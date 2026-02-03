ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್-xAI ವಿಲೀನ: ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಪ್ಲಾನ್ ಏನು?
SpaceX Merged With xAI: ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಯೋಜನೆ ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು XAI ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ವಿಲೀನಗೊಳಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಈ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಅವರು ಐಪಿಒ ಅನ್ನು ಸಹ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Published : February 3, 2026 at 1:33 PM IST
ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ತಮ್ಮ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳಾದ ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು xAI ಅನ್ನು ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ಹೊಸ ಕಂಪನಿಯ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯವನ್ನು $1.25 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ (ಸುಮಾರು ₹104 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ) ಗೆ ತರುತ್ತದೆ. ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ನ ಮೌಲ್ಯ $1 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಮತ್ತು xAI $250 ಬಿಲಿಯನ್. ಈ ವಿಲೀನದ ಹಿಂದಿನ ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವೆಂದರೆ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದವರೆಗೆ ರಾಕೆಟ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮತ್ತು AI ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸುವ ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸುವುದು.
ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಎಐ: ಈ ವಿಲೀನದ ಹಿಂದೆ ಮಸ್ಕ್ ಒಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಕಾರಣವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ 2-3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಗಿಂತ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ AI ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಅಗ್ಗವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ತಂಪಾಗುವಿಕೆಯು AI ನ ಬೃಹತ್ ಡೇಟಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ತಂಪಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ಹಣ ಎರಡನ್ನೂ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಉಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಾನವರಿಗೆ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
xAI ತುಂಬಾ ದುಬಾರಿ: ಗ್ರೋಕ್ ಚಾಟ್ಬಾಟ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸುವ ಮಸ್ಕ್ನ AI ಕಂಪನಿ xAI ತುಂಬಾ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹8,000 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಸೇರುವ ಮೂಲಕ ಅದು ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ನ ಉಪಗ್ರಹ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೇವೆಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್ನಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಗಣನೀಯ ಆದಾಯವನ್ನು ಈಗ AI ಅನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್ನ ಸಾವಿರಾರು ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಈ AI ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಡೇಟಾವನ್ನು ರವಾನಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಇದರ ವಿಶೇಷವೇನು? ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಯೋಜನೆ ಕೇವಲ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ವಿಲೀನಗೊಳಿಸುವುದಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಈ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಅವರು IPO ಅನ್ನು ಸಹ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರರ್ಥ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಸಹ ಈ ದೈತ್ಯ ಕಂಪನಿಯ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು ₹4 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ವಿಶ್ವ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ IPO ಆಗಿರಬಹುದು. ಇದು ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನಾಸಾಗೆ ರಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಉಡಾಯಿಸುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗೆ AI ಅನ್ನು ತರುವವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ವ್ಯಾಪಿಸುತ್ತದೆ.
