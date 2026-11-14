‘ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಿತ್ ಜೆನ್ಸನ್’ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಮಸ್ಕ್ ಸೇರಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 43,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರ ಸಪೋರ್ಟ್: ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಮಂಡಳಿಗೆ ಬಹಿರಂಗ ಪತ್ರ!
Elon Musk Backs Jensen Huang Return: ಜೆನ್ಸನ್ ಹುವಾಂಗ್ ಅವರು ಸಿಇಒ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸಿಇಒ ಆಗಿ ಮರುನೇಮಕ ಮಾಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಮಸ್ಕ್ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 14, 2026 at 1:02 PM IST
Elon Musk Backs Jensen Huang Return: ಜಾಗತಿಕ ಚಿಪ್ ತಯಾರಿಕಾ ದೈತ್ಯ ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು 33 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಹ-ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದ ಜೆನ್ಸನ್ ಹುವಾಂಗ್ ಅವರ ದಿಢೀರ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ಟೆಕ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಹುವಾಂಗ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ ಎರಡೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸಿಇಒ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕರೆತರಬೇಕೆಂಬ ಅಭಿಯಾನ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇದೀಗ ವಿಶ್ವದ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ಉದ್ಯಮಿ ಎಲೋನ್ ಮಸ್ಕ್ ಕೂಡ ಈ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ 'ಎಕ್ಸ್' (X) ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಮಸ್ಕ್, "ಜೆನ್ಸನ್ ಅವರನ್ನು ಮರುನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಯೋಚನೆಯೊಂದು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ನಾನೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ 'ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಿತ್ ಜೆನ್ಸನ್' (Stand with Jensen) ಎಂಬ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ಬರೆಯಲಾದ ಬಹಿರಂಗ ಪತ್ರಕ್ಕೆ 43,000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜನರು ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದವರು : ಪ್ರತಿ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನವೀಕರಣಗೊಳ್ಳುವ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ಲೈವ್ ಕೌಂಟರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಸಹಿ ಹಾಕಿದವರಲ್ಲಿ ಎನ್ವಿಡಿಯಾದ 2,980 ಹಾಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು, 454 ಮಾಜಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು, 24,097 ಷೇರುದಾರರು ಮತ್ತು 15,517 ಬೆಂಬಲಿಗರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಅಥವಾ ಹುವಾಂಗ್ ಅವರ ಅಧಿಕೃತ ಬೆಂಬಲವಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಸಹಿ ಹಾಕಿದವರ ವಿವರಗಳು ಸ್ವಯಂ-ಘೋಷಿತವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಆಯೋಜಕರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಮಂಡಳಿಗೆ ಬಹಿರಂಗ ಪತ್ರ: ಸೂಕ್ತ ನ್ಯಾಯಯುತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಲ್ಲದೇ (Due process) ಹುವಾಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ವಿವಾದದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿರುವ ಮಹಿಳೆ ಗೂಢಚಾರಿ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಂಡಳಿಯ ಮುಂದೆ ಮೂರು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.
- ಜೆನ್ಸನ್ ಹುವಾಂಗ್ ಅವರನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಸಿಇಒ ಆಗಿ ಮರುನೇಮಕ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯು ಎನ್ವಿಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ, ಪುರಾವೆ ಆಧಾರಿತ ಕಾರಣವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು.
- ನಿಗದಿತ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಕಾಲಮಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಹುವಾಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ನ್ಯಾಯಯುತ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು.
- ಮಂಡಳಿಯ ಕಳವಳಗಳು, ಅದರ ಬಳಿಯಿರುವ ಪುರಾವೆಗಳು ಹಾಗೂ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಷೇರುದಾರರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ವಿವರಣೆ ನೀಡಬೇಕು.
"33 ವರ್ಷಗಳ ನಾಯಕತ್ವವು ಯಾರನ್ನೂ ಉತ್ತರದಾಯಿತ್ವಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಿರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಉತ್ತರದಾಯಿತ್ವಕ್ಕೆ ಪುರಾವೆ, ನ್ಯಾಯಯುತ ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ತರ್ಕಬದ್ಧ ನಿರ್ಧಾರದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಜೆನ್ಸನ್ ಅವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯಯುತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಿಗಬೇಕೇ ಹೊರತು ಗುಂಪು ನ್ಯಾಯವಲ್ಲ" ಎಂದು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಟೆಕ್ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ಮಸ್ಕ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಎಪಿಕ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಸಿಇಒ ಟಿಮ್ ಸ್ವೀನಿ, ವೈ ಕಾಂಬಿನೇಟರ್ನ ಗ್ಯಾರಿ ಟ್ಯಾನ್, ರೆಪ್ಲಿಟ್ ಸಿಇಒ ಅಮ್ಜದ್ ಮಸಾದ್, ಕೊಹೆರ್ನ ಐಡಾನ್ ಗೊಮೆಜ್ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರ ಗೇವಿನ್ ಬೇಕರ್ ಕೂಡ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಬೈನಾನ್ಸ್ ಸಹ - ಸಂಸ್ಥಾಪಕಿ ಯಿ ಹೆ, "ನಾನು ಲೆದರ್ ಜಾಕೆಟ್ ಧರಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳೂ ಹುವಾಂಗ್ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದು, ಆಂತರಿಕ ಸಲಹಾ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ (Suggestion box) 1,600ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಬಹುತೇಕ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಹುವಾಂಗ್ ವಾಪಸಾತಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದು, ಅವರ ನಿರ್ಗಮನವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು 'ವೈರ್ಡ್' (Wired) ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಜೆನ್ಸನ್ ಹುವಾಂಗ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಲು ಕಾರಣವೇನು?: ಅಮೆರಿಕದ ಗುಪ್ತಚರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಚೀನಾ ಪರ ಗೂಢಚರ್ಯೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಶಂಕಿಸಿರುವ 'ಮೆಗಾಸ್ಪೀಡ್' (Megaspeed) ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕಿ ಆಲಿಸ್ ಹುವಾಂಗ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದ ವರದಿಗಳ ನಂತರ ಜೆನ್ಸನ್ ಹುವಾಂಗ್ ನವೆಂಬರ್ 8ರಂದು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬರೆದ ಮೆಮೊದಲ್ಲಿ "ನಾನು ನನ್ನ ಪತ್ನಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಬಗೆದಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ತದನಂತರ ಎನ್ವಿಡಿಯಾದ ಹೆಲ್ತ್ಕೇರ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಕಿಂಬರ್ಲಿ ಪೊವೆಲ್ ಹಾಗೂ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದ ವರದಿಗಳೂ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದವು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 12ರಂದು ಹುವಾಂಗ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಸಿಇಒ ಮತ್ತು ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಸದ್ಯ ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಸಿಎಫ್ಒ ಕೊಲೆಟ್ ಕ್ರೆಸ್ (Colette Kress) ಮಧ್ಯಂತರ ಸಿಇಒ ಆಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಹಾರ್ವೆ ಜೋನ್ಸ್ ಮಂಡಳಿಯ ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಸೆನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಹುವಾಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. "33 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಬೇಕು" ಎಂಬ ಅಭಿಯಾನದ ಒತ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಮಂಡಳಿಯು ನವೆಂಬರ್ 17ರ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಗಳಿಕೆ ವರದಿ (Earnings report) ಮತ್ತು ನವೆಂಬರ್ 18ರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲಿದೆ ಎಂಬುದು ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.