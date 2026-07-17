ಗೂಗಲ್ಗೆ ಇಸಿ ಶಾಕ್!; ಇತರ ಎಐ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಸಮಾನ ಹಕ್ಕುಗಳು, ಸರ್ಚ್ ಡೇಟಾ ಶೇರಿಂಗ್ ಕಡ್ಡಾಯ!!
Shock to Google From EU: ಪ್ರಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಂಪನಿ ಗೂಗಲ್ಗೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಮಿಷನ್ ಭಾರಿ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದೆ.
Published : July 17, 2026 at 2:54 PM IST
Shock to Google From EU: ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಮಿಷನ್ (EC) ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಟೆಕ್ ದೈತ್ಯ ಗೂಗಲ್ಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೊಡೆತ ನೀಡಿದೆ. ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಾಯ್ದೆ (DMA) ಅಡಿ ಗೂಗಲ್ ತನ್ನ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಸರ್ಚ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಯುರೋಪಿಯನ್ ಆಯೋಗದ ತೀರ್ಪು ಏನು?:
- ಗೂಗಲ್ 'ಜೆಮಿನಿಯ' ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವುದು: ಗೂಗಲ್ ಈ ಹಿಂದೆ ತನ್ನದೇ ಆದ AI 'ಜೆಮಿನಿ'ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಮುಖ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಈಗ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ AI ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು.
- ಡೀಫಾಲ್ಟ್ AI ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನು ಬಳಕೆದಾರರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು: ಬಳಕೆದಾರರು ಈಗ ಯಾವುದೇ AI ಚಾಟ್ಬಾಟ್ ತಮ್ಮ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೊಂದಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದು ಜೆಮಿನಿಯಂತೆಯೇ ಅದೇ ವೇಗ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಶಕ್ತಿಯುತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
- ಶೇ. 60% ಬಳಕೆದಾರರ ನಿರಾಶೆ ಮುಕ್ತಾಯ: ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ, 60% ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಅತೃಪ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಇತರ AI ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತೀರ್ಪು ಅಂತಹ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
- ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸರ್ಚ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ: ಗೂಗಲ್ ತನ್ನ ಸರ್ಚ್ ಡೇಟಾವನ್ನು (ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಮಾಹಿತಿ) ಇತರ ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್ಗಳು ಮತ್ತು AI ಚಾಟ್ಬಾಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಇದು ಅವರ ಸರ್ಚ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
AI ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಗೆ ಫುಲ್ ಅಧಿಕಾರ - ಜುಲೈ 2027 ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ: ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ AI ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಳಕೆದಾರರ ಗೌಪ್ಯತೆ ಅಥವಾ ಡೇಟಾ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗದಂತೆ Google Gemini ನಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ಪ್ರಸ್ತುತ "ಹೇ ಗೂಗಲ್" ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಗೂಗಲ್ ಅಸಿಸ್ಟಂಟ್ ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವಂತೆಯೇ ಅವರು ಸರಳ ವಾಯ್ಸ್ ಕಮಾಂಡ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಯ AI ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ AI ಪರಿಕರಗಳು ಕ್ಯಾಬ್ಗಳನ್ನು ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು, ಚಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದು ಅಥವಾ ನೀವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸ್ಥಳಗಳ ಕುರಿತು ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು AI ಸಹಾಯಕರು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳ ಇತಿಹಾಸ, ಸಂದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಇತರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನೀಡುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಮಿಷನ್ (EC) ಜುಲೈ 2027 ರೊಳಗೆ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
ಸರ್ಚ್ ಡೇಟಾ ಹಂಚಿಕೆ ಮೂಲಕ ಗೂಗಲ್ಗಾಗಿ ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ: ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಮಿಷನ್ ಗೂಗಲ್ ತನ್ನ ಸರ್ಚ್ ಎಂಜಿನ್ ಡೇಟಾವನ್ನು (ಖಾಸಗಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಸರ್ಚ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಇತರ ಅರ್ಹ ಸರ್ಚ್ ಎಂಜಿನ್ಗಳು ಮತ್ತು AI ಚಾಟ್ಬಾಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸರ್ಚ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಗೂಗಲ್ ತನ್ನದೇ ಆದ ಸರ್ಚ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿಸಲು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಇತರ ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಡೇಟಾವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಯುರೋಪಿಯನ್ ಆಯೋಗದ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿ ಈ ಡೇಟಾವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಆಂತರಿಕ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ಗೌಪ್ಯತೆ ತಜ್ಞರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ 'ಮಲ್ಟಿ ಲೇಯರ್ಡ್ ಪ್ರೈವೆಸಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ' ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಗೂಗಲ್ ಅದನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಜನವರಿ 2027ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿರುವ ಈ ನೀತಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಡೇಟಾ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಮೊದಲು ಗೂಗಲ್ ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತಾ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವ ಡೇಟಾಗೆ ನ್ಯಾಯಯುತ ಬೆಲೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಈ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ನ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ತಜ್ಞರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
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