12 ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಹೈಲಿ ಗುಬ್ಬಿ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಸ್ಫೋಟ!; ಭಾರತದ ಬೀರಲಿದೆಯೇ ಪರಿಣಾಮ?
Ethiopia Hayli Gubbi Volcano: ಇಥಿಯೋಪಿಯಾದ ಹೈಲಿ ಗುಬ್ಬಿ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ 12 ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿದ್ದು, ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಬೂದಿ ಮೋಡಗಳು ಆವರಿಸಿವೆ. ಈ ಹೈಲಿ ಗುಬ್ಬಿ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : November 26, 2025 at 9:27 AM IST
Ethiopia Hayli Gubbi Volcano: 12,000 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಈಶಾನ್ಯ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾದ ಅಫಾರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ತ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ 'ಹೇಲಿ ಗುಬ್ಬಿ' ನವೆಂಬರ್ 23ರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಸ್ಫೋಟಿಸಿತು. ಈ ಸ್ಫೋಟವು ಸಾವಿರಾರು ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಬೂದಿಯ ಬೃಹತ್ ಮೋಡವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ಇದು ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದಾದ್ಯಂತ ಯೆಮೆನ್, ಓಮನ್, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಹರಿಯಾಣ, ದೆಹಲಿ, ಗುಜರಾತ್, ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಹಿಮಾಲಯದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಆಕಾಶವು ಕತ್ತಲೆಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೊಗೆಯಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು.
ಇದು ವಾಯು ಸಂಚಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಅನೇಕ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ದೇಶೀಯ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ವಿಳಂಬಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಾಗತಿಕ ಹವಾಮಾನಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬೂದಿ 25,000 ರಿಂದ 45,000 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಆಕಾಶವು ಕತ್ತಲೆಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತಾಪಮಾನವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು.
ಸ್ಫೋಟ ಹೇಗೆ ಸಂಭವಿಸಿತು?: ನವೆಂಬರ್ 23ರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಫಾರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಹೈಲಿ ಗುಬ್ಬಿ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ (ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ 2025) ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಸ್ಫೋಟಿಸಿತು. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಾವುನೋವುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ. ಹೈಲಿ ಗುಬ್ಬಿ ಒಂದು 'ಶೀಲ್ಡ್ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ' ಆಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಲಾವಾವನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸ್ಫೋಟಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಬೂದಿ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮುತ್ತವೆ. "ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಛತ್ರಿಯಂತಹ ಬೂದಿ ಮೋಡವನ್ನು ನೋಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅಪರೂಪ" ಎಂದು ಬ್ರಿಸ್ಟಲ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿ ಜೂಲಿಯೆಟ್ ಬಿಗ್ಸ್ 'ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಅಮೇರಿಕನ್'ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಇದರ ಪರಿಣಾಮವೇನು?: ಸ್ಫೋಟದ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ಬೂದಿ ಮೋಡವು ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರವನ್ನು ದಾಟಿ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು. 'ಇಂಡಿಯಾ ಮೆಟ್ ಸ್ಕೈ ವೆದರ್' ಪ್ರಕಾರ, ಮೋಡವು ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆಗೆ ದೆಹಲಿಯನ್ನು ತಲುಪಿತು. ಮೋಡಗಳು ಗಂಟೆಗೆ 120-130 ಕಿಮೀ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಈ ಮೋಡವು ಮೊದಲು ಜೋಧ್ಪುರ - ಜೈಸಲ್ಮೇರ್ ಪ್ರದೇಶದ ಮೂಲಕ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ನಂತರ ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಹರಿಯಾಣ, ದೆಹಲಿ, ಗುಜರಾತ್, ಪಂಜಾಬ್, ವಾಯುವ್ಯ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಹಿಮಾಲಯದ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿತು.
ವಾಯು ಗುಣಮಟ್ಟ ಸೂಚ್ಯಂಕ (AQI): ಈ ಬೂದಿ 25,000 ರಿಂದ 45,000 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬೂದಿ ನೆಲದಿಂದ 1-2 ಕಿ.ಮೀ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೊಗೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೆಹಲಿಯ ಈಗಾಗಲೇ ಕಳಪೆಯಾಗಿರುವ ವಾಯು ಗುಣಮಟ್ಟ ಸೂಚ್ಯಂಕದ ಮೇಲೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. "ಆಕಾಶವು ಹೊಗೆ ಮತ್ತು ಕತ್ತಲೆಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಮಾಲಿನ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ. ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬೂದಿ ಕಣಗಳು ಮೋಡಗಳಂತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬರಬಹುದು" ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ ಎಂ. ಮೊಹಾಪಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 328 ('ತುಂಬಾ ಕಳಪೆ') AQI ಇತ್ತು. ಇಂಡಿಯಾ ಗೇಟ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ತು ಪಾತ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ದಟ್ಟವಾದ ಹೊಗೆ ಮಂಜು ಇತ್ತು. ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಬೂದಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಸಂಯೋಜಿತ ಪರಿಣಾಮವು ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಸ್ಥಳೀಯ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು.
