ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಪೆಟ್ರೋಲ್​-ಡೀಸೆಲ್​ ಅಭಾವ: ಹೆಚ್ಚು ಎಥೆನಾಲ್​ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸಲಹೆ

Ethanol Blended Petrol: ಇರಾನ್, ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷ ಹಾಗು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಮಧ್ಯೆ ಎಥೆನಾಲ್ ಬಳಕೆಯ​ ಕುರಿತು ಎಐಡಿಎ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಪೆಟ್ರೋಲ್​, ಡೀಸೆಲ್‌ಗೆ ಬಂಕ್‌ ಎದುರು ಗ್ರಾಹಕರ ಸಾಲು (ANI)
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 25, 2026 at 9:46 AM IST

Ethanol Blended Petrol: ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಘರ್ಷ ಮತ್ತು ಏರುತ್ತಿರುವ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಆಲ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಡಿಸ್ಟಿಲರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ​​(AIDA) ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವದ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಶೇ.20ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೆ ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಆಮದು ಅವಲಂಬನೆ ತಗ್ಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, AIDA ಉಪ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕಿ ಭಾರತಿ ಬಾಲಾಜಿ ಅವರು ಕೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಚಿವ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಎಥೆನಾಲ್ ಉದ್ಯಮ ಪ್ರಸ್ತುತ E20 (20% ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣ) ಗುರಿ ಮೀರಿ ಚಲಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮರ್ಥವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಥೆನಾಲ್ ಉದ್ಯಮ ಶೇ.20ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎಥೆನಾಲ್ ಅನ್ನು ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಆಮದು ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಎಥೆನಾಲ್‌ನ ಹೆಚ್ಚಿದ ಬಳಕೆ ತೈಲ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿನ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.

30% ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ: ಭಾರತ 2025ರ ನಿಗದಿತ ಗಡುವಿಗೆ ಮುನ್ನ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ಗೆ (E20) ಶೇ.20ರಷ್ಟು ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ತೈಲ ಆಮದು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಡೆಯುವ ಎರಡು ಉದ್ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಗುರಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಶೇ 20ರಿಂದ ಶೇ 30ಕ್ಕೆ ಕ್ರಮೇಣ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕೆಂದು ಸಂಘ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಪ್ರಮುಖ ಸಲಹೆಗಳು: ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಭಾರತ ಶೇ.100 ಎಥೆನಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ "ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಇಂಧನ" ವಾಹನಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಮನೆಗಳು ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ಎಥೆನಾಲ್-ಚಾಲಿತ ಸ್ಟೌವ್‌ಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಬೇಕು. ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಎಥೆನಾಲ್ ಅನ್ನು ಡೀಸೆಲ್‌ಗೆ ಬೆರೆಸುವ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಥೆನಾಲ್ ಉತ್ಪಾದನೆ: ಎಥೆನಾಲ್-ಚಾಲಿತ ಅಡುಗೆ ಒಲೆಗಳು ಶುದ್ಧ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಇಂಧನಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣಗಳು ​​ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ, ಅವು ಜನರಿಗೆ ಶುದ್ಧ ಇಂಧನದ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಳಾಂಗಣ ಹೊಗೆ ಮತ್ತು ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಥೆನಾಲ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ತ್ವರಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಪ್ರಸ್ತುತ ದೇಶ ಸುಮಾರು 20 ಬಿಲಿಯನ್ ಲೀಟರ್‌ಗಳ ಎಥೆನಾಲ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ 380ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಡಿಸ್ಟಿಲರಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ 33 ಹೊಸ ಡಿಸ್ಟಿಲರಿಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಎಐ ಬಳಸಿ ಮಳೆನೀರು ಕೊಯ್ಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ: ಹೈದರಾಬಾದ್​ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಒಲಿದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

