ಹಾರುವ ಕಾರಿನ ಯುಗಾರಂಭ! ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಿ, ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿ ಚಲಿಸಿದ ಟೆಸ್ಲಾ ರೋಡ್ಸ್ಟರ್; ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಮಸ್ಕ್!
Tesla Roadster Flying-Car Video: ಮಸ್ಕ್ ಹಾರುವ ಟೆಸ್ಲಾ ರೋಡ್ಸ್ಟರ್ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಕಾರು ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿ ಸಾಗಿ, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರಿ, ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಕಾರ್ ಕನಸು ನನಸು ಮಾಡಿದೆ.
Published : October 16, 2026 at 11:42 AM IST
Tesla Roadster Flying Car Video: "ಕೊನೆಗೂ ಭವಿಷ್ಯದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹಾರುವ ಕಾರುಗಳು (Flying Cars) ಇರುವುದು ನಿಜವಾಗುತ್ತಿದೆ!" ಎಂದು ಬಿಲಿಯನೇರ್ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಈ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಎಕ್ಸ್ (X) ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸ್ಪೇಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ (SpaceX) ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಥ್ರಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನು (Thrusters) ಬಳಸಿ, ಮರುವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ 'ಟೆಸ್ಲಾ ರೋಡ್ಸ್ಟರ್' (Tesla Roadster) ಕಾರು ಇತರ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲಿಂದ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರಿ, ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗುವ ಅದ್ಭುತ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿ ಚಲಿಸಿದ ಟೆಸ್ಲಾ ಕಾರ್!: ಟೆಕ್ಸಾಸ್ನ ಮೆಕ್ಗ್ರೆಗರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೋಮಾಂಚಕ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಟೆಸ್ಲಾ ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಖಾತೆಯು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ತುಣುಕಿನಲ್ಲಿ ಈ ರೋಡ್ಸ್ಟರ್ ಕಾರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಕ್ರವಾದ ರಾಂಪ್ (Curved Ramp) ಮೇಲೆ ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸಿ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿ (Upside Down) ಸಾಗಿ, ಆ ಬಳಿಕ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಾ ಬಂದು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಳಿಯುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಡೆಮೊ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆಯಾದರೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಂತಹ ಹಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಸಿಗುವುದು ಕಷ್ಟ. ಆದರೆ ಹಾರುವ ಕಾರುಗಳ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
Turns out the future does have flying cars https://t.co/6fexPp6SXI— Elon Musk (@elonmusk) October 16, 2026
ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮ್ಯಾಜಿಕ್!: ಈ ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ 'ಕೋಲ್ಡ್-ಗ್ಯಾಸ್ ಥ್ರಸ್ಟರ್' (Cold-gas thrusters) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಒತ್ತಡದ ಅನಿಲವನ್ನು ಬಳಸಿ ತಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು (Thrust) ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಮಲ್ಟಿ-ಮೋಡ್ ಫ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೌಂಡ್ ಸೀಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಾರಿನ ಕೆಳಗಿನ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕಾರು ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದರೂ ಸಹ, ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠ ಸಕ್ಷನ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಈ ಫ್ಯಾನ್ಗಳು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ಟೆಸ್ಲಾ ಹೇಳಿದೆ. ಇದರ ಸುಧಾರಿತ ಆಕ್ಚುಯೇಟರ್ಗಳು ಸೆಕೆಂಡಿನ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ಕಾರು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತಪ್ಪದಂತೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿಡುತ್ತವೆ.