ವಾಯು ಸಂಚಾರದ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ: ವಿಮಾನ ಎಂಜಿನ್ಗಳಿಗೆ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಬೂದಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಬೂದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗಾಜಿನಂತಹ ಕಣಗಳು ಎಂಜಿನ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೆ ಅವು ಕರಗಿ ಟರ್ಬೈನ್ ಬ್ಲೇಡ್ಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಎಂಜಿನ್ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಡಿಜಿಸಿಎ) ತಕ್ಷಣದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಎಲ್ಲಾ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬೂದಿ ಪ್ರದೇಶದ ಮೂಲಕ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಇಂಧನವನ್ನು ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಹಲವಾರು ವಿಮಾನಗಳು ರದ್ದು: ಆಕಾಶ್ ಏರ್ ನವೆಂಬರ್ 24 ಮತ್ತು 25 ರಂದು ಜೆಡ್ಡಾ, ಕುವೈತ್ ಮತ್ತು ಅಬುಧಾಬಿಗೆ ತನ್ನ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಕೆಎಲ್ಎಂ ರಾಯಲ್ ಡಚ್ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ತನ್ನ ಆಮ್ಸ್ಟರ್ಡ್ಯಾಮ್-ದೆಹಲಿ-ಆಮ್ಸ್ಟರ್ಡ್ಯಾಮ್ (ಕೆಎಲ್ 871/872) ವಿಮಾನವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಇಂಡಿಗೊ ತನ್ನ ಕಣ್ಣೂರು - ಅಬುಧಾಬಿ (6E 1433) ವಿಮಾನವನ್ನು ಅಹಮದಾಬಾದ್ಗೆ ತಿರುಗಿಸಿದೆ. ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಸ್ಪೈಸ್ಜೆಟ್ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿವೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ವಿಮಾನಗಳು ವಿಳಂಬವಾಗಿವೆ. ಸ್ಪೈಸ್ಜೆಟ್ ದುಬೈನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ. ಮಂಗಳವಾರದ ವೇಳೆಗೆ ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಜೈಪುರದ ಮೇಲೆ ಬೂದಿ ಮೋಡವು ನೆಲೆಗೊಂಡರೆ, ಭಾರತೀಯ ವಾಯು ಸಂಚಾರದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳು ಬಗೆಗಳು: ಈ ಸ್ಫೋಟ ಏಕೆ ಅಪರೂಪ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಟಿಎಚ್ ಜ್ಯೂರಿಚ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಶೋಧಕರು 'ಸೈನ್ಸ್' ಜರ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ರಂಧ್ರದಲ್ಲಿನ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಹಿಂದೆ, ಶಿಲಾಪಾಕವು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅದರ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಅನಿಲವು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ, ಗುಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಫೋಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಗುಳ್ಳೆಗಳು ರಂಧ್ರದ ಬಳಿಯೂ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಶಿಲಾಪಾಕವು ಹೆಚ್ಚು ಘರ್ಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಅನಿಲ ತೆಗೆಯುವ ಚಾನಲ್ಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಅನಿಲವು ಮೊದಲೇ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಸ್ಫೋಟವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಬಹಳಷ್ಟು ಅನಿಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಶಿಲಾಪಾಕವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬಹಳ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆ.
ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಕರಣವು 1980ರಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿತು. ಸೇಂಟ್ ಹೆಲೆನ್ಸ್ ಪರ್ವತದ ಸ್ಫೋಟದ ನಂತರ, ಲಾವಾವನ್ನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ ಹೊರಸೂಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ನಂತರ ಒತ್ತಡವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಿತು. ಆದರೆ ಹೈಲಿ ಗುಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ, ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎತ್ತರದ ಬೂದಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿತು. ಇದು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶೀಲ್ಡ್ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳಿಗೆ ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಮುಂದೆ ಏನಾಗಲಿದೆ?: ಹೈಲಿ ಗುಬ್ಬಿಯ ಸ್ಫೋಟವು ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ಉಪಗ್ರಹ ಚಿತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬೂದಿ ಮೋಡವು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು VAAC (ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಬೂದಿ ಸಲಹಾ ಕೇಂದ್ರ) ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಮುಂದಿನ 48-72 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೂದಿ ಹಿಮಾಲಯದ ಕಡೆಗೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಬಂಗಾಳಕೊಲ್ಲಿಯ ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಮೇಲಿನ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು DGCA ಜಾಗರೂಕವಾಗಿವೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ವಿಮಾನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಆಟ. 12,000 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಈಗ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಅದರ ಬೂದಿ ಸಾವಿರಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ದೆಹಲಿಯ ಆಕಾಶವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ.
