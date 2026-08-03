1.33 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ನಿಂದ 684 ಬಿಲಿಯನ್ಗೆ: ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಎಂದರೆ ಭಾರಿ ಕುಸಿತ!
Elon Musk Net Worth Down: ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಆಸ್ತಿ 1.33 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ನಿಂದ 684 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಟೆಸ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸ್ಪೇಸ್X ಶೇರ್ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನೆಂಬುದು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.
Published : August 3, 2026 at 8:57 AM IST
Elon Musk Net Worth Down: ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಉದ್ಯಮಿ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ 1.33 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ತಲುಪಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗ ಅದು ಸುಮಾರು 684 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಅಂದರೆ ಕೆಲವೇ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಂಪತ್ತು ಬಹುತೇಕ ಅರ