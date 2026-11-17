ಬೈಕ್ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಬಜಾಜ್ ಆಟೋ ಶಾಕ್: ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟ ಸೇರಲಿದೆಯೇ ಈ ಐಕಾನಿಕ್ ಬೈಕ್?
Bajaj Pulsar 180 Discontinued: ಭಾರತದ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ದಿಗ್ಗಜ ಬಜಾಜ್ ಆಟೋ ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ 'ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಪಲ್ಸರ್ 180' ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದೆ.
Published : November 17, 2026 at 10:48 AM IST
Bajaj Pulsar 180 Discontinued: ದೇಶೀಯ ಹಾಗೂ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಜಾಜ್ ಆಟೋ ಕಂಪನಿಯ ಮಾರಾಟ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವುದು ಅದರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ 'ಪಲ್ಸರ್' ಸೀರಿಸ್. ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಪಲ್ಸರ್ (Classic Pulsar), ಪಲ್ಸರ್ ಎನ್ (Pulsar N) ಮತ್ತು ಪಲ್ಸರ್ ಎನ್ಎಸ್ (Pulsar NS) ಎಂಬ ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪಲ್ಸರ್ ಬೈಕ್ಗಳು ಭಾರೀ ಬೇಡಿಕೆ ಹೊಂದಿವೆ. ಈ ಪೈಕಿ 'ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಪಲ್ಸರ್' ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಲ್ಸರ್ 125, ಪಲ್ಸರ್ 150, ಪಲ್ಸರ್ 180 ಮತ್ತು ಪಲ್ಸರ್ 220 ಮಾದರಿಗಳಿವೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ (Media QnA) ಪಲ್ಸರ್ 125 ಮತ್ತು ಪಲ್ಸರ್ 150 ಬೈಕ್ಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾದ 'ನೆಕ್ಸ್ಟ್-ಜೆನ್' (Next-Gen) ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ಗಳನ್ನು ಪಲ್ಸರ್ 180 ಬೈಕ್ಗೆ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಜಾಜ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿತ್ತು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇದೀಗ ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಿಂದ 'ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಪಲ್ಸರ್ 180' ಮಾದರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದ್ದು (De-listed), ಈ ಬೈಕ್ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ.
ಮರುಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೇವಲ 8 ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಸ್ಥಗಿತದ ಸುಳಿವು: ಬಜಾಜ್ ಆಟೋ ಈ ಹಿಂದೆ 2022ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಪಲ್ಸರ್ 180 ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿತ್ತು. ತದನಂತರ ಗ್ರಾಹಕರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಇದೇ ವರ್ಷದ ಏಪ್ರಿಲ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ₹1.22 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಮರುಬಿಡುಗಡೆ (Re-launch) ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಮರುಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೇವಲ 7 ರಿಂದ 8 ತಿಂಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಬಜಾಜ್ ತನ್ನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಿಂದ ಇದನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಿರುವುದು ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿರುವುದು ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಥಗಿತದ ಘೋಷಣೆಯಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಪುಣೆಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂವಾದದ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಪಲ್ಸರ್ 180 ಮತ್ತೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಮರಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಪಲ್ಸರ್ 220 ಗೆ ಇದ್ದಂತಹ ಬಲವಾದ ಬೇಡಿಕೆ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಕಂಪನಿ ಮರುಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಬಹುದು.
ಪಲ್ಸರ್ 180 ಹಿನ್ನಡೆಗೆ ಅಸಲಿ ಕಾರಣವೇನು?: ಬಜಾಜ್ ಕಂಪನಿಯು ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಪಲ್ಸರ್ 125 ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಪಲ್ಸರ್ 150 ಬೈಕ್ಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ನವೀಕರಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಪಲ್ಸರ್ 180 ಗೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಅಪ್ಡೇಟ್ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ..
