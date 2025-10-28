183 ಮಿಲಿಯನ್ ಇಮೇಲ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್, ಡೇಟಾ ಲೀಕ್! ನೀವು ಸೇಫಾ? ಹೀಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ
Data Leak: ಸುಮಾರು 183 ಮಿಲಿಯನ್ ಇಮೇಲ್ ಖಾತೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿವೆ.
Published : October 28, 2025 at 5:40 PM IST
Data Leak: ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಪ್ರಕಾರ, ಸುಮಾರು 183 ಮಿಲಿಯನ್ ಇಮೇಲ್ ಖಾತೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ಈ ಡೇಟಾವನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೋಸ್ಟೀಲರ್ ಮಾಲ್ವೇರ್ ದಾಳಿಯ ಮೂಲಕ ಕದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
'Have I Been Posed' ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ನೀವು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ Gmail ಖಾತೆಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸಲು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಮತ್ತು Google ನ ಭದ್ರತಾ ಪರಿಶೀಲನೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಡೇಟಾ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 183 ಮಿಲಿಯನ್ ಇಮೇಲ್ ಖಾತೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಹ್ಯಾವ್ ಐ ಬೀನ್ಡ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಡೇಟಾವನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ನ ಸರ್ವರ್ಗಳಿಂದ ಕದ್ದಿದೆ, ನೇರ ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇನ್ಫೋಸ್ಟೀಲರ್ ಮಾಲ್ವೇರ್ ದಾಳಿಯ ಮೂಲಕ.
ಮಾಲ್ವೇರ್ನಿಂದ ಕದ್ದ ಡೇಟಾ: ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 21, 2025ರಂದು HIBP ಸಿಂಥಿಯಂಟ್ ಸ್ಟೀಲರ್ ಲಾಗ್ ಥ್ರೆಟ್ ಡೇಟಾ ಎಂಬ ಡೇಟಾಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಿತು. ಇದು ಸರಿಸುಮಾರು 183 ಮಿಲಿಯನ್ ಇಮೇಲ್ ಖಾತೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಿಂಥಿಯಂಟ್ LLC ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ Gmail ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
HIBPಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಈ ಡೇಟಾವನ್ನು ಇನ್ಫೋಸ್ಟೀಲರ್ ಮಾಲ್ವೇರ್ ಮೂಲಕ ಕದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ವಿವಿಧ ಸಾಧನಗಳಿಗೆ ನುಸುಳಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಮಾಲ್ವೇರ್ ಲಾಗಿನ್ ರುಜುವಾತುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಬ್ರೌಸರ್ ಕುಕೀಗಳು ಮತ್ತು ದೃಢೀಕರಣ ಟೋಕನ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಕದಿಯಬಹುದು. ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಇಲ್ಲದೆಯೂ ಹ್ಯಾಕರ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೇ?: ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. https://haveibeenpwned.com/ ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ Gmail ID ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ವಿವರಗಳು ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
ನಿಮ್ಮ Gmail ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸುವುದು?:
- ಮೊದಲು, ದೊಡ್ಡಕ್ಷರಗಳು (A-Z), ಸಣ್ಣಕ್ಷರಗಳು (a-z), ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಹೊಸ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ರಚಿಸಿ.
- ಮುಂದೆ, ಗೂಗಲ್ನ ಭದ್ರತಾ ಪರಿಶೀಲನೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅಪರಿಚಿತ ಸಾಧನಗಳು, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
- OTPಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಭದ್ರತಾ ಕೀ ಅಥವಾ ಪಾಸ್ಕೀ ಸಹ ಬಳಸಿ.
