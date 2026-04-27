ಐಫೋನ್, ಐಪ್ಯಾಡ್ಗಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಚಾಟ್ ಲಾಂಚ್ಗೊಳಿಸಿದ ಮಸ್ಕ್! ಏನಿದರ ಲಾಭ?
Elon Musk XChat: ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆ ಎಕ್ಸ್ ತನ್ನ ಐಫೋನ್ ಮತ್ತು ಐಪ್ಯಾಡ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ XChat ಎಂಬ ಹೊಚ್ಚಹೊಸ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳುಹಿಸುವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದೆ.
Published : April 27, 2026 at 11:20 AM IST
Elon Musk XChat: ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಕಂಪನಿ ಎಕ್ಸ್ ‘XChat’ ಎಂಬ ಹೊಸ ಮೆಸೇಜ್ ಆ್ಯಪ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು iOS ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ X ಕಾಂಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡಲು, ಕರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರ "ಆಲ್-ಇನ್-ಒನ್" ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ತಂತ್ರವು ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಭಿನ್ನ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಯಾವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಲಭ್ಯ?: XChat ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಆಡಿಯೋ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳುಹಿಸುವಿಕೆ, ಗ್ರೂಪ್ ಚಾಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫೈಲ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಆಧುನಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಡಿಸ್ಅಪಿಯರಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್, ಮೆಸೇಜ್ ಎಡಿಟ್ ಮತ್ತು ಡಿಲಿಟ್ ಮಾಡುವ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
Chat with anyone on X.— XChat (@chat) April 24, 2026
Completely private.
Now on your home screen.
Download for iOS: https://t.co/wBBfjJyJmu pic.twitter.com/u0QeGs1Z3D
ಎಕ್ಸ್ಚಾಟ್ ಆ್ಯಪ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ಅಥವಾ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಇದು ಎಂಡ್ ಟು ಎಂಡ್ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಶನ್ ಮತ್ತು ಪಿನ್ ಆಧಾರಿತ ಭದ್ರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರೆ XChat ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ WhatsApp ಮತ್ತು Facebook ಮೆಸೆಂಜರ್ನೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
ಯಾವ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಲಭ್ಯ?: ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, XChat iOS ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಇತರ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಬೆಂಜಿ ಟೇಲರ್ ಅವರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಸೇರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬದಲಾದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ: ಹಿಂದೆ ಎಲೋನ್ ಮಸ್ಕ್ X ಅನ್ನು "ಎವರಿಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್" ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಅಂದ್ರೆ ಪಾವತಿಗಳು, ಶಾಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮೆಸೇಜ್ ಕಳುಹಿಸುವಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಸೇವೆಗಳ ಸಮಗ್ರ ಸೂಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡುವ ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆ. ಆದರೆ ಕಂಪನಿಯ ವಿಧಾನವು ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಭಿನ್ನ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಂಪನಿಯು ಇನ್ನೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ XChat ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಅದರ ಮೂಲಕ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. XChat ಬಿಡುಗಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳುಹಿಸುವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳ ನಡುವಿನ ಓಟ ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ವಾಟ್ಸಾಪ್ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಿಗೆ ಭೀಕರ ಸವಾಲನ್ನು ಒಡ್ಡಬಹುದೇ ಎಂದು ಗಮನಿಸುವುದು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
