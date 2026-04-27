ಸ್ನೇಹಿತ ಸ್ಯಾಮ್ ಆಲ್ಟ್ಮನ್, ಓಪನ್ಎಐ ವಿರುದ್ಧ ವಂಚನೆ ಆರೋಪ ಕೈಬಿಟ್ಟ ಎಲೋನ್ ಮಸ್ಕ್!
OpenAI Case Trial: ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಮತ್ತು ಓಪನ್ಎಐ ನಡುವಿನ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟವು ಪ್ರಮುಖ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಸ್ನೇಹಿತ ಸ್ಯಾಮ್ ಆಲ್ಟ್ಮನ್ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೊರಿಸಲಾದ ವಂಚನೆ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಸ್ಕ್ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : April 27, 2026 at 7:37 AM IST
OpenAI Case Trial: ಎಐ ಕಂಪನಿ ಓಪನ್ಎಐ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಸ್ಯಾಮ್ ಆಲ್ಟ್ಮನ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೆಗ್ ಬ್ರಾಕ್ಮನ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೊರಿಸಲಾದ ವಂಚನೆ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಎಲೋನ್ ಮಸ್ಕ್ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಮುಖ ವಿಚಾರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಈ ಕ್ರಮವು ಈ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಕರಣದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸಂಕುಚಿತಗೊಳಿಸಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 2024 ರಲ್ಲಿ ಮಸ್ಕ್ ಒಟ್ಟು 26 ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ, ಯುಎಸ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಈಗ ಕೇವಲ ಎರಡು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಲಿದೆ.
ಮೊದಲನೆಯದು 'ಅನ್ಯಾಯ ಪುಷ್ಟೀಕರಣ' (ಅನುಚಿತವಾಗಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವುದು), ಎರಡನೆಯದು 'ದತ್ತಿ ನಂಬಿಕೆಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆ' (ಲಾಭರಹಿತ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವುದು). ಅಮೆರಿಕದ ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ಓಕ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಕಾನೂನು ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದರೂ ಓಪನ್ಎಐನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮಾದರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ವಿವಾದವು ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.
ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಗಳೇನು?: ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಓಪನ್ಎಐ ಮೂಲತಃ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಉದಾತ್ತ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೂರ ಸರಿದಿದೆ ಎಂಬ ಎಲೋನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ನಂಬಿಕೆ. 2015 ರಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದಾಗ ಇದನ್ನು "ಲಾಭರಹಿತ" ಘಟಕವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಮಾನವೀಯತೆಯ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತ AI ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಇದರ ಏಕೈಕ ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು.
ಓಪನ್ಎಐ ತನ್ನ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದಾಗ "ಸೀಮಿತ ಲಾಭ" ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ನಿಂದ ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ಗಳ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿತು. ಆಗ ಅದು ತನ್ನ ಮೂಲ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿತು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಿಂತ ವಾಣಿಜ್ಯ ಲಾಭಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿತು ಎಂದು ಮಸ್ಕ್ ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ವಂಚನೆಯ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತರವೂ ಮಸ್ಕ್ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಲು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ.
ಇನ್ನೂ $134 ಬಿಲಿಯನ್ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಈ ಹಣವನ್ನು ತನಗಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಓಪನ್ಎಐನ ದತ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ನಿಜವಾದ ಉದ್ದೇಶವೆಂದರೆ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಅದರ ಮೂಲ ಲಾಭರಹಿತ ರಚನೆಗೆ ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಮ್ ಆಲ್ಟ್ಮನ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೆಗ್ ಬ್ರಾಕ್ಮನ್ ಅವರನ್ನು ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದ ಸ್ಥಾನಗಳಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಳಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವುದಾಗಿದೆ.
ಓಪನ್ಎಐ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಸ್ಯಾಮ್ ಆಲ್ಟ್ಮನ್, ಗ್ರೆಗ್ ಬ್ರಾಕ್ಮನ್ ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಓಪನ್ಎಐ ಮಸ್ಕ್ ಹೊರಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ. ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟವನ್ನು "ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಯೋಜನೆ" ಎಂದು ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿದ ಕಂಪನಿಯು ಈ ಹಕ್ಕುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಧಾರರಹಿತವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದೆ.
ಈ ಮೊಕದ್ದಮೆಯ ಹಿಂದಿನ ಮಸ್ಕ್ನ ನಿಜವಾದ ಉದ್ದೇಶ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪೈಪೋಟಿ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಮಸ್ಕ್ 2023 ರಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ AI ಕಂಪನಿ "xAI" ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಈಗ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಲು ಈ ಕಾನೂನು ವಿವಾದವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಓಪನ್ಎಐ ವಕೀಲರು ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವಾದ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು?: ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವಾದದ ಮೂಲವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಇಡಬೇಕು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಶಕ್ತಿಯು ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಂಪನಿಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಬಾರದು ಎಂಬ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಓಪನ್ಎಐ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಅದರ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಮನವು "ಮುಕ್ತ ಸಂಶೋಧನೆ" ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಸುಧಾರಣೆಯ ಮೇಲಿತ್ತು.
ಆದರೆ AI ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ AI ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಬೃಹತ್ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿತು. ಈ ತೀವ್ರ ನಿಧಿಯ ಕೊರತೆಯು ಓಪನ್ಎಐ ತನ್ನ ಪಥವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿತು. ಪ್ರಮುಖ ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು, ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಮೂಲ "ಲಾಭರಹಿತ" ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ "ಕ್ಯಾಪ್ಡ್-ಪ್ರಾಫಿಟ್" ಮಾದರಿಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿತು.
ಇದರ ನಿಜವಾದ ತಿರುವು ನವೆಂಬರ್ 2022 ರಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಸಂಭವಿಸಿತು. ಇದರ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸು ತಕ್ಷಣವೇ ಓಪನ್ಎಐ ಅನ್ನು ಜಾಗತಿಕ AI ಭೂದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ಆಟಗಾರನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು. ಈ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಬಂಡವಾಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹100,000 ಕೋಟಿ (₹1 ಟ್ರಿಲಿಯನ್) ಬೃಹತ್ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿತು. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಮತ್ತು ಓಪನ್ಎಐ ನಡುವಿನ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಬಿರುಕನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿತು.
ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ: ಈ ಪ್ರಕರಣದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಸದಸ್ಯರು ಮಸ್ಕ್ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ ಎರಡು ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಳವಾದ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸಲಹಾ ತೀರ್ಪು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ತೀರ್ಪುಗಾರರ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಬದ್ಧರಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಪ್ರಕರಣದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ತರುವಾಯ ಪ್ರಕರಣವು ಎರಡನೇ ಹಂತಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಓಪನ್ಎಐ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಬೇಕೇ ಅಥವಾ ಮಸ್ಕ್ ಬೇಡಿಕೆಯಂತೆ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಚೌಕಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ರಚನಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕೇ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಏಕೆ ಮಹತ್ವ?: ಈ ಪ್ರಕರಣವು AI ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಪೂರ್ವನಿದರ್ಶನವನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ AI ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಲಾಭರಹಿತ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುವುದು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ನಡುವಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ.
ಓದಿ: ಗಗನಯಾನ ಮಿಷನ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದೆ ಭಾರತ? ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಬಯಲಾಯ್ತು ಸಂಗತಿ