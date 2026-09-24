ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮನುಷ್ಯರೇ ಬೇಡ!; ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಐ ರಾಜ್ಯ - ಲಗೇಜ್ ಹೊರುವ ಸೂಪರ್ ರೋಬೋಟ್ ಎಂಟ್ರಿ!!
Emirates Airport Robots: ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ForsaTEK 2026 ರಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್-ಜನ್ ಬ್ಯಾಗೇಜ್ ರೋಬೋಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : September 24, 2026 at 1:59 PM IST
Emirates Airport Robots: ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸೂಟ್ಕೇಸ್ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವ ಕಿರಿಕಿರಿಗೆ ಗುಡ್ಬೈ ಹೇಳಲು ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಗೇಟ್ಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಕೂಡಲೇ ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಲಗೇಜ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ತೂಕ ಮಾಡಿ, ಟ್ಯಾಗ್ ಹಾಕಿ ಚೆಕ್-ಇನ್ ಮಾಡುವ ಫುಲ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೋಬೋಟ್ ಅನ್ನು ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ.
ForsaTEK 2026 ನಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21 ರಂದು ದುಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ವಾರ್ಷಿಕ ಇನ್ನೋವೇಶನ್ ಹಬ್ಬ ForsaTEK 2026 ನ 4ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಗ್ರೂಪ್ನ ಇನ್ನೋವೇಶನ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕೀನನ್ ಹಮ್ಜಾ ಅವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಇದು ಏಕಾಏಕಿ ಬಂದ ಐಡಿಯಾ ಅಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ‘Sara’ ಎಂಬ ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್ ರೋಬೋಟ್ ಅನ್ನು ತಯಾರಿಸಿತ್ತು. ಅದು ಫೇಸ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ - ಇನ್ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಅದರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆಯೇ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್-ಜನ್ ಬ್ಯಾಗೇಜ್ ರೋಬೋಟ್ ಕಟ್ಟಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
تخيّل روبوتاً يتعرّف على وجهك، ويستلم أمتعتك، ويزنها، ثم يضع عليها بطاقات الأمتعة تلقائياً! تعمل مجموعة طيران الإمارات على تطوير روبوت جديد لمناولة الأمتعة، تمهيداً لإطلاقه مطلع عام 2027، ضمن جهودها لتقديم تجربة سفر أكثر ذكاءً وأتمتة في المطارات. pic.twitter.com/Gg7SxznDQS— Live UAE (@LIVE__UAE) September 23, 2026
ಈ ರೋಬೋಟ್ನ ಕೆಲಸ ಏನು?:
- ಮುಖ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ: ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಹತ್ತಿರ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಅವರ ಮುಖವನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ.
- ಲಗೇಜ್ ಸ್ವೀಕಾರ: ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಕೈಯಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಸೂಟ್ಕೇಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಯಾರ ಸಹಾಯವೂ ಬೇಕಿಲ್ಲ.
- ಆಟೋ ತೂಕ: ತಾನಾಗಿಯೇ ಲಗೇಜ್ ತೂಕ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂಟಿಸುವುದು: ಸರಿಯಾದ ಬ್ಯಾಗೇಜ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂಟಿಸುತ್ತದೆ.
- ಇದರಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಕೌಂಟರ್ನಿಂದ ಕೌಂಟರ್ಗೆ ಅಲೆದಾಡುವುದು, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಾಗಿ ಕಾಯುವುದು ಎಲ್ಲವೂ ಮುಗಿದುಹೋಗುತ್ತದೆ.
ಈ ರೋಬೋಟ್ ಯಾಕೆ ಸ್ಪೆಷಲ್?: ಕೀನನ್ ಹಮ್ಜಾ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಕೇವಲ ಶೋ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ಅಲ್ಲ.
- ಇದು ಮೊದಲಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಸಾಬೀತಾದ ‘Sara’ ಮಾದರಿಯ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದು.
- ಬ್ಯಾಗೇಜ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿರುವ ಬೋರಿಂಗ್, ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು ಇದರ ಗುರಿ.
- ಇದು ಒಂದು ದಿನದ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅಲ್ಲ, ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಿರ ಪ್ರಗತಿ.
- ಇದು ಕೇವಲ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಕಾಣುವ ಸೇವೆಯಲ್ಲ, ಹಿಂದಿರುವ ಕಾರ್ಗೋ ಮತ್ತು ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಆಟೋಮೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ನ ರಹಸ್ಯ ಅಸ್ತ್ರ: ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೊಬೊಟಿಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಯೋಗ ಅಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡುವ ದೊಡ್ಡ ಬದ್ಧತೆ. ಹಮ್ಜಾ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, ಇದೇ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಾರ್ಗೋ ಅಳತೆ, ಪ್ಯಾಲೆಟ್ ಡೈಮೆನ್ಶನ್ ಅಳೆಯುವುದು ಫುಲ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮಾಡಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತಿಚೇಗೆ ಡ್ರೋನ್ ಬಳಸಿ ವಿಮಾನ ಎಂಜಿನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಮಾದರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. "ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಸಂಸ್ಥೆ ನಾವು" ಎಂದು ಹಮ್ಜಾ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಎಐ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಏನು ಇಷ್ಟ ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತೆ!: ರೋಬೋಟ್ ಜೊತೆಗೆ AI ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣದ ಡೇಟಾ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಊಟದಲ್ಲಿ ಏನು ಇಷ್ಟ, ಏನು ಕುಡಿಯಲು ಇಷ್ಟ ಎಂದು AI ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಊಹಿಸಿ ಸೇವೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೊಆಕ್ಟಿವ್ ಮತ್ತು ಪರ್ಸನಲೈಸ್ಡ್ ಸೇವೆ ಸಿಗಲಿದೆ.
