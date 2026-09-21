ಓಪನ್ಎಐಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟ ಮಾಜಿ ಉದ್ಯೋಗಿ! ಜೆವ್ ಎಐ ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಓಪನ್, ಇದರ ಮುಂದೆ ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿ ಫೇಲ್?
Jev AI Model: ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಓಪನ್ಎಐ ಮಾಜಿ ಸಂಶೋಧಕ ಡಿಯಾಗೋ ಅಲ್ಮೇಡಾ ಈಗ ಟೈಪ್ಸೇಫ್ ಎಐ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಶುರು ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಜೆವ್ ಮಾಡೆಲ್ ತಂದಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 21, 2026 at 8:11 AM IST
Jev AI Model: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಲಾರ್ಜ್ ಮಾಡೆಲ್ ಜೆವ್ ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಸರ್ಗಳಿಗೆ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. ವೇಯ್ಟ್ಲಿಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಯೂಸರ್ಗಳಿಗೆ 5 ಡಾಲರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಿಗಲಿದೆ, ಇದು ಸುಮಾರು 12 ಕೋಟಿ ಟೋಕನ್ಗೆ ಸಮವಾಗಿದೆ. ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ ಜೆವ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಾರ್ಜ್ ಮಾಡೆಲ್ಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಟೋಕನ್ ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 10 ಲಕ್ಷ ಇನ್ಪುಟ್ ಟೋಕನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಲು ಕೇವಲ 0.042 ಸೆಂಟ್ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ 12 ಕೋಟಿ ಫ್ರೀ ಟೋಕನ್ ಅನ್ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಬಳಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಕು.
ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಜ್ ಮಾಡೆಲ್ಗಳು ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಜಿಪಿಟಿ ಮತ್ತು ಕ್ಲೌಡ್ ಕೂಡ ಟಾಪ್ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಯಾರೂ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಮಾಡೆಲ್ ಜೆವ್, ಇದು ಸಂವಹನ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೆನರೇಟ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಜೆವ್ನ ಡೆವಲಪರ್ ಡಿಯಾಗೋ ಅಲ್ಮೇಡಾ ಓಪನ್ಎಐನಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿ ಆರ್ಎನ್ಡಿ ಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ ರೀಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು.
ಹೌದು.. ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿ ತಯಾರಿಕೆಯ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಓಪನ್ಎಐ ಮಾಜಿ ಸಂಶೋಧಕ ಡಿಯಾಗೋ ಅಲ್ಮೇಡಾ ಅವರು ಈಗ ಹೊಸ ದಾರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರೀಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅಥವಾ ಆರ್ಎಲ್ಹೆಚ್ಎಫ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲೂ ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಎಐಗೆ ಅಪಾರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದ್ದರೂ ಆಟೊಮೇಷನ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಐ ಎಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ನಿರಾಶರಾಗಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಓಪನ್ಎಐ ತೊರೆದು ಟೈಪ್ಸೇಫ್ ಎಐ ಎಂಬ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಈಗ ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೊಸ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್-ಬೇಸ್ಡ್ ಎಐ ಮಾಡೆಲ್ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಅದರ ಹೆಸರು ಜೆವ್. ಇದು ಬೇರೆ ಎಐ ಮಾಡೆಲ್ಗಳಂತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಾರ್ಜ್ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಥವಾ ಎಲ್ಎಲ್ಎಮ್ ಅಲ್ಲ. ಜೆವ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ವಿವಿಧ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಥವಾ ಸಂಭವಿನತೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರೇಟೆಡ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರಿಡಿಫೈನ್ಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಒಳಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಹ್ಯಾಲುಸಿನೇಷನ್ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಾಡೆಲ್ ವೇಗವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆಟೊಮೇಷನ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಜೆವ್ ಬಗ್ಗೆ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ಸೇಫ್ ಎಪಿಐ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಹೊಸ ಯೂಸರ್ಗಳಿಗೆ ಸೇವೆ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ವರ್ಸೆಲ್ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಪ್ರಣೀತ್ ಶರ್ಮಾ ಮಾತನಾಡಿ, ಅವರ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೊದಲು ಓಪನ್ಎಐ ಮಾಡೆಲ್ ಬಳಸಿ ಕಮಾಂಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಯರ್ ನಡೆಸುತ್ತಿತ್ತು. ನಂತರ ಜೆವ್ ಬಳಸಿದ ನಂತರ 5 ರಿಂದ 18 ಪಟ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಅಕ್ಯುರೆಸಿ ಜೊತೆ ಫಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಜೆವ್ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ? ಹೊಸ ಎಐ ಮಾಡೆಲ್ ಜೆವ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಕೋಡ್ನಿಂದ ಸ್ಟೇಟ್ ಮತ್ತು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಮಾಡೆಲ್ ಮೂರು ರೀತಿಯ ಉತ್ತರ ನೀಡಬಹುದು. ಅವುಗಳು..
- ಚಾಯ್ಸ್: ಅಂದರೆ ಗರಿಷ್ಠ 255 ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆ..
- ಸ್ಕೋರ್: ಅಂದರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಕೇಲ್ ನಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ..
- ನೌಲ್: ಅಂದರೆ ಯೆಸ್-ನೋ ಸಾಧ್ಯತೆ.
ಪ್ರತಿ ನಿರ್ಧಾರದ ಜೊತೆ ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರೇಟೆಡ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಜೆವ್ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಬಹುದು.
ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನು ರೀಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರೇಟೆಡ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಎಂಬ ವಿಧಾನ ಬಳಸಿ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಗುರಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಾಡೆಲ್ನ ಅಕ್ಯುರೆಸಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವಂತೆ ಇರಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಏಜೆಂಟ್ ತಾನೇ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ವಿಶ್ವಾಸ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಬಳಿಗೆ ವಿಷಯ ಕಳುಹಿಸಬಹುದೆಂದು ಟೈಪ್ಸೇಫ್ ಎಐ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ವಿಲಿಯಂ ಸ್ಟಾನ್ಲಿ ಜೆವನ್ಸ್ ಹೆಸರಿನ ಮೂಲಕ ಜೆವ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತಾ ಟೈಪ್ಸೇಫ್ ಎಐ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಅವರ ಜೆವನ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಡಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾವುದೇ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಗ್ಗವಾದರೆ ಅದರ ಬಳಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಬದಲು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಎಐ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಕಾಣಬಹುದು ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಭಾವಿಸಿದೆ.
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