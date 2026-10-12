ಆಗ ಟೀಕೆ, ವ್ಯಂಗ್ಯ! ಈಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಗ್ಗದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಂದು ಅಂಬಾನಿಗೆ ಮಸ್ಕ್ ನೇರ ಸವಾಲು!!
Starlink vs Jio Satellite Internet: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಅಗ್ಗವಾಗಿಸುವುದಾಗಿ ಮಸ್ಕ್ ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ಜಿಯೋದ ಐಪಿಒ ಮುನ್ನ ಅಂಬಾನಿಗೆ ಬೆಲೆ ಯುದ್ಧದ ಸವಾಲು ಎದುರಾಗಿದೆ.
Published : October 12, 2026 at 7:53 AM IST
Starlink vs Jio Satellite Internet: ಭಾರತದ ಟೆಲಿಕಾಂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬೆಲೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್ ಉಪಗ್ರಹ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೈಗೆಟುಕುವಂತೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಶತಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಅವರ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋಗೆ ನೇರ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಜಿಯೋ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ತನ್ನ ಬೃಹತ್ ಐಪಿಒಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಜಿಯೋ ಐಪಿಒ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧೆ: ಜಿಯೋ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಟೆಲಿಕಾಂ ಪೂರೈಕೆದಾರ ಕಂಪನಿಯ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ತನ್ನ ಐಪಿಒದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 106 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಐಪಿಒ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ (SPCX) ಮತ್ತು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಎರಡೂ ಭಾರತದ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಬ್ರಾಡ್ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಎರಡೂ ಕಂಪನಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಸರ್ಕಾರದ ಅಂತಿಮ ಭದ್ರತಾ ಅನುಮೋದನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿವೆ.
ಈ ಪೈಪೋಟಿಯು ಎರಡೂ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿನ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರಬಹುದು. ಜಿಯೋದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವು ಅಗ್ಗದ ಮೊಬೈಲ್ ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಗ್ರಾಹಕ ಸ್ವಾಧೀನದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್ ಪ್ರವೇಶವು ಭಾರತದ ಟೆಲಿಕಾಂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಪರ್ಧಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಬಹುದು. ಜಿಯೋದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಒತ್ತಡಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಗಮನ ಹರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಭಾರತದ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿದ ಮಸ್ಕ್: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಡೇಟಾ ವೆಚ್ಚವು ಪ್ರತಿ ಗಿಗಾಬೈಟ್ಗೆ ಸುಮಾರು 8 ಸೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್ ತನ್ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಸ್ಕ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
"ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್ ತುಂಬಾ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಯಾರೂ ಅದನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೈಗೆಟುಕುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಮಸ್ಕ್ ಶನಿವಾರ ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
"ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ಭಾರತದ ಸರಾಸರಿ ನಾಗರಿಕನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಂಬಾನಿಯ ಲಾಭ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವರು ವ್ಯಾಪಾರದಿಂದ ಹೊರಹೋಗುತ್ತಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಮಸ್ಕ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮಸ್ಕ್ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಹ ಸೂಚಿಸಿಲ್ಲ.
ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ (SPCX) ಈ ಹಿಂದೆ ಕೀನ್ಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತ ಟೆಲಿಕಾಂ ಪೂರೈಕೆದಾರರಿಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕಲು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಬಳಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಬ್ರಾಡ್ಬ್ಯಾಂಡ್ಗಿಂತಲೂ ತನ್ನ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಯುಎಸ್ ವೈರ್ಲೆಸ್ ವಾಹಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ನಿಯಂತ್ರಕ ವಿವಾದ: ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಅಂಬಾನಿ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ನಿಯಂತ್ರಕರ ಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದಾಳಿಗಳ ನಂತರ ಬಂದಿವೆ. ಅವರು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಸ್ಕ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಟೀಕೆಯು ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಪಕ್ಷಪಾತದ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿರುವ ಮೂರು ಉಪಗ್ರಹ ನಿರ್ವಾಹಕರು, ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್ ಮತ್ತು ಜಿಯೋದ ಉಪಗ್ರಹ ಉದ್ಯಮ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಅಂತಿಮ ಭದ್ರತಾ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ.
ಶುಕ್ರವಾರ ಮಸ್ಕ್ ಅವರು ಅಂಬಾನಿಯನ್ನು "ಪ್ರಧಾನಿ ಅಂಬಾನಿ" ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿವಾದವನ್ನು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸಿದರು. "ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದನ್ನು ನೀವು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೀರಾ" ಎಂದು ಅವರು ಕೇಳಿದರು. ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿಲ್ಲ.
ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಏನು ಪರಿಣಾಮ?: ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಈ ವಿವಾದವು ಭಾರತದ ಉಪಗ್ರಹ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಸುತ್ತಲಿನ ನಿಯಂತ್ರಕ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್ನ ಅಂತಿಮ ಪ್ರವೇಶವು ಬ್ರಾಡ್ಬ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ನಿರ್ವಾಹಕರಿಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕಬಹುದು. ಆದರೂ ಜಿಯೋದ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಇನ್ನೂ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಸುದೀರ್ಘ ನಿಯಂತ್ರಕ ವಿಳಂಬವು ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ನ ವಿಸ್ತರಣಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸಂಕೀರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು.
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