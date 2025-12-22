ಹಠಾತ್ತನೆ ಪತನಗೊಂಡು ಭೂಮಿ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್ ಉಪಗ್ರಹ! ಅಪಾಯವಿದೆಯೇ?
SpaceX Starlink Satellite: ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕಂಪನಿ ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್ಗೆ ಸೇರಿದ ಉಪಗ್ರಹವೊಂದು ಹಠಾತ್ತನೆ ಪತನಗೊಂಡಿದ್ದು, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಭೂಮಿಯ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ.
Published : December 22, 2025 at 11:49 AM IST
SpaceX Starlink Satellite: ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾದ ಉಪಗ್ರಹವು ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಉಪಗ್ರಹದ ಹೆಸರು ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್-35956. ಅದು ಭೂಮಿಯಿಂದ 418 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಾಗಿದ್ದು, ಅದು ವೇಗವಾಗಿ ಬೀಳುತ್ತಾ ಭೂಮಿಯ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 2015 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿತು. ಇದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೇವೆಗಳಿಗಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಸಾವಿರಾರು ಉಪಗ್ರಹಗಳ ಸಮೂಹವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ದೂರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಒದಗಿಸುವುದು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ 12 ಸಾವಿರದವರೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 9,357 ಉಪಗ್ರಹಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 9,357 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ 42 ಸಾವಿರ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ.
ಅವು ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತವೆ? ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಸುಮಾರು 5 ವರ್ಷಗಳ ಜೀವಿತಾವಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಅವು ಹಳೆಯದಾದಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕಕ್ಷೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್-35956 ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್ನಲ್ಲಿ 9,000+ ಉಪಗ್ರಹಗಳಿವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದಿನಕ್ಕೆ 1-2 ಬೀಳುತ್ತವೆ. ಅವು ಭೂಮಿಯ ಹತ್ತಿರ (ಕೆಳಗಿನ ಭೂಮಿಯ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ) ಸುತ್ತುತ್ತವೆ.
"ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಉಪಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿನ ಅನಿಲವು ಬಹಳ ಬಲವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಉಪಗ್ರಹ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ನಾಲ್ಕು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿತು. ಅದರ ನಂತರ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳು ಬೇರ್ಪಟ್ಟು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು. ಅದು ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಒಂದು ವಾರದೊಳಗೆ ಬೀಳಬಹುದು."-ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್.
ಶನಿವಾರ ಈ ಉಪಗ್ರಹ ತುಣುಕುಗಳು ಅಮೆರಿಕದ ಅಲಾಸ್ಕಾ ಬಳಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ವೆಂಟರ್ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿಯ ವರ್ಲ್ಡ್ವ್ಯೂ-3 ಉಪಗ್ರಹವು 241 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು. ಈ ಉಪಗ್ರಹದಿಂದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣ ಅಥವಾ ಭೂಮಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಬೆದರಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಏಕೆ ವಿಫಲವಾಯಿತು? ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅನುಮಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವಿನೊಂದಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದು ಅಪರೂಪದ ಘಟನೆ. ಈ ಉಪಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 3 ರಷ್ಟು ವಿಫಲವಾಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದರೂ, ಈ ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್-35956 ಚದುರಿದ ತುಣುಕುಗಳು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹರಡಿವೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕಸವನ್ನು ಹೊರ ಹಾಕಿದೆ.
ಇದರಿಂದ ಅಪಾಯ ಇದೆಯೇ? ಈ ತುಣುಕುಗಳು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸಹ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಿದರೆ ಅಪಾಯದ ಶೇಕಡಾವಾರು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಐಎಸ್ಎಸ್ಗೆ ಬೆದರಿಕೆಯೇ: ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣ (ISS) ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಉಪಗ್ರಹ ಐಎಸ್ಎಸ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ.
ಅವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುಟ್ಟುಹೋಗುತ್ತವೆಯೇ! ಹೌದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟುಹೋಗುತ್ತವೆ. ಭೂಮಿಗೆ ಬೀಳುವ ಅಪಾಯ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. 2024 ರಲ್ಲಿ ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ತುಂಡು ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ಹೇಳುವುದೇನು? ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಒತ್ತಡದ ಹೆಚ್ಚಳ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿರಬಹುದು. ಉಪಗ್ರಹದಿಂದ ಕೆಲವು ತುಣುಕುಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅವು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿವೆ. ಉಪಗ್ರಹವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ನಾಲ್ಕು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅದು ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಒಂದು ವಾರದೊಳಗೆ ಸುಟ್ಟುಹೋಗಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
