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ಗೂಗಲ್​ಗೆ ಇಸಿ ಶಾಕ್​!; ಇತರ ಎಐ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್​ಗೆ ಸಮಾನ ಹಕ್ಕುಗಳು, ಸರ್ಚ್​ ಡೇಟಾ ಶೇರಿಂಗ್​ ಕಡ್ಡಾಯ!!

Shock to Google From EU: ಪ್ರಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಂಪನಿ ಗೂಗಲ್‌ಗೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಮಿಷನ್​ ಭಾರಿ ಶಾಕ್​ ನೀಡಿದೆ.

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ಗೂಗಲ್​ಗೆ ಇಸಿ ಶಾಕ್ (Photo Credit: Google)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 17, 2026 at 2:54 PM IST

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Shock to Google From EU: ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಮಿಷನ್ (EC) ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಟೆಕ್ ದೈತ್ಯ ಗೂಗಲ್‌ಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೊಡೆತ ನೀಡಿದೆ. ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಾಯ್ದೆ (DMA) ಅಡಿ ಗೂಗಲ್ ತನ್ನ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಸರ್ಚ್​ ಡೇಟಾವನ್ನು ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಯುರೋಪಿಯನ್ ಆಯೋಗದ ತೀರ್ಪು ಏನು?:

  • ಗೂಗಲ್ 'ಜೆಮಿನಿಯ' ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವುದು: ಗೂಗಲ್ ಈ ಹಿಂದೆ ತನ್ನದೇ ಆದ AI 'ಜೆಮಿನಿ'ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಮುಖ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಈಗ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ AI ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್​ಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು.
  • ಡೀಫಾಲ್ಟ್ AI ಕಂಟ್ರೋಲ್​ ಅನ್ನು ಬಳಕೆದಾರರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು: ಬಳಕೆದಾರರು ಈಗ ಯಾವುದೇ AI ಚಾಟ್‌ಬಾಟ್ ತಮ್ಮ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಫೋನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್​ ಆಗಿ ಹೊಂದಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದು ಜೆಮಿನಿಯಂತೆಯೇ ಅದೇ ವೇಗ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಶಕ್ತಿಯುತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
  • ಶೇ. 60% ಬಳಕೆದಾರರ ನಿರಾಶೆ ಮುಕ್ತಾಯ: ಯುರೋಪ್‌ನಲ್ಲಿ, 60% ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಅತೃಪ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಇತರ AI ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್​ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತೀರ್ಪು ಅಂತಹ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
  • ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸರ್ಚ್​ ಡೇಟಾವನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ: ಗೂಗಲ್ ತನ್ನ ಸರ್ಚ್​ ಡೇಟಾವನ್ನು (ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಮಾಹಿತಿ) ಇತರ ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು AI ಚಾಟ್‌ಬಾಟ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಇದು ಅವರ ಸರ್ಚ್​ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

AI ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್​ಗೆ ಫುಲ್​ ಅಧಿಕಾರ - ಜುಲೈ 2027 ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ: ಥರ್ಡ್​ ಪಾರ್ಟ್​ AI ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಳಕೆದಾರರ ಗೌಪ್ಯತೆ ಅಥವಾ ಡೇಟಾ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗದಂತೆ Google Gemini ನಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ಪ್ರಸ್ತುತ "ಹೇ ಗೂಗಲ್​" ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಗೂಗಲ್​ ಅಸಿಸ್ಟಂಟ್​ ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವಂತೆಯೇ ಅವರು ಸರಳ ವಾಯ್ಸ್​ ಕಮಾಂಡ್​ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಯ AI ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್​ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಥರ್ಡ್​ ಪಾರ್ಟಿ AI ಪರಿಕರಗಳು ಕ್ಯಾಬ್‌ಗಳನ್ನು ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು, ಚಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದು ಅಥವಾ ನೀವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸ್ಥಳಗಳ ಕುರಿತು ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು AI ಸಹಾಯಕರು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳ ಇತಿಹಾಸ, ಸಂದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಇತರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನೀಡುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಮಿಷನ್ (EC) ಜುಲೈ 2027 ರೊಳಗೆ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಸರ್ಚ್​ ಡೇಟಾ ಹಂಚಿಕೆ ಮೂಲಕ ಗೂಗಲ್​ಗಾಗಿ ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ: ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಮಿಷನ್ ಗೂಗಲ್​ ತನ್ನ ಸರ್ಚ್​ ಎಂಜಿನ್ ಡೇಟಾವನ್ನು (ಖಾಸಗಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಸರ್ಚ್​ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಇತರ ಅರ್ಹ ಸರ್ಚ್​ ಎಂಜಿನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು AI ಚಾಟ್‌ಬಾಟ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸರ್ಚ್​ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್​ನೊಂದಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಗೂಗಲ್ ತನ್ನದೇ ಆದ ಸರ್ಚ್​ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿಸಲು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಇತರ ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಡೇಟಾವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಯುರೋಪಿಯನ್ ಆಯೋಗದ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿ ಈ ಡೇಟಾವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಆಂತರಿಕ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ಗೌಪ್ಯತೆ ತಜ್ಞರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ 'ಮಲ್ಟಿ ಲೇಯರ್ಡ್​ ಪ್ರೈವೆಸಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ' ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಗೂಗಲ್ ಅದನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಜನವರಿ 2027ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿರುವ ಈ ನೀತಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಡೇಟಾ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಮೊದಲು ಗೂಗಲ್ ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತಾ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವ ಡೇಟಾಗೆ ನ್ಯಾಯಯುತ ಬೆಲೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್‌ನ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ತಜ್ಞರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.

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