- ಕಡಿಮೆ ಮಾರಾಟ: ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 125cc ಮತ್ತು 150cc ವಿಭಾಗದ ಬೈಕ್ಗಳಿಗೆ ಇರುವಷ್ಟು ಭಾರೀ ಮಾರಾಟ 180cc ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ.
- ಪಲ್ಸರ್ 220 ಕ್ರೇಜ್: 180cc ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ನೀಡಿದರೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಹೊಂದಿರುವ 'ಪಲ್ಸರ್ 220' ಸಿಗುವುದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರು ಅತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಎರಡು ವಿಭಾಗಗಳ ನಡುವೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಪಲ್ಸರ್ 180 ತನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕಾಲ ಮಾರಾಟ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು ಎಂಬ ಆರಂಭಿಕ ಊಹಾಪೋಹಗಳೂ ಈಗ ಸುಳ್ಳಾಗುವಂತಿದೆ.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್-ಜೆನ್ ‘ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಪಲ್ಸರ್ 220’ ಹೇಗಿರಲಿದೆ?: ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಪಲ್ಸರ್ 180 ಬೈಕ್ 178.6cc ಸಿಂಗಲ್-ಸಿಲಿಂಡರ್ ಏರ್-ಕೂಲ್ಡ್ ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, 17 bhp ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು 15 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತಿತ್ತು (5-ಸ್ಪೀಡ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್). ಬಜಾಜ್ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊದಲ್ಲಿ ಈ ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದ್ದ ಏಕೈಕ ಬೈಕ್ ಇದಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕಂಪನಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಬೈಕ್ ಪ್ರಿಯರ ನೆಚ್ಚಿನ 'ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಪಲ್ಸರ್ 220' ಬೈಕ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ 'ನೆಕ್ಸ್ಟ್-ಜೆನ್' (Next-Gen) ರೂಪ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಬಜಾಜ್ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ಹೊಸ ಪಲ್ಸರ್ 220 ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಲಿದೆ..
- ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಚಾಸಿಸ್: ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಸ ಚಾಸಿಸ್ (Chassis), ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊನೊ-ಶಾಕ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ (Mono-shock Suspension) ಮತ್ತು ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್ಡಿ ಫೋರ್ಕ್ಸ್ (USD Front Forks) ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
- ಹೈಟೆಕ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ: ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಮಿರರಿಂಗ್ (Google Maps Mirroring) ಸೌಲಭ್ಯವಿರುವ ಟಿಎಫ್ಟಿ (TFT) ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್, ಹೊಸ ಸ್ವಿಚ್ಗೇರ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಥ್ರೊಟಲ್ ಬಾಡಿ (Electronic Throttle Body).
- ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ರೈಡಿಂಗ್: ಎಬಿಎಸ್ (ABS), ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ (Traction Control), ವಿವಿಧ ಎಬಿಎಸ್ ಮೋಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ರೈಡಿಂಗ್ ಮೋಡ್ಗಳು (Riding Modes).
- ಇತರ ಬದಲಾವಣೆಗಳು: ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಲಿವರ್ಗಳು, ಹೊಸ ಎಲ್ಇಡಿ ಲೈಟಿಂಗ್, ಹೊಸ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್, ಸೈಡ್ ಬಾಡಿ ಪ್ಯಾನೆಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ಫೇರಿಂಗ್ (Fairing).
ಭಾರತೀಯ ಯುವಕರ ಮನಗೆದ್ದಿದ್ದ ಐಕಾನಿಕ್ ಬೈಕ್ 'ಪಲ್ಸರ್ 180' ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಬೈಕ್ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಕೊಂಚ ಬೇಸರ ತಂದರೂ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿರುವ 'ನೆಕ್ಸ್ಟ್-ಜೆನ್ ಪಲ್ಸರ್ 220' ಆ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸುವ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಬಜಾಜ್ ಆಟೋದ ಈ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಬದಲಾವಣೆಯು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಮ್ಯೂಟರ್ ಬೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ.
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