ಸುಂದರ್ ಪಿಚೈ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಹಾಗೂ ಕಾರಿನ ವಿಶೇಷತೆಗಳು: ಈ ಅದ್ಭುತ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ್ದು, ಗೂಗಲ್ ಸಿಇಒ ಸುಂದರ್ ಪಿಚೈ (Sundar Pichai) ಕೂಡ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಇದರ ಎಫ್ಎಸ್ಡಿ (Full-Self Driving) ಆವೃತ್ತಿ ನೋಡಲು ಇನ್ನಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ! ಅಭಿನಂದನೆಗಳು" ಎಂದು ಪಿಚೈ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Real life, baby https://t.co/3QEqn18wig— Tesla (@Tesla) October 16, 2026
ಹಾರುವ ಟೆಸ್ಲಾ ರೋಡ್ಸ್ಟರ್: ರೋಡ್ಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಮೊದಲು ಸುಮಾರು ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನವೆಂಬರ್ 2017ರಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಯೋಜನೆಯು ಪದೇ ಪದೇ ವಿಳಂಬವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ವಾಹನಕ್ಕಾಗಿ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಾಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈಗ 2028ರಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಾರ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಮರುವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ರೋಡ್ಸ್ಟರ್ ವಾಹನದ ಕೆಳಗಿನಿಂದ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಎಳೆಯಲು ಮಲ್ಟಿ-ಮೋಡ್ ಫ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೌಂಡ್ ಸೀಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹೀರುವಿಕೆಯು ವಾಹನವನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದಾಗ ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿ ಹಿಡಿದಿಡಲು ಸಾಕು ಎಂದು ಟೆಸ್ಲಾ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ನರಿಂಗ್ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಫ್ಯಾನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಆಕ್ಟಿವ್ ವಿಂಗ್ಗಳು ಇವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಆಲ್-ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಕ್ಚುಯೇಟರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಕೋಲ್ಡ್-ಗ್ಯಾಸ್ ಥ್ರಸ್ಟರ್ ಇದೆ. ಇದು ಹಾರಾಟದಲ್ಲಿ ವಾಹನವನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಲು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ನ ಒಂದು ಭಾಗದೊಳಗೆ ಮೈಕ್ರೋ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
Do a kickflip! https://t.co/DJ1Bq1yu8m— Tesla (@Tesla) October 16, 2026
ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಇಂಟೀರಿಯರ್: ಮರುವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ವಾಹನವು ಮರೆಮಾಚಿದ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ಗಳು, ಫುಲ್-ಲೆಂತ್ ಟೈಲ್ಲೈಟ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲಶ್-ಮೌಂಟೆಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಿನಿಮಲಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ತೆಳುವಾದ ಸ್ಪೋಕ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವೀಲ್ಸ್, ಯುವಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಯೋಜೆನಿಕ್ ರಕ್ಷಣೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಡಿಸ್ಸಿಪೇಶನ್ ಮತ್ತು ತುಕ್ಕು ನಿರೋಧಕತೆಯೊಂದಿಗೆ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್-ಡೆರೈವ್ಡ್ ಫಿನಿಶ್ಗಾಗಿ ಅನೋ ವೈಟ್ ಪೇಂಟ್ ಇದೆ.
Roadster is a true pilot's car: active aerodynamics, a multi-mode suction system & cold-gas thrusters Exterior – Concealed headlights, full-length taillight & flush-mounted surfaces for a minimalist, highly technical form – Super light wheels w/ thin spokes that reinforce structural strength when earthbound – Ano White paint brings an aerospace-derived finish w/ UV & cryogenic protection, electrostatic dissipation & corrosion resistance – Gold Glazed tinted glass mimicking the copper coating of spacesuit visors, w/ subtle titanium accents— Tesla (@Tesla) October 16, 2026
ವಾಹನವು ಸ್ಪೇಸ್ಸೂಟ್ ವೈಸರ್ಗಳ ತಾಮ್ರದ ಲೇಪನವನ್ನು ಅನುಕರಿಸುವ ಗೋಲ್ಡ್ ಗ್ಲೇಜ್ಡ್ ಟಿಂಟೆಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಒಳಗೆ ವಾಹನವು ಬೂದು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಯೂಡ್ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಡಿತಕ್ಕಾಗಿ ಸೀಟ್ ಬೋಲ್ಸ್ಟರ್ಗಳು, ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗಳು, ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಸೀಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಮತ್ತು ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್, ಟೈಟಾನಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ಫೈಬರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಗುರವಾದ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಟ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
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