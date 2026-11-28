"ನಾನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ, ನೀವೆಲ್ಲಾ ಅದನ್ನು AI ಅಂತೀರಾ!": ಶಶಿ ತರೂರ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟ ಹಾಸ್ಯಮಯ ಉತ್ತರ ವೈರಲ್!
Mammootty AI Dance Comment: ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗದ ದಿಗ್ಗಜ ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ (AI) ಪ್ರಭಾವದ ಕುರಿತು ಸಂಸದ ಶಶಿ ತರೂರ್ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹಾಸ್ಯಮಯವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 28, 2026 at 1:35 PM IST
Mammootty AI Dance Comment: ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಐಕಾನ್ ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ ಅವರು ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ (Artificial Intelligence - AI) ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಭಾವದ ಕುರಿತು ಅತ್ಯಂತ ಹಾಸ್ಯಮಯ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಹಾಕಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಅದನ್ನು ಕೇವಲ AI ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಶಶಿ ತರೂರ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ ನೀಡಿದ ಹಾಸ್ಯಮಯ ಉತ್ತರ: ವಿಚಾರಗಳ ಉತ್ಸವದ (Festival of ideas) ಉದ್ಘಾಟನಾ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದ ಶಶಿ ತರೂರ್ ಅವರು "ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆಯೇ?" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ 75 ವರ್ಷದ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಗೆಯ ಅಲೆ ಎಬ್ಬಿಸಿದರು.
"ನನಗೆ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆಯಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ಈಗ, ನಾನು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹೇಗೋ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅದು AI ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೀರಿ" ಎಂದು ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ ಹಾಸ್ಯ ಚಟಾಕಿ ಹಾರಿಸಿದರು.
ನನ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ರೀಲ್ಸ್ ನೋಡಿ ನಾನೇ ಬೆರಗಾಗಿದ್ದೇನೆ!: AI ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ ಎಂದು ಗಮನಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ನಟ, ಇಂದಿನ ಯುವಕರು ಸುಲಭವಾಗಿ AI ಟೂಲ್ಗಳನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶಾರ್ಟ್-ಫಾರ್ಮ್ ರೀಲ್ಸ್ (Reels) ರಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ನನ್ನನ್ನು ನಂಬಿ ಅವರು ನಾನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ರೀಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನಾನೇ ಬೆರಗಾಗುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ AI ಕ್ರಾಂತಿಯ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮುಖವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದರು.
ಬಿಳಿ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ ಆಕರ್ಷಕ ಎಂಟ್ರಿ: ಹಾಸ್ಯಮಯ ಮಾತುಗಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ ಅವರ ವರ್ಚಸ್ವಿ ಎಂಟ್ರಿ ನೆರೆದಿದ್ದವರನ್ನು ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧಗೊಳಿಸಿತು. ಬಿಳಿ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲು ವೇದಿಕೆಯ ಮಧ್ಯಭಾಗದತ್ತ ನಡೆದು ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ದಶಕಗಳಿಂದ ಅವರ ಹೆಗ್ಗುರುತಾಗಿ ಉಳಿದಿರುವ ಅಪ್ರತಿಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ಗೆ ಸಭಿಕರಿಂದ ತಕ್ಷಣದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ, ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮತ್ತು ಸಂಭ್ರಮ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು.
ವಿಚಾರಗಳು, ಸಮಾಜ, ರಾಜಕೀಯ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಕುರಿತು ವ್ಯಾಪಕ ಚರ್ಚೆಗಳಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಒದಗಿಸುವ ಈ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗಣ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ ಅವರ ಪಾಲಿಗೆ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಯುಗದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಅಭಿನಯವೂ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗುವ ಅಪಾಯವಿದೆ ಎಂಬ ಅವರ ಹಾಸ್ಯಮಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯೇ ಇಡೀ ಅಧಿವೇಶನದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿ ಉಳಿಯಿತು.
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಕಲಾವಿದರ ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ನೈಜ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಮೇಲೂ ಹೇಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಯಮಯವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. AI ಯುಗದಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಮತ್ತು ಅಸಲಿಯ ನಡುವಿನ ಗೆರೆ ತೆಳುವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಕಲಾವಿದರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸವನ್ನೂ ಜನರು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಚಮತ್ಕಾರ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವ ಕಾಲ ಬಂದಿದೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ಮಾತಿನ ಒಳಾರ್ಥವಾಗಿದೆ.
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