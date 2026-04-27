ಐಫೋನ್​, ಐಪ್ಯಾಡ್​ಗಾಗಿ ಎಕ್ಸ್​ಚಾಟ್​ ಲಾಂಚ್​ಗೊಳಿಸಿದ ಮಸ್ಕ್​! ಏನಿದರ ಲಾಭ?

Elon Musk XChat: ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆ ಎಕ್ಸ್​ ತನ್ನ ಐಫೋನ್ ಮತ್ತು ಐಪ್ಯಾಡ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ XChat ಎಂಬ ಹೊಚ್ಚಹೊಸ ಮೆಸೇಜ್​ ಕಳುಹಿಸುವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದೆ.

X STANDALONE MESSAGING APP XCHAT SECURITY CONCERNS XCHAT ENCRYPTION XCHAT LAUNCH
ಐಫೋನ್​, ಐಪ್ಯಾಡ್​ಗಾಗಿ ಎಕ್ಸ್​ಚಾಟ್​ ಲಾಂಚ್​ಗೊಳಿಸಿದ ಮಸ್ಕ್
By ETV Bharat Tech Team

Published : April 27, 2026 at 11:20 AM IST

Elon Musk XChat: ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಕಂಪನಿ ಎಕ್ಸ್​ ‘XChat’ ಎಂಬ ಹೊಸ ಮೆಸೇಜ್​ ಆ್ಯಪ್​ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು iOS ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ X ಕಾಂಟೆಕ್ಟ್ಸ್​ ಜೊತೆಗೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡಲು, ಕರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಫೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಲಾಂಚಿಂಗ್​ ಮಸ್ಕ್ ಅವರ "ಆಲ್-ಇನ್-ಒನ್" ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ತಂತ್ರವು ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಭಿನ್ನ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಯಾವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಲಭ್ಯ?: XChat ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಆಡಿಯೋ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್​ ಮೆಸೇಜ್​ ಕಳುಹಿಸುವಿಕೆ, ಗ್ರೂಪ್​ ಚಾಟ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಫೈಲ್ ಶೇರಿಂಗ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಆಧುನಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಡಿಸ್ಅಪಿಯರಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್​, ಮೆಸೇಜ್​ ಎಡಿಟ್​ ಮತ್ತು ಡಿಲಿಟ್​ ಮಾಡುವ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಎಕ್ಸ್​ಚಾಟ್​ ಆ್ಯಪ್​ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ಅಥವಾ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಇದು ಎಂಡ್​ ಟು ಎಂಡ್​ ಎನ್‌ಕ್ರಿಪ್ಶನ್ ಮತ್ತು ಪಿನ್ ಆಧಾರಿತ ಭದ್ರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರೆ XChat ಡೈರೆಕ್ಟ್​ ಆಗಿ WhatsApp ಮತ್ತು Facebook ಮೆಸೆಂಜರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.

ಯಾವ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಲಭ್ಯ?: ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, XChat iOS ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಇತರ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಬೆಂಜಿ ಟೇಲರ್ ಅವರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗೆ ಹೊಸ ಅಪ್​ಡೇಟ್ಸ್​ ಸೇರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬದಲಾದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ: ಹಿಂದೆ ಎಲೋನ್ ಮಸ್ಕ್ X ಅನ್ನು "ಎವರಿಥಿಂಗ್​ ಆ್ಯಪ್​" ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಅಂದ್ರೆ ಪಾವತಿಗಳು, ಶಾಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮೆಸೇಜ್​ ಕಳುಹಿಸುವಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಸೇವೆಗಳ ಸಮಗ್ರ ಸೂಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡುವ ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆ. ಆದರೆ ಕಂಪನಿಯ ವಿಧಾನವು ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಎಕ್ಸ್​ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಭಿನ್ನ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಂಪನಿಯು ಇನ್ನೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡದ ಪೇಮೆಂಟ್​ ಸಿಸ್ಟಮ್​ ಸಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ XChat ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಅದರ ಮೂಲಕ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್​ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. XChat ಬಿಡುಗಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್​ ಕಳುಹಿಸುವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳ ನಡುವಿನ ಓಟ ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ವಾಟ್ಸಾಪ್​ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಿಗೆ ಭೀಕರ ಸವಾಲನ್ನು ಒಡ್ಡಬಹುದೇ ಎಂದು ಗಮನಿಸುವುದು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

TAGGED:

X STANDALONE MESSAGING APP
XCHAT SECURITY CONCERNS
XCHAT ENCRYPTION
XCHAT LAUNCH
ELON MUSK XCHAT

