ಇನ್ನು ವಿದಾಯವೇ?; ಲೆಜೆಂಡರಿ ಇನ್ನೋವಾ ಕ್ರಿಸ್ಟಾದ ಯುಗ ಅಂತ್ಯವಾಡಲಿರುವ ಟೊಯೋಟಾ! ಕಾರಣವೇನು?

ETV Bharat / technology

Toyota Innova Crysta Discontinue: ಲೆಜೆಂಡರಿ ಇನ್ನೋವಾ ಕ್ರಿಸ್ಟಾವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲು ಕಂಪನಿ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೇನು, ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಮತ್ಯಾರು ಬರಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..

ಲೆಜೆಂಡರಿ ಇನ್ನೋವಾ ಕ್ರಿಸ್ಟಾದ ಯುಗ ಅಂತ್ಯವಾಡಲಿರುವ ಟೊಯೋಟಾ (Photo Credit: Toyota Bharat)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : April 6, 2026 at 9:18 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Innova Crysta Discontinue: ಭಾರತೀಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜನಾಗಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಟೊಯೋಟಾ ಇನ್ನೋವಾ ಕ್ರಿಸ್ಟಾದ ಪ್ರಯಾಣವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಕಳೆದ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಂದ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣ ನಿರ್ವಾಹಕರಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರ ವೃತ್ತಿಪರರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಟೊಯೋಟಾ ವಿದಾಯ ಹೇಳಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಟೊಯೋಟಾದ ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ವಾಹನ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳನ್ನು ತೀವ್ರ ನಿರಾಶೆಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಕ್ರಿಸ್ಟಾ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದೇಕೆ?: ಟೊಯೋಟಾ ಇನ್ನೋವಾ ಕ್ರಿಸ್ಟಾ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಗೆ ಸಮಾನಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ್ರಮಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿರುವ CAFE 3 (Corporate Average Fuel Efficiency) ನಿಯಮಗಳು ಈ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಲಿವೆ. 2027ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿರುವ ಈ ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್‌ಗಳಿಂದ ಚಾಲಿತ ಭಾರಿ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಲ್ಯಾಡರ್-ಫ್ರೇಮ್ ಚಾಸಿಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾದ ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಕ್ರಿಸ್ಟಾದಂತಹ ವಾಹನಗಳು ಈ ಹೊಸ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಟೊಯೋಟಾ ಒಂದು ಪೂರ್ವಭಾವಿ ನಿಲುವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, 2027ರ ಆರಂಭದ ವೇಳೆಗೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಾ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ.

ಕ್ರಿಸ್ಟಾ ಬದಲಿಗೆ ಯಾವುದು?: ಇನ್ನೋವಾ ಕ್ರಿಸ್ಟಾದ ಸುತ್ತಲಿನ ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಮತ್ತು ಕ್ರೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಟೊಯೋಟಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಆವೃತ್ತಿಯಾದ ಇನ್ನೋವಾ ಹೈಕ್ರಾಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ಟಾದ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೈಕ್ರಾಸ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್‌ನ ಬೆಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು, ಟೊಯೋಟಾ ಹೈಕ್ರಾಸ್‌ನ "ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಡ್-ಡೌನ್" ಅಥವಾ ಬೇಸ್ - ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

ಈ ಹೊಸ ರೂಪಾಂತರವು ಕಡಿಮೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ಅಗತ್ಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ತಂತ್ರದ ಮೂಲಕ, ಡೀಸೆಲ್-ಚಾಲಿತ ಕ್ರಿಸ್ಟಾ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ಶೂನ್ಯವನ್ನು ಹೈಕ್ರಾಸ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ ತುಂಬಲು ಕಂಪನಿಯು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ರೂಪಿಸಿದೆ.

ಫ್ಲೀಟ್ ಆಪರೇಟರ್‌ಗಳ ನೆಚ್ಚಿನ ಕಾರು: ಇನ್ನೋವಾ ಕ್ರಿಸ್ಟಾದ ಅದ್ಭುತ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣ ಟ್ರಾವೆಲ್​ ಆಪರೇಟರ್​ಗಳು. ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚಗಳು, ದೂರದವರೆಗೆ ಸಹ ಎಂಜಿನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆ (ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್‌ಗೆ ಮೈಲೇಜ್) ಸೇರಿದಂತೆ ಮುಂತಾದ ಅಂಶಗಳು ಅದನ್ನು ಅದರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿವೆ.

ಹೈಕ್ರಾಸ್‌ನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ರೂಪಾಂತರವು ಲೀಟರ್‌ಗೆ ಕೇವಲ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡಿದರೆ ಡೀಸೆಲ್ ಚಾಲಿತ ಕ್ರಿಸ್ಟಾ ಮೈಲೇಜ್​ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹೈಕ್ರಾಸ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ರೂಪಾಂತರವು ಲೀಟರ್‌ಗೆ 14-15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡಿದ್ದರೂ, ಅದರ ಬೆಲೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಾಕ್ಕಿಂತ ಸರಿಸುಮಾರು ₹7.50 ಲಕ್ಷ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ಬೆಲೆ ಅಂತರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಟೊಯೋಟಾ ಈಗ ಹೈಕ್ರಾಸ್‌ನ ಹೆಚ್ಚು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ.

2016ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಒಂದು ವಿದ್ಯಮಾನ: ಟೊಯೋಟಾ 2016ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೋವಾ ಕ್ರಿಸ್ಟಾವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮಾನದಂಡವಾಗಿದ್ದ ಹಳೆಯ ಇನ್ನೋವಾವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಐಷಾರಾಮಿ ಅವತಾರವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ 'ಕ್ರಿಸ್ಟಾ' ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಕ್ಷಣ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಲುಗಾಡಿತು. ಇದು ವಿಶಾಲವಾದ ಒಳಾಂಗಣಗಳು, ಆಯಾಸ - ಮುಕ್ತ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಆಸನಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಮರುಮಾರಾಟ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಒಂದು ದಶಕಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯದ ನಂತರವೂ ಜನರು ಇನ್ನೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಪರಸ್ಪರ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಅಂಶದಿಂದ ಈ ವಾಹನವನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವ ಅಪಾರ ಕ್ರೇಜ್ ಅನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕ್ರಿಸ್ಟಾದ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ₹18.85 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹25.67 ಲಕ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಈ ಕಾರನ್ನು ಹೊಂದಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ, ಇದು ಅವರ ಕೊನೆಯ ಅವಕಾಶವಾಗಿರಬಹುದು.

ಓದಿ: ಬರುತ್ತಿದೆ ವಿಶ್ವದ 9020mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿರುವ ವಿವೋದ ಹೊಸ ಸ್ಲಿಮ್​ ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ಫೋನ್​!

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.