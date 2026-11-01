ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಕೊಡುಗೆ: ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸದಸ್ಯರಿಗಾಗಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು!
EPFO WhatsApp Services: ಇಪಿಎಫ್ಒ ತನ್ನ 74ನೇ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನದಂದು 1,000 ರೂ. ಒಳಗಿನ ಇನ್ಆಪರೇಟಿವ್ ಖಾತೆಗಳ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಇತ್ಯರ್ಥ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಮಾಡಿದೆ.
Published : November 1, 2026 at 9:49 AM IST
EPFO WhatsApp Services: ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಘಟನೆ (EPFO) ಇಂದು ಭಾನುವಾರ ತನ್ನ 74ನೇ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನವನ್ನು (74th Foundation Day) ಅತ್ಯಂತ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸಚಿವರಾದ ಡಾ. ಮನ್ಸುಖ್ ಮಾಂಡವಿಯಾ ಅವರು ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಚಂದಾದಾರರಿಗಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಇಂದಿನ ದಿನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಿದ್ದು, ದೇಶದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮತ್ತು ನೌಕರರ ಹಿತರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಹೊಸ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ.
ಇನ್ಆಪರೇಟಿವ್ ಖಾತೆಗಳ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಸೇವೆ: ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಡಾ. ಮನ್ಸುಖ್ ಮಾಂಡವಿಯಾ ಅವರು ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಜನಸ್ನೇಹಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಳಕೆಯಾಗದೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ 1,000 ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗಿನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ಅರ್ಹ ಇನ್ಆಪರೇಟಿವ್ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗಳ ಹಣವನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸುವ ‘ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್’ (Automatic Settlement) ಯೋಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಇದರಿಂದ ನೌಕರರು ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತಕ್ಕಾಗಿ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಅಲೆಯುವುದು ತಪ್ಪುತ್ತದೆ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹತ್ತಿರವಾಗಿಸಲು 'ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು' (EPFO Services through WhatsApp) ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹಾಗೂ ದೂರುಗಳನ್ನು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಮೂಲಕವೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು.
ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ರಕ್ಷಣೆಯ ವಿಸ್ತರಣೆ: ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಚಿವರು ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬದ್ಧತೆ, ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಕರುಣಾಸ್ನೇಹಿ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಹಲವು ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿಗಳು, ವಲಯ ಕಚೇರಿಗಳು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಲು ‘ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು 2026’ (Bhavishya Nidhi Awards 2026) ಅನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ 2015ರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಶೇಕಡಾ 19ರಷ್ಟಿದ್ದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆಯ ರಕ್ಷಣೆಯು ಇದೀಗ 2026ರ ವೇಳೆಗೆ ಶೇಕಡಾ 68.4ಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ದೇಶದ ಒಂದು ಬಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆಯ ಅಡಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ.
ಚಂದಾದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ: ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮಾಸಿಕ ವಂತಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವ ಸಕ್ರಿಯ ಚಂದಾದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. 2014-15 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 3.49 ಕೋಟಿಯಷ್ಟಿದ್ದ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16, 2026 ರ ಅಧಿಕೃತ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಬರೋಬ್ಬರಿ 7.98 ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ದಶಕದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 4.49 ಕೋಟಿ ಸದಸ್ಯರ ನಿರಂತರ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026ರ ವೇಳೆಗೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟು 7.68 ಲಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಗಳು ಇಪಿಎಫ್ಒಗೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ವಲಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ ಹಾಗೂ ನೌಕರರ ಕುಟುಂಬಗಳ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಬದುಕಿಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ ಎಂದು ಇಲಾಖೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ತಿಳಿಸಿದೆ.
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