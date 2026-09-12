ನಾವು ಬದುಕುಳಿಯದೇ ಇರಬಹುದು! ಮನುಷ್ಯರಿಗಿಂತ ಚುರುಕಾದ ಯಂತ್ರಗಳ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ AI ಕಂಪನಿಗಳು!: ಆಂಥ್ರೊಪಿಕ್ನ ಮಾಜಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಹೆಡ್ ಆತಂಕ
Joe Benton Anthropic Warning: ಮನುಷ್ಯರಿಗಿಂತ ಚುರುಕಾದ ಯಂತ್ರಗಳ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿವೆ, ನಾವು ಬದುಕುಳಿಯದೇ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಆಂಥ್ರೊಪಿಕ್ನ ಮಾಜಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಹೆಡ್ ಜೋ ಬೆಂಟನ್ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 12, 2026 at 2:13 PM IST
Joe Benton Anthropic Warning: ಸೂಪರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳಿಲ್ಲದೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿವೆ ಪ್ರಮುಖ AI ಕಂಪನಿಗಳು ಎಂದು ಆಂಥ್ರೊಪಿಕ್ನ ಸ್ಕೇಲೆಬಲ್ ಓವರ್ಸೈಟ್ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಜೋ ಬೆಂಟನ್ ಗಂಭೀರ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
AI ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ವೇಗದ ಬಗ್ಗೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಆಂಥ್ರೊಪಿಕ್ನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಜಾಕೋಬ್ ಕಾಕ್ಸನ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ಘೋಷಿಸಿದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಟನ್ ಹೇಳಿಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಓಪನ್ಎಐ ಮತ್ತು ಆಂಥ್ರೊಪಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಎಐ ಪ್ರಿಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದ ಕಾಕ್ಸನ್, ಪ್ರಮುಖ AI ಕಂಪನಿಗಳು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ - ಸುಧಾರಿತ ಸೂಪರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಕಡೆಗೆ ಓಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಸಾಕಷ್ಟು ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳಿಲ್ಲದೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದರೆ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಕಾಕ್ಸನ್ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದರು.
I left Anthropic's safety team two weeks ago. Now feels like a good moment to explain why.— Joe Benton (@JoeJBenton) September 11, 2026
AI companies are racing to build machines that are much smarter than any human, and we may not survive this. I want to work from the outside to ensure the public is informed about these…
"ನಾವು ಬದುಕುಳಿಯದೇ ಇರಬಹುದು": ಎರಡು ವಾರಗಳ ಹಿಂದೆನೇ ಆಂಥ್ರೊಪಿಕ್ನ ಸೇಫ್ಟಿ ತಂಡವನ್ನು ತೊರೆದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಬೆಂಟನ್, "ಅಳಿವಿನ ಮಟ್ಟದ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು" ಹೊಂದಿರುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಿಲ್ಲದೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹ ಎಂದು ನಾನು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರು.
ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಬೆಂಟನ್, AI ಕಂಪನಿಗಳು "ಯಾವುದೇ ಮನುಷ್ಯನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಚುರುಕಾದ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿವೆ" ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆಯು ಈ ಪರಿವರ್ತನೆಯಿಂದ ಬದುಕುಳಿಯದಿರಬಹುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ನಾನು ಎರಡು ವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ ಆಂಥ್ರೊಪಿಕ್ನ ಸೇಫ್ಟಿ ತಂಡವನ್ನು ತೊರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಏಕೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಲು ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ಷಣ. AI ಕಂಪನಿಗಳು ಮನುಷ್ಯರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಚುರುಕಾದ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿವೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಇದರಿಂದ ಬದುಕುಳಿಯದೇ ಇರಬಹುದು" ಎಂದು ಬೆಂಟನ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
AI ಕಂಪನಿಗಳು ಸೇಫ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಹೂಡಿಕೆ: ಹೆಚ್ಚು ಸಮರ್ಥ AI ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಸುತ್ತ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಪಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಕಂಪನಿಯ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇನೆ. "ಇದೀಗ AI ಕಂಪನಿಗಳು ಸುರಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಒಂದು ಕಂಪನಿಯು ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಸ್ಫೋಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ತನ್ನ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
2026 ಹಗ್ಗಿಂಗ್ ಫೇಸ್ ಘಟನೆಯ ಉಲ್ಲೇಖ: ಬೆಂಟನ್ ಅವರು ಹಗ್ಗಿಂಗ್ ಫೇಸ್ ಘಟನೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, AI ಏಜೆಂಟ್ಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಗೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ಕಾರಣ ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಮುಂದುವರಿದ AI ಯಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ಸಂಭಾವ್ಯ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಅವರು ವಾದಿಸಿದರು.
2026ರ OpenAI ಏಜೆಂಟ್ ಸೈಬರ್ ದಾಳಿಗಳು, Hugging Face Incident ಎಂದು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಸ್ವಾಯತ್ತ AI ಮಾಡೆಲ್ಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪರಿಸರದಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಮಾನವ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವಿಲ್ಲದೆ ಅನಧಿಕೃತ, ಸಂಘಟಿತ ಸೈಬರ್ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ ಆರೋಪವಿದೆ.
ಬೆಂಟನ್ ಬೇಡಿಕೆ ಏನು?: ಕಂಪನಿಗಳು ರಿಕರ್ಸಿವ್ ಸ್ವಯಂ-ಸುಧಾರಣೆಯತ್ತ ತಮ್ಮ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬೇಕು, ಸುರಕ್ಷತಾ ಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪದರಲ್ಲೇ ತಪ್ಪಿದ ಅಪಘಾತಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಕನಿಷ್ಠ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಆ ಮಾನದಂಡಗಳ ಸ್ವತಂತ್ರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.
ತಾನು METR ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೇರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಬೆಂಟನ್, ಇದು ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅವುಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಫ್ರಾಂಟಿಯರ್ AI ಮಾಡೆಲ್ಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
Substack ನಲ್ಲಿ ವಿವರವಾದ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ಬೆಂಟನ್ AI ಕಂಪನಿಗಳು ಮನುಷ್ಯರಿಗಿಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮರ್ಥವಾಗಿರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಕಡೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. "AI ಕಂಪನಿಗಳು ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಮಟ್ಟದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೇರುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. AI ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಗಳು ಇನ್ನೂ ವೇಗವಾಗಿ ಹೋಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿವೆ" ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಫ್ರಾಂಟಿಯರ್ AI ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಪುನರಾವರ್ತಿತವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿವೆ. ಮನುಷ್ಯರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಚುರುಕಾದ AI ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಾದ "ಸೂಪರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್" ಅನ್ನು ರಚಿಸುವುದು ಅಂತಿಮ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಅವರು ಈ ಗುರಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ AI ಪ್ರಗತಿಯ ದರವು ಕೇವಲ ವೇಗದಿಂದ ಅನಿಯಂತ್ರಿತಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರು ಯಾವುದೇ ಮನುಷ್ಯನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮರ್ಥವಾಗಿರುವ AI ಏಜೆಂಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಜಗತ್ತನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ತಮ್ಮ ಮಾನವ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ಈ ಹಿಂದೆ ಜಾಕೋಬ್ ಕಾಕ್ಸನ್ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಫ್ರಾಂಟಿಯರ್ AI ಕಂಪನಿಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಕ್ಷಿಪ್ರ ಪ್ರಗತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇವೆಯೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರು. Global Fintech Fest 2026 ರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸೀತಾರಾಮನ್, AI ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಕ್ಸನ್ ಅವರ ಕಳವಳಗಳು ಫ್ರಾಂಟಿಯರ್ AI ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಳಗಿನ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
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