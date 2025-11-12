ETV Bharat / technology

ಇದೇನೆಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ಮಸ್ಕ್​: ಹಿಂದೂ ದೇವರು ಗಣೇಶ ಎಂದ Grok AI

Lord Ganesha: ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರು X AIನಲ್ಲಿ ಗಣೇಶನ ಪ್ರತಿಮೆಯ ಫೋಟೋವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, "ಇದು ಏನು?" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದೇನು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ಮಸ್ಕ್! (IANS)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 12, 2025 at 12:05 PM IST

Lord Ganesha: ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ತಮ್ಮ AI ಚಾಟ್‌ಬಾಟ್ ಗ್ರೋಕ್ ಜೊತೆ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸ್​ನಲ್ಲಿನ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗೆ 'Hidden attachment' ಅನ್ನು ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ, ಇದೇನು ಎಂದು ಗ್ರೋಕ್​ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದರು. ಮಸ್ಕ್​ ಯಾವ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೂ, ಗ್ರೋಕ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಅದು ಗಣೇಶನ ಹಿತ್ತಾಳೆಯ ವಿಗ್ರಹ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಕಂಪನಿ xAI ರಚಿಸಿದ AI ಚಾಟ್‌ಬಾಟ್ ಗ್ರೋಕ್, "ಇದು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುವ ಹಿಂದೂ ದೇವರಾದ ಗಣೇಶನ ಸಣ್ಣ ಹಿತ್ತಾಳೆ (ಅಥವಾ ಕಂಚಿನ) ಪ್ರತಿಮೆ" ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿತು. ನಂತರ ವಿಗ್ರಹದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಿತು.

ಒಂದೇ ದಂತ ಹೊಂದಿರುವ ಆನೆಯಂತಹ ತಲೆ, ನಾಲ್ಕು ತೋಳುಗಳ ಜೊತೆ ಮೋದಕ ಮತ್ತು ಮುರಿದ ದಂತ ಹೊಂದಿರುವ ಪಾರಂಪರಿಕ ಗಣೇಶನ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಗಣೇಶ ಕಮಲದ ಪೀಠದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದಾನೆ. ದೇವರ ತಲೆಯ ಹಿಂದೆ ಸುಂದರವಾದ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಕಮಾನು ಇದೆ ಮತ್ತು ಗಣೇಶನ ವಾಹನವಾದ ಇಲಿ ದೇವರ ಪಾದಗಳ ಬಳಿ ಇದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದೆ.

ಗಣೇಶನ ಮಹತ್ವ ವಿವರಿಸಿದ ಗ್ರೋಕ್: ಗಣೇಶನನ್ನು ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ಮತ್ತು ಆರಂಭದ ದೇವರಾಗಿ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜ್ಞಾನ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮನೆಗಳ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಪೂಜಿಸಬಹುದು. ಕೆಂಪು ಬ್ಯಾಕ್​ಗ್ರೌಂಡ್​ ಹೊಂದಿರುವ ಮರದ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಲಾದ ವಿಗ್ರಹವು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಶೈಲಿಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗ್ರೋಕ್ ಹೇಳಿದೆ.

ಈ AI ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ ಜನರು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಗ್ರೋಕ್ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅದರ ಆಳವಾದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ತಿಳುವಳಿಕೆಗಾಗಿಯೂ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ.

ಗ್ರೋಕ್ ಎಂದರೇನು?: ‘ಗ್ರೋಕ್’ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಕಂಪನಿ xAI ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ AI ಚಾಟ್‌ಬಾಟ್. ಇದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಟ್ವಿಟರ್‌ಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ChatGPT ಅಥವಾ Google Gemini ಯಂತೆಯೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು, ರಿಯಲ್​ ಟೈಂ ಸರ್ಚ್​, ಇಮೇಜ್ ಜನರೇಶನ್​ ಮತ್ತು ಟ್ರೇಂಡ್​ ಅನಾಲಿಸಿಸ್​ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಗ್ರೋಕ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವ, ಬಳಕೆದಾರರ ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ "Conversational Assistant" ಎಂದು ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಗ್ರೋಕ್ ಅನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.

AI ಗಾಗಿ ಹೊಸ ನಿರ್ದೇಶನ: ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಈ ಸಂಭಾಷಣೆಯು ಗ್ರೋಕ್ ಅವರ ಚಿತ್ರ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, AI ಈಗ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಗ್ರೋಕ್ ಗಣೇಶನಂತಹ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಆಕಾರದಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದಲೂ ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಈ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಕಂಪನಿ xAI ಗಾಗಿ ಪ್ರಚಾರದ ಭಾಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. xAI ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗ್ರೋಕ್ 2 ಮತ್ತು ಗ್ರೋಕ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಎಂಬ ಹೊಸ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತು. ಇವು ಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಜನರೇಷನ್​ಗೆ ಸಮರ್ಥವಾಗಿವೆ.

ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ AI ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ?: ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ AI ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರದೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಗ್ರೋಕ್ ಅವರ ಈ ಉದಾಹರಣೆಯು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ AI ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ನಮ್ಮ ನಾಗರಿಕತೆ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

