಪಮಾನ ಏರಿಳಿತಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಇದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕೆಲಸದ ಪರಿಸರಗಳ ಸೌಕರ್ಯದಿಂದ ದೂರವಿದೆ.
ಲಡಾಖ್ ತನ್ನ ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಮಟ್ಟದಿಂದಾಗಿ ಆದರ್ಶ ಅನಲಾಗ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಾನವ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಂತಹ ಅಧ್ಯಯನಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಅದರ ತೀವ್ರ ಹವಾಮಾನ, ಹೆಚ್ಚಿನ UV ವಿಕಿರಣ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ಭೂವಿಜ್ಞಾನವು ಕಠಿಣ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಬದುಕುಳಿಯುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪ್ರಚೋದಕಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪುನರುತ್ಪಾದಿಸುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಅಧ್ಯಯನವು ಖಗೋಳ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸದಿದ್ದರೂ, ಅಂತಹ ಪರಿಸರಗಳು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಂತೆಯೇ ಗ್ರಹಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ಆಯ್ದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅನುಕರಿಸುವ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಅನುಭಾ ಜೈನ್: ಈ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ಹೈಪೋಕ್ಸಿಯಾ, ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ವರ್ತನೆಯ ಅಥವಾ ಅರಿವಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಯಾವುವು?
ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಪಾಂಡೆ: ಅಧ್ಯಯನವು ಇನ್ನೂ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಲ್ಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿವರವಾದ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾನವ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಹಾರಾಟ ತಂಡಗಳು ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆಯ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಸೀಮಿತ ಒತ್ತು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗಮನಹರಿಸಿವೆ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ತೀರ್ಮಾನವಾಗಿದೆ. ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಸಿಮ್ಯುಲೇಶನ್ ಅನ್ನು ಗಂಭೀರತೆ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಮೀಪಿಸಿದರು. ಹಿನ್ನೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದವು. ಮಿಲಿಟರಿ ತರಬೇತಿಯೊಂದಿಗೆ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ರಚನಾತ್ಮಕ, ಶಿಸ್ತಿನ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರು. ಆದರೆ ನಾಗರಿಕ ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ಹೆಚ್ಚು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸಂವಹನ ಶೈಲಿಗಳನ್ನು ತಂದರು.
ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತಂಡಗಳು ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವು. ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸಿತು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂವಹನಗಳನ್ನು ರೇಡಿಯೊ ಮೂಲಕ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟ, ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಸಂವಹನದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿತು. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಹಾರಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಲು ಅಂತಹ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ.
ಅನುಭಾ ಜೈನ್: ಮಿಷನ್ ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಎರಡು ಶಿಬಿರಗಳು ಹೇಗೆ ರಚನೆಯಾಗಿದ್ದವು? ಒಂದು ನೆಲದ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಆವಾಸಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅನುಕರಿಸಿದೆಯೇ? ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಗ್ರಹ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಅಂತಹ ವಿತರಣಾ ಸಮನ್ವಯವು ಏಕೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ?
ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಪಾಂಡೆ: ಸಮಾನಾಂತರ ತಂಡಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಡೇಟಾವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು, ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಂಡವು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆಯಿಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿತು.
ಸೆಂಟರಲ್ ಮಿಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಮ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟರ್ (CAPCOM) ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅನುಕರಿಸಿತು. ಬ್ಯಾಕೆಂಡ್ ತಂಡಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಂದೇ ಸಂವಹನ ಕೊಂಡಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. IAMನ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ತಂಡವು ನೈಜ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿತು. ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ಅನುಕರಿಸಿದವು. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ವರದಿ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ಸೆಟಪ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಗಳು, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿತು. ಎರಡು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್, ಸಂವಹನ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ, ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಮ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ತುರ್ತು ಡ್ರಿಲ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾದ ಪರೀಕ್ಷಾ ಉದ್ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಹು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ಮೊದಲ ಪೈಲಟ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಾಗಿ ಅಂತಹ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ನಡೆಸುವ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಫಲಿತಾಂಶವು ಡೇಟಾ-ಸಮೃದ್ಧ ವಾತಾವರಣವಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಈಗ ವಿವರವಾದ ಒಳನೋಟಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿದೆ.
ಅನುಭಾ ಜೈನ್: ಈ ರೀತಿಯ ತೀವ್ರ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುವುದು ಮಾನವ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಅಥವಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ? ನೀವು ಎರಡಕ್ಕೂ ಹೇಗೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುತ್ತೀರಿ?
ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಪಾಂಡೆ: ನಿಜವಾದ ಸವಾಲು ಮಾನವ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ. ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ, ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಮತ್ತು ಸೀಮಿತ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನವು ತೋರಿಸಿದೆ. ತಂಡಗಳು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ, ಆದರೆ ಗುರಿ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತವೆ.
