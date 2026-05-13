ಗೂಗಲ್ನ 'ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್' ಏನು?: ಇವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?
Google Event 2026: "ದಿ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಶೋ: ಐ/ಒ ಎಡಿಷನ್" ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ಹಲವಾರು ಅದ್ಭುತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಗೂಗಲ್ ಈವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಮುಖ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು? ಎಂಬ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
Published : May 13, 2026 at 12:24 PM IST
Google Event 2026: ಗೂಗಲ್ "ದಿ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಶೋ: ಐ/ಒ ಎಡಿಷನ್" ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು. ಇದು ಸತತ ಎರಡನೇ ವರ್ಷವಾಗಿದ್ದು, ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಮುಂಬರುವ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ವರ್ಚುಯಲ್ ಈವೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದೆ. ಈ ಈವೆಂಟ್ ಗೂಗಲ್ ಐ/ಒನ ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಮೇ 19 ಮತ್ತು 20 ರಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಶೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವ ಹಲವಾರು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿತು ಮತ್ತು ಪೂರ್ವವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿತು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಇತರವುಗಳನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಗೂಗಲ್ ಈವೆಂಟ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಮುಖ ಘೋಷಣೆಗಳ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
- ಗೂಗಲ್ನ ಪೂರ್ವನಿರ್ಧರಿತ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡೆವೆಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸೈಕಲ್ನಿಂದಾಗಿ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಘೋಷಣೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದವು. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಾರ್ಯರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಅತ್ಯಂತ ಗಮನಾರ್ಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ ಗೂಗಲ್ನ Quick Share-AirDrop ಇಂಟರ್ಆಪರೇಬಿಲಿಟಿ ಸಪೋರ್ಟ್.
- ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಕುರಿತು ಮೊದಲ ವರದಿ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಬಂದಿತ್ತು ಮತ್ತು ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಅದರ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳಿವು ನೀಡಿತ್ತು. ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ ಈ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಕ್ವಿಕ್ ಶೇರ್ ಏರ್ಡ್ರಾಪ್ನೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಸಾಧನದಿಂದ ಐಫೋನ್ಗೆ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 10 ಸೀರಿಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಹೊರಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪೋ, ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್, ವಿವೋ, ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತು ಶಿಯೋಮಿಯಿಂದ ಆಯ್ದ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುವುದು.
- ಇದಲ್ಲದೇ ಕಂಪರ್ಟೇಬಲ್ ಸಾಧನವನ್ನು ಹೊಂದಿರದ ಬಳಕೆದಾರರು ಈಗ ಕ್ವಿಕ್ ಶೇರ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ QR ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು. ಇದು ಕ್ಲೌಡ್ ಮೂಲಕ iOS ಸಾಧನಗಳೊಂದಿಗೆ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಉಪಕರಣವನ್ನು ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಗೂಗಲ್ ಯೋಜಿಸಿದೆ.
- ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಕಂಪನಿಯು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ಗಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್ಗೆ ಆರ್ಟಿಫಿಶಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ (AI) ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಜೆಮಿನಿಯಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವ ಹಲವಾರು ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಇವುಗಳನ್ನು ಈಗ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜೆಮಿನಿ 3.1 ಸಹಾಯದಿಂದ ಬಳಕೆದಾರರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ವೆಬ್ಪೇಜ್ಸ್ ಕುರಿತು ಚಾಟ್ಬಾಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲು, ದೀರ್ಘ ಲೇಖನಗಳ ಸಾರಾಂಶಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸದೆಯೇ ಸಂಕೀರ್ಣ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
- ಇದು ಏಜೆಂಟ್- ತರಹದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಬಳಕೆದಾರರ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ಗೆ ಈವೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲು, ಪಾಕವಿಧಾನಗಳನ್ನು Keep ನಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಲು ಮತ್ತು Gmail ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ನ್ಯಾನೋ ಬನಾನಾ ಸಹಾಯದಿಂದ, ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಕಸ್ಟಮ್ ವಿಜುವಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ವೆಬ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಬಹುದು.
- ಗೂಗಲ್ ಆಟೋ ಬ್ರೌಸ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಬಳಕೆದಾರರ ಪರವಾಗಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ಒಂದು AI ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಶಾಪಿಂಗ್, ಫಾರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂತಹ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಆಟೋ ಬ್ರೌಸ್ ಅದರ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
- ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಟೋ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಅಂಚಿನಿಂದ ಅಂಚಿಗೆ ಗೂಗಲ್ ನಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ತರಲು ಮತ್ತು ಕಾರಿಗೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ 3 ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿವ್ ಡಿಸೈನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪರಿಚಯಿಸಲು ಗೂಗಲ್ ಇದನ್ನು ಮರುವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸೀವ್ ಫಾಂಟ್ಗಳು, ಸುಗಮ ಅನಿಮೇಷನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸ ವಾಲ್ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
- ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ ಇಮ್ಮರ್ಸಿವ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್. ಇದು ಗೂಗಲ್ ನಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು, ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಗಳು ಮತ್ತು ಭೂಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಅದ್ಭುತ 3D ನೋಟವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲವಿಲ್ಲದೇ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಲೇನ್ಗಳು, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಿಲ್ದಾಣ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಯುಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಮತ್ತು ಅಂತಹುದೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ ಅನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಟೋಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ನಂತರ ಬಳಕೆದಾರರು ನಿಲುಗಡೆ ಮಾಡುವಾಗ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ 60fps ವರೆಗೆ ಫುಲ್ HD ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ತಮ್ಮ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ತರುವ ಕೆಲವು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಡ್, BMW, ಹುಂಡೈ, ಮಹೀಂದ್ರಾ, ಕಿಯಾ, ರೆನಾಲ್ಟ್, ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್, ಟಾಟಾ, ಸ್ಕೋಡಾ ಮತ್ತು ವೋಲ್ವೋ ಸೇರಿವೆ.
- ಆಯ್ದ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಡಾಲ್ಬಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ ಮತ್ತು ಜೆಮಿನಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಪರಿಕರಗಳಿಗೆ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಟೋ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಗೂಗಲ್ ಈಗ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ಗಾಗಿ ಹಲವಾರು ಹೊಸ ಎಮೋಜಿಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಅನೇಕ ಎಮೋಜಿಗಳನ್ನು ಮರುವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಎಮೋಜಿಗಳು ಮೊದಲು ಕಂಪರ್ಟೇಬಲ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ.
- ಸ್ಕ್ರೀನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ಗೂ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದ ಹೊಸ ಸಾಧನವಾಗಿದ್ದು, ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಲಿಪ್ಗೆ ಓವರ್ಲೇ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಮೊದಲು ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ.
