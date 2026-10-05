ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಕಂಪನಿ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ; ಮೆದುಳಿನಿಂದಲೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್: 50,000 ಗಂಟೆ ಡೇಟಾದಿಂದ AI ಟ್ರೈನಿಂಗ್!
Neuralink Cursor Control Record: ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ನ ನ್ಯೂರಾಲಿಂಕ್ ಕಂಪನಿ ಮೆದುಳಿನಿಂದ ಕರ್ಸರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ.
Published : October 5, 2026 at 9:59 AM IST
Neuralink Cursor Control Record: ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಬ್ರೈನ್-ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಕಂಪನಿ ನ್ಯೂರಾಲಿಂಕ್ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. ಮೆದುಳಿನ ಸಿಗ್ನಲ್ನಿಂದಲೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಕರ್ಸರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ 11.32 ಬಿಟ್ಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇಗ ಸಾಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ. ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಟ್ರಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದವರಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ 50,000 ಗಂಟೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ನರ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಡೇಟಾದಿಂದ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮಾಡೆಲ್ಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನೀಡಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ನ್ಯೂರಾಲಿಂಕ್ ಈ ದೊಡ್ಡ ಡೇಟಾಸೆಟ್ ಬಳಸಿ ಸೆಲ್ಫ್-ಸೂಪರ್ವೈಸ್ಡ್ ನ್ಯೂರಲ್ ಎನ್ಕೋಡರ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರೀ-ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಎನ್ಕೋಡರ್ಗಳು ಮೆದುಳಿನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಲು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಧಾನದಿಂದ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಿರವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ನ್ಯೂರಾಲಿಂಕ್ ಹೇಳಿದೆ.
Our clinical trial participants have now used their Neuralink implants for over 50,000 hours, building one of the largest datasets of intracortical neural activity ever. We used it to pretrain a foundation model for BCI: self-supervised neural encoders that turn noisy, drifting spikes into stable representations. Some initial results: • Decoders that keep working for weeks instead of days. For some users, calibration dropped from 10 min/day to 10 min/week • Teleporting cursors that jump straight to the intended target • A new cursor-control record of 11.32 bits per second (exceeding the performance of most able-bodied people) We’re just getting started. Future directions include pooling data across participants, one-shot (or zero-shot) calibration, and an API for the motor cortex. Read more: https://t.co/sIQXFUI7pc— Neuralink (@neuralink) October 2, 2026
ದಿನಾ ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರೇಷನ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಮುಗಿತು, ವಾರಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಸಾಕು! ಕಂಪನಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ವಿಧಾನ ಬಳಸಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಕೆಲವು ಡಿಕೋಡರ್ಗಳು ದಿನಗಳ ಬದಲು ವಾರಗಳವರೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಕೆಲವು ಭಾಗವಹಿಸುವವರಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು 10 ನಿಮಿಷ ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರೇಷನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಈಗ ವಾರಕ್ಕೆ 10 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಬ್ರೈನ್-ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಪ್ರತಿದಿನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೊರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವಾರಗಳವರೆಗೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಉಳಿಯುವ ಡಿಕೋಡರ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನು ದಿನನಿತ್ಯದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ನಂತೆ ವರ್ತಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ನೇರವಾಗಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಗೆ ಜಂಪ್! ನ್ಯೂರಾಲಿಂಕ್ "ಟೆಲಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಕರ್ಸರ್" ಅನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಸರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ಬದಲು ನೇರವಾಗಿ ಉದ್ದೇಶಿತ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಗೆ ಜಂಪ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿ ಪ್ರಕಾರ 11.32-ಬಿಟ್-ಪರ್-ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಲಿತಾಂಶವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಮೀರಿದೆ. ಆದರೂ ಈ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.
ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆವೇನು ಗೊತ್ತಾ? ಬ್ರೈನ್-ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ಗಳು ನರ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕಮಾಂಡ್ಗಳಾಗಿ ಭಾಷಾಂತರಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ನ್ಯೂರಾನ್ಗಳಿಂದ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಇದು ಪ್ರತಿದಿನ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾದ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
ನ್ಯೂರಾಲಿಂಕ್ನ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳು ಮೋಟಾರ್ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ನಿಂದ ಸ್ಪೈಕ್ಗಳು ಅಥವಾ ನ್ಯೂರಾನ್ಗಳಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳಲ್ಲಿನ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಹಿಂದಿನ ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿದ ಡಿಕೋಡರ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ನಿಖರವಾಗಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಬಳಕೆದಾರರು ಪದೇ ಪದೇ ರೀ-ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ನ್ಯೂರಾಲಿಂಕ್ ಬ್ರೈನ್-ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮಾಡೆಲ್ಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನೀಡಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಚಲನೆಗಳು ಅಥವಾ ಕಮಾಂಡ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿದ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿಸುವ ಬದಲು ಅದರ ಸೆಲ್ಫ್-ಸೂಪರ್ವೈಸ್ಡ್ ನ್ಯೂರಲ್ ಎನ್ಕೋಡರ್ಗಳು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ನರ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತವೆ.
ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನ್ಯೂರೋ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳು ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಆದರೂ ಸಹ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ. ಇದು ಡಿಕೋಡರ್ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮರು-ತರಬೇತಿಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಬಳಕೆದಾರರ ಉದ್ದೇಶಿತ ಚಲನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥೈಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ.
50,000 ಗಂಟೆ ಡೇಟಾ! ಈ ಮಾಡೆಲ್ ಹಿಂದಿನ ಡೇಟಾಸೆಟ್ ನ್ಯೂರಾಲಿಂಕ್ನ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಟ್ರಯಲ್ ಭಾಗವಹಿಸುವವರಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಅವರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ತಮ್ಮ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳನ್ನು 50,000 ಗಂಟೆಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪನಿ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಇಂಟ್ರಾಕಾರ್ಟಿಕಲ್ ನರ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಡೇಟಾಸೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದೆ.
ಬಿಟ್ಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ BCI ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರು ಉದ್ದೇಶಿತ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನ್ಯೂರಾಲಿಂಕ್ ಈಗ ತನ್ನ ಮಾಡೆಲ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸಲು ಅನೇಕ ಭಾಗವಹಿಸುವವರಿಂದ ನರ ಡೇಟಾವನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಲು ನೋಡುತ್ತಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ಕೆಲಸವು ಒನ್-ಶಾಟ್ ಅಥವಾ ಜೀರೋ-ಶಾಟ್ ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರೇಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯ ಅಥವಾ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಕಂಪನಿ "ಮೋಟಾರ್ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ಗಾಗಿ API" ರಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಹ ವಿವರಿಸಿದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ನರ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯಗಳು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಉದ್ದೇಶಿತ ಚಲನೆಯನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಮಾಂಡ್ಗಳಾಗಿ ಭಾಷಾಂತರಿಸಲು ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಲೇಯರ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನ್ಯೂರಾಲಿಂಕ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಪೀರ್-ರಿವ್ಯೂಡ್ ಜರ್ನಲ್ ಅಧ್ಯಯನವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.
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