Exclusive: ಭಾರತೀಯ ಅಂತರಿಕ್ಷ ನಿಲ್ದಾಣ ಯೋಜನೆ; ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಇಸ್ರೋದ ಮಾಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕಮಲಾಕರ್
Former ISRO Director Interview: ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಜೋಸ್ಯುಲಾ ಎ ಕಮಲಾಕರ್ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಅಂತರಿಕ್ಷ ನಿಲ್ದಾಣ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಇಸ್ರೋ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಯಾತ್ರೆಗಳಿಗಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಿದ್ಧತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿದರು.
Published : January 13, 2026 at 7:14 AM IST
ನಮ್ರತಾ ಶರ್ಮಾ
Former ISRO Director Kamalakar Interview: ಚಂದ್ರಯಾನದಂತಹ ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಯಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೆನ್ಸಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಶೋಧಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೋದ ಮಾಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜೋಸ್ಯುಲಾ ಎ ಕಮಲಾಕರ್ ಅವರು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಮಾನವ ಉಪಸ್ಥಿತಿ, ಮುಂಬರುವ ಚಂದ್ರ ಪರಿಶೋಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಅಂತರಿಕ್ಷ ನಿಲ್ದಾಣದ (BAS) ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಭಾರತದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆಗಿನ ವಿಶೇಷ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಭಾರತದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಉಡಾವಣಾ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕಮಲಾಕರ್ ಹೇಳಿದರು.
ನಮ್ರತಾ ಶರ್ಮಾ: ಚಂದ್ರಯಾನ-3 ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಇಸ್ರೋದ ಪ್ರಮುಖ ಮುಂಬರುವ ಗ್ರಹ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಯಾವುವು?
ಕಮಲಾಕರ್: ಗ್ರಹಗಳ ಪರಿಶೋಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಚಂದ್ರಯಾನ-4 ಪೈಪ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಚಂದ್ರನ ಮಾದರಿ ರಿಟರ್ನ್ ಮಿಷನ್ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಯಾನ-3 ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಇಳಿಯುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಕೊರೆಯುತ್ತೇವೆ ಹಾಗೂ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಬಳಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಎತ್ತುತ್ತೇವೆ. ಚಂದ್ರನ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಭೂಮಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸವಾಲು ಎಂದರೆ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಇಳಿಯುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಮರಳಿ ತರುವುದು. ಭೂಮಿಯ ಪುನರ್ ಪ್ರವೇಶದ ಪಥ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿಖರವಾಗಿ ಯೋಜಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ದೋಷವೂ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನಾವು ಮರಳಿ ತರುವ ವಸ್ತು ಕೇವಲ ಎರಡು ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟಾಗಿದ್ದು, ಅಪಾರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಮಲಾಕರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಚಂದ್ರಯಾನ-5 ಜಪಾನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಹಯೋಗದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತವು ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಜಪಾನ್ ಲಾಂಚರ್ ಮತ್ತು ರೋವರ್ ಅನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ರೋವರ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಡರ್ ನಡುವಿನ ಪೇಲೋಡ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಚಂದ್ರನ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವದ ಹತ್ತಿರ, ಕಡಿಮೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಬಳಿ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಕುಳಿಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ [ಚಂದ್ರನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅಕ್ಷೀಯ ಓರೆಯಿಂದಾಗಿ] ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಡೇಟಾವನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀರು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಭೂವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ನಮ್ರತಾ ಶರ್ಮಾ: ಚಂದ್ರಯಾನ-5ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರ ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಏಕೆ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ?
ಕಮಲಾಕರ್: ಚಂದ್ರಯಾನ-5 ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಚಂದ್ರಯಾನ-4 ರಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಚಂದ್ರಯಾನ-4 ನಲ್ಲಿ ತರುವ ವಸ್ತು ಕೇವಲ ಎರಡು ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ಮಾತ್ರ. ಅದು ಅಪಾರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ನಾವು ಆ ವಸ್ತುವನ್ನು ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಾವು ಇತರ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಸಂಶೋಧನೆಗಾಗಿ ನಾವು ಇತರ ದೇಶಗಳ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಚಂದ್ರಯಾನ-5 ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಚಂದ್ರಯಾನ-3ರ ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ರೋವರ್ ಇರುತ್ತದೆ. LUPEX ನಲ್ಲಿರುವ ಒಂದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ನಾವು ಧ್ರುವದ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದು, ಬಹುತೇಕ ಕತ್ತಲೆಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ವಿರಳವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಆಳದ ಕುಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಎಂದಿಗೂ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣವನ್ನು ನೋಡದ ಕತ್ತಲೆಯ ಕುಳಿಗಳಿವೆ. ಚಂದ್ರಯಾನ-5 ಧ್ರುವಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಬೇಕು. ಧ್ರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಜ್ಞಾನ ಡೇಟಾವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ನಮ್ರತಾ ಶರ್ಮಾ: ದೇಶದ ಭಾರತೀಯ ಅಂತರಿಕ್ಷ ನಿಲ್ದಾಣ (BAS) ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣ (ISS) ಗಿಂತ ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ?