ForsaTEK 2026 ನಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು?: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21 ರಂದು ನಡೆದ ಈ ಇವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ 90ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಈವೆಂಟ್ಗಳು, ಅನುಭವಗಳು ಮತ್ತು 60ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳು, ಟೆಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಯಿತು. 2 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಐಡಿಯಾಗಳು ಇಂದು ನಿಜವಾದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದು ಸಾಕ್ಷಿ.
ಲಾಂಚ್ ಯಾವಾಗ?: ಈ ಹೊಸ ಬ್ಯಾಗೇಜ್ ರೋಬೋಟ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು 2027ರ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ (Q1) ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ, ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆಗೆ ತರುವ ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆ. ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಈ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಹಣದ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ. ಮಾರ್ಚ್ 31, 2026ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಂಡ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ $41.0 ಬಿಲಿಯನ್ (AED 150.5 ಬಿಲಿಯನ್) ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿ, 3% ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡಿದೆ. ತೆರಿಗೆ ಪೂರ್ವ ಲಾಭ $6.6 ಬಿಲಿಯನ್ ಮತ್ತು ಕೈಯಲ್ಲಿ $16.2 ಬಿಲಿಯನ್ ನಗದು ಇದೆ. ಕೇವಲ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ವಿಮಾನ, ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ $4.9 ಬಿಲಿಯನ್ (AED 17.9 ಬಿಲಿಯನ್) ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್!: ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕೇವಲ ಬ್ಯಾಗೇಜ್ ರೋಬೋಟ್ಗೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿಲ್ಲ. ರೊಬೊಟಿಕ್ಸ್, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಮತ್ತು ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು, ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ನಿಜವಾದ ಮೌಲ್ಯ ಸಿಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ಗುರಿ ಎಂದು ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕೀನನ್ ಹಮ್ಜಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಡ್ರೋನ್ ಮೂಲಕ ಎಂಜಿನ್ ಚೆಕ್: ForsaTEK 2026 ಇವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಯಿತು. ವಿಮಾನದ ಎಂಜಿನ್ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳನ್ನು (Engine Parts) ಡ್ರೋನ್ ಬಳಸಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ. "ಈ ರೀತಿ ಡ್ರೋನ್ ಮೂಲಕ ಎಂಜಿನ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೇ (ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ) ಮೊದಲ ಸಂಸ್ಥೆ ನಾವು" ಎಂದು ಹಮ್ಜಾ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಂಡರು.
ಇದು ಕೇವಲ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕಾರ್ಗೋ ಮತ್ತು ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ವಲಯದಲ್ಲೂ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಆಟೊಮೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ಯಾಲೆಟ್ಗಳ (ಸರಕು ಸಾಗಿಸುವ ಹಲಗೆ) ಅಳತೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು 100% ಫುಲ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಅಳತೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವೇ ಇಲ್ಲ.
2 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಐಡಿಯಾ, ಇಂದು ರಿಯಾಲಿಟಿ: ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ನೂರಾರು ತಾಂತ್ರಿಕ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಎರಡು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಕೇವಲ ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಗದ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದ ಹಲವು ಐಡಿಯಾಗಳು ಇಂದು ನಿಜವಾದ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹಮ್ಜಾ ವಿವರಿಸಿದರು. ಅಂದರೆ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೋವೇಶನ್ ಕೇವಲ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ, ನೇರವಾಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದೆ.
ಎಐಗೆ ನಿಮ್ಮ ಊಟ, ತಿಂಡಿ ಇಷ್ಟ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ!: "ಎಐ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ನೀಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಏನು ತಿನ್ನಲು ಮತ್ತು ಕುಡಿಯಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಹಮ್ಜಾ ಹೇಳಿದರು. ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಬಳಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಡೇಟಾ ಇದೆ. ಆ ಡೇಟಾ + AI ಸೇರಿದರೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಮೊದಲೇ ಊಹಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿ ಒಂದೇ: ಸೇವೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೊಆಕ್ಟಿವ್ ಮತ್ತು ಪರ್ಸನಲೈಸ್ಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಾವೇ ಕೇಳುವ ಮೊದಲೇ ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೋಡಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತಾನಾಗಿಯೇ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದುದನ್ನು ನೀಡಬೇಕು.
ForsaTEK 2026 ಎಂದರೇನು?: ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ವಾರ್ಷಿಕ ಇನ್ನೋವೇಶನ್ ವೇದಿಕೆಯಾದ ForsaTEK ನ 4ನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21 ರಂದು ನಡೆಯಿತು.
- 90ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಇವೆಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅನುಭವಗಳು
- 60ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಹಾರಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ
- ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಇನ್ನೋವೇಶನ್ ನಾಯಕರು, ತಜ್ಞರ ಸಮಾಗಮ
ಈ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದವು. ಉದಯೋನ್ಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಇನ್ನು ಕೇವಲ ಲ್ಯಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಅವು ನೇರವಾಗಿ ವಾಯುಯಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅನ್ವಯಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿವೆ.
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