ಭೂಮಿಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸುವ ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಿದ್ಧತೆ: ಕೇವಲ 25 - 30 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಿಂದ ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹಗಳ ತಪಾಸಣೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇಎಸ್ಎ
ESA Hera-Mission Asteroid Inspection: ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾಸಾದ 'ಡಾರ್ಟ್' ನೌಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದ ಡಿಡಿಮೋಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಮಾರ್ಫೋಸ್ ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ESAಯ ನೌಕೆ ಕೇವಲ 25-30 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಿಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದೆ.
Published : November 12, 2026 at 2:38 PM IST
ESA Hera Mission Asteroid Inspection: ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಬಹುದಾದ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹಗಳ ದಿಕ್ಕು ಬದಲಿಸುವ ಗ್ರಹ ರಕ್ಷಣಾ (Planetary Defence) ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾಸಾದ ನೌಕೆಯೊಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದ ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹದ ಬಳಿ ಈಗ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ (ESA) ತನ್ನ ತಪಾಸಣೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಇಎಸ್ಎಯ 'ಹೇರಾ' (Hera) ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯು 780-ಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಸದ 'ಡಿಡಿಮೋಸ್' (Didymos) ಮತ್ತು ಅದರ ಉಪಗ್ರಹವಾದ 151-ಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಸದ 'ಡಿಮಾರ್ಫೋಸ್' (Dimorphos) ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹಗಳ ಜೋಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೇವಲ 25-30 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಿಂದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.
60 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಿಂದ ಸೆರೆಯಾದ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ: ಬುಧವಾರ ಇಎಸ್ಎ ತನ್ನ ಹೇರಾ ನೌಕೆಯ ಆಸ್ಟರಾಯ್ಡ್ ಫ್ರೇಮಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಮರಾ (Asteroid Framing Camera) ಸೆರೆಹಿಡಿದ ಮೊದಲ ಏಕವರ್ಣದ (Monochromatic) ಕ್ಲೋಸ್-ಅಪ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. 60 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಿಂದ ತೆಗೆಯಲಾದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹವಾದ ಡಿಡಿಮೋಸ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಚಿಕ್ಕ ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹ ಡಿಮಾರ್ಫೋಸ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ.
ಈ ಚಿತ್ರದ ಕುರಿತು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಹೇರಾ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಧಾನ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಿಎನ್ಆರ್ಎಸ್ (CNRS) ಸಂಶೋಧನಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಮೈಕೆಲ್, ನಾವು ಮೊದಲು ಉದ್ಗರಿಸಿದ್ದೇ ವಾವ್! ಡಿಕ್ಕಿಗೂ ಮುನ್ನ ಡಾರ್ಟ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ತೋರಿಸಿದ್ದ ಡಿಡಿಮೋಸ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಸ ಲೋಕವನ್ನೇ ನೋಡಿದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಸಮಭಾಜಕ ರೇಖೆಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಅದೇ ಕೇಂದ್ರ ಶಿಖರವಿದ್ದರೂ, ಅನೇಕ ಬಂಡೆಗಳು, ಕುಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಗೆರೆಗಳಂತಹ ವಿನ್ಯಾಸಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಹಳ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2022ರ ನಾಸಾ 'ಡಾರ್ಟ್' (DART) ಡಿಕ್ಕಿಯ ಪರಿಣಾಮಗಳೇನು?: 2022 ರಲ್ಲಿ ನಾಸಾದ 'ಡಾರ್ಟ್' (Double Asteroid Redirection Test) ನೌಕೆಯು ಡಿಮಾರ್ಫೋಸ್ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಾಗ ಮಾನವ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದಿಂದ ತನ್ನ ಕಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅಳೆಯಬಹುದಾದಷ್ಟು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡ ಸೌರವ್ಯೂಹದ ಮೊದಲ ಆಕಾಶಕಾಯ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಡಿಮಾರ್ಫೋಸ್ ಪಾತ್ರವಾಯಿತು.
- ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಸುಮಾರು 6.1 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ 580 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಡಾರ್ಟ್ ನೌಕೆಯ ಡಿಕ್ಕಿಯಿಂದ ಡಿಮಾರ್ಫೋಸ್ನಿಂದ ಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಬಂಡೆಗಳು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಸಿಡಿದವು. ಈ ಅವಶೇಷಗಳ ಬಾಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ 10,000 ಕಿ.ಮೀ ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ದೂರ ವ್ಯಾಪಿಸಿತ್ತು.
- ಈ ಡಿಕ್ಕಿಯು ಡಿಡಿಮೋಸ್ ಸುತ್ತಲಿನ ಡಿಮಾರ್ಫೋಸ್ನ ಪರಿಭ್ರಮಣ ಅವಧಿಯನ್ನು ಸುಮಾರು 33 ನಿಮಿಷಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತಲಿನ ಅದರ ಪಥವನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾಯಿಸಿತು. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಊಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಇಎಸ್ಎ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು 'ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಸೈಟ್' ತನಿಖೆ: ಡಿಮಾರ್ಫೋಸ್ನಿಂದ ಸಿಡಿದ ಅವಶೇಷಗಳು ಸುಮಾರು 1 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಡಿಡಿಮೋಸ್ ಮೇಲೂ ಬಿದ್ದಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದ್ದು, ಎರಡೂ ಕಾಯಗಳ ಮೇಲಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಲು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇರಾ ಮಿಷನ್ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮೈಕೆಲ್ ಕುಪ್ಪರ್ಸ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2024ರಲ್ಲಿ ಉಡಾವಣೆಯಾಗಿದ್ದ ಹೇರಾ ನೌಕೆಯು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹದ ಕೇವಲ 20 ಕಿ.ಮೀ ಸನಿಹಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ 'ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಸೈಟ್' (ಡಿಕ್ಕಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಸ್ಥಳ) ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಿದೆ. ಈ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಗೆ ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹದ ಅಪಾಯ ಎದುರಾದರೆ, 'ಕೈನೆಟಿಕ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್' (Kinetic impact) ವಿಧಾನವನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ನಿಖರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವಾಗಿ ರೂಪಿಸಲು ನೆರವಾಗಲಿದೆ. ಎರಡೂ ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹಗಳ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿವರವಾದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 25 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಇಎಸ್ಎ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾಸಾ ಆರಂಭಿಸಿದ ಗ್ರಹ ರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆಯ 'ಹೇರಾ' ನೌಕೆಯು ಈಗ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪೂರ್ಣತೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಭೂಮಿಯನ್ನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ಅಪಾಯಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಾನವನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ನವೆಂಬರ್ 25 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ಹೊಸ ಚಿತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಮತ್ತಷ್ಟು ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿಡಲಿದೆ.
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