ಕಮಲಾಕರ್: ಭಾರತೀಯ ಅಂತರಿಕ್ಷ ನಿಲ್ದಾಣವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣ (ISS) ಗಿಂತ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ISS ಅನ್ನು ಹಲವಾರು ದಶಕಗಳಿಂದ ಬಹು ದೇಶಗಳ ಕೊಡುಗೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಹಲವಾರು ಡಾಕಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ BAS ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಪ್ರಸ್ತುತ ನಮ್ಮ LVM3 ರಾಕೆಟ್ ಸುಮಾರು 10 ಟನ್ಗಳನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಕೆಳ ಕಕ್ಷೆಗೆ ಇರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ನಾವು ಈ ಮಿತಿಯೊಳಗೆ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ವಿದೇಶಿ ಉಡಾವಣಾ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ BAS ಐದು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ BAS-01 ಅನ್ನು LVM3 ಬಳಸಿ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 450 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ನಂತರದ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಉಡಾವಣಾ ವಾಹನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಸುಧಾರಿಸಿದಂತೆ ನಂತರದ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಬಹುದು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ದಾಣವು ಸುಮಾರು 54 ಟನ್ಗಳಷ್ಟು ತೂಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದರು.
ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಇಬ್ಬರು ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಮಾನವ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಬರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ BAS ಗಗನಯಾನ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಸರಕು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗಾಗಿ ಡಾಕಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಚೀನಾ ಅಥವಾ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ನಮ್ಮ ನಿಲ್ದಾಣವು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಪ್ರಯೋಗಗಳು, ಪೇಲೋಡ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮರ್ಥವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಶಕ್ತಿ, ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಜೀವಾಧಾರಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಉದ್ದೇಶಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅವಧಿಯು ಸುಮಾರು 17 ವರ್ಷಗಳು ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ನಮ್ರತಾ ಶರ್ಮಾ: BAS ಅನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ‘ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್-ಬೆಡ್ರೂಂ ಫ್ಲಾಟ್’ ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಅರ್ಥವೇನು?
ಕಮಲಾಕರ್: ಇದು ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಸರಳೀಕೃತ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾರ್ಯಸ್ಥಳಗಳು ಮತ್ತು ಮಲಗುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ವಾಸಸ್ಥಳದಂತೆ, ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೈರ್ಮಲ್ಯ, ತಾಜಾತನ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಜೀವನ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಗೊಂಡಿರುವ ಬಹು ವಾಸ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಘಟಕಗಳು ಎಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು.
ಭಾರತೀಯ ಅಂತರಿಕ್ಷ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ (BAS) ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀತಿಯ ಡಾಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಯಶಸ್ವಿ SpaDeX-1 ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ನಂತರ ಮುಂಬರುವ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಭಾರತ ಈಗ SpaDeX-2 ಮತ್ತು SpaDeX-3 ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. SpaDeX-2 ಚಂದ್ರಯಾನ-4ನ ಮಾದರಿ ರಿಟರ್ನ್ ಮಿಷನ್ನ ಡಾಕಿಂಗ್ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ SpaDeX-3 ಭಾರತೀಯ ಅಂತರಿಕ್ಷ ನಿಲ್ದಾಣದ (BAS) ಜೋಡಣೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತದೆ.
ನಮ್ರತಾ ಶರ್ಮಾ: ಇಸ್ರೋದ ಭವಿಷ್ಯದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು BAS ನೊಂದಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನಿಕಟವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತವೆ?
ಕಮಲಾಕರ್: BASನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ. BAS ಸ್ವತಃ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಕೆಳ ಭೂಮಿಯ ಕಕ್ಷೆಗೆ ಉಡಾಯಿಸಿದಂತೆ, ISRO ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ವಿಷಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇತರ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು BASಗೆ ಜೋಡಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಗನಯಾನವು BAS ನೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ನಿಕಟವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಗಗನಯಾನ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳಿಂದ ಬರುವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಅನುಭವವು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣದ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಜೀವ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ನಮ್ರತಾ ಶರ್ಮಾ: ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ ಪೈಲಟ್ ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ ಆಕ್ಸಿಯಮ್ -4 ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ತರಬೇತಿಯ ಕುರಿತು ನೀವು ಕೆಲವು ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ?
ಕಮಲಾಕರ್: ಅವರಿಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಮತ್ತು ಅವರು ISSಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾಗ ಅವರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿಯೂ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದರು. ಇದಲ್ಲದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ತರಬೇತಿ ಸೌಲಭ್ಯದೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರವಿದೆ. ತರಬೇತಿಯು ಭೌತಿಕ ಕಂಡೀಷನಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆ, ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಮತ್ತು ಉಡಾವಣಾ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇಸ್ರೋದಾದ್ಯಂತದ ತಜ್ಞರು ಈ ತರಬೇತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ನಾಲ್ಕು ಜನರು ಇದರಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಹೋಗಿ ಹಿಂತಿರುಗಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದ 3 ಜನರು ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಫಲಪ್ರದ ಅನುಭವವಿತ್ತು. ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜಿತ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅವರ ಮರಳುವಿಕೆ ಸುಗಮವಾಗಿತ್ತು. ನಾವು ಈಗ ಅವರಂತಹ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ವಿನ್ಯಾಸ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು ಮಾನವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಭಾರತವು ಮಿಷನ್ ಆಧಾರಿತ ಸಾಧನೆಗಳಿಂದ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕಮಲಾಕರ್ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. "ಅದು ಬಿಎಎಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ಗಗನಯಾನವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಮುಂದುವರಿದ ಚಂದ್ರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಾಗಲಿ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸುಸ್ಥಿರ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