ಲಡಾಖ್ ಈ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿತು. ಅನೇಕ ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಎತ್ತರದ, ಶೂನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ದರು, ಭಾರಿ ಪೂರ್ವ-ಮಿಷನ್ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಓವರ್ಲೋಡ್ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ತ್ವರಿತ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಒಳನೋಟ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ತೀವ್ರ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮಾನವ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ಬೇಗನೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇತರರು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ತರಬೇತಿಯು ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಅನುಭಾ ಜೈನ್: ಈ ಅಧ್ಯಯನದ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಭಾರತದ ಮಾನವ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಹಾರಾಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಗನಯಾನಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಪೂರಕವಾಗುತ್ತವೆ?
ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಪಾಂಡೆ: ಈ ವ್ಯಾಯಾಮವು ಗಗನಯಾನಕ್ಕೆ ಮಾನವ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾನವ ಕಡೆಯಿಂದ ಇದು ನಡವಳಿಕೆ, ಒತ್ತಡದ ಪ್ರಚೋದಕಗಳು ಮತ್ತು ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಚಲನಶೀಲತೆಯನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಾನಸಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಜೋಡಣೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಕುರಿತು ತಿಳುವಳಿಕೆಯುಳ್ಳ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಇಸ್ರೋಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿರುವ ಒಗ್ಗಟ್ಟು, ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ಇದು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸಿಮ್ಯುಲೇಶನ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ನೆಲದ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಸಹಾನುಭೂತಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮಾನವರು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಸೀಮಿತ ಡೇಟಾವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರದೇಶವಾದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಾನಸಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಮನಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ಆರೋಗ್ಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪರಿಶೀಲನೆಗಳು, ದಾಸ್ತಾನು ನಿರ್ವಹಣೆ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಮ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾವೆಹಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಗಗನಯಾತ್ರಿ-ತರಹದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದರು.
ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಾಯಾಮವು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಮಿಷನ್ ನಿಯಂತ್ರಣದ ನಡುವಿನ ಮಿಷನ್ ಸಂವಹನ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಗಳನ್ನು ರೇಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಆಡಿಯೊವಿಶುವಲ್ ಚಾನೆಲ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿತು. ಇದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಯೋಜನೆ, ಬಿಗಿಯಾಗಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ದಿನಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವುದು, ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಸಂಕೀರ್ಣ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿತು. ಧರಿಸಬಹುದಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಾಧನಗಳು, CO2 ಸಂವೇದಕಗಳು ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು ಸೀಮಿತ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ವಿಮಾನಗಳಿಗಾಗಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಮಿಷನ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಅನುಭಾ ಜೈನ್: ಗಗನಯಾತ್ರಿ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಿಷನ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಈ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಆವಾಸಸ್ಥಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಭೂಮಿ-ಆಧಾರಿತ ಅನಲಾಗ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವುದು ಎಷ್ಟು ನಿರ್ಣಾಯಕ?
ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಪಾಂಡೆ: ಮಂಗಳ ಸೊಸೈಟಿಯ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಲಡಾಖ್-ಆಧಾರಿತ ಅನಲಾಗ್ ನಿಲ್ದಾಣ, ಹಿಮಾಲಯನ್ ಔಟ್ಪೋಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ಲಾನೆಟರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಶನ್ (HOPE) ನಿರ್ಮಿಸಲು ನಾವು ISRO ಜೊತೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಮಿಷನ್ ತಾರ್ಕಿಕತೆಯನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತೇವೆ, ನಿಲ್ದಾಣದ ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೇ ಎಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಉದ್ದೇಶಗಳ ಸುತ್ತ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಲಡಾಖ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಶಕದಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ನಿಲ್ದಾಣವು ವಿಪರೀತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತೃತ ಮಾನವ ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಜೀವಂತ ಪರಿಸರಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳವರೆಗೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಆವಾಸಸ್ಥಾನಗಳ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅನುಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಅನಲಾಗ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳು ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಿಮ್ಯುಲೇಶನ್ಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬಹುದು. ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪುನರಾವರ್ತಿಸಲಾಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸಲು ಅನಲಾಗ್ ಪರಿಸರಗಳು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿವೆ. ಅನಲಾಗ್ ಪರಿಸರಗಳು ಇತರ ಪರೀಕ್ಷಾ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಪೂರಕವಾಗಿಸುತ್ತವೆ, ಬದಲಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೈಜ-ಪ್ರಪಂಚದ ಮಾನವ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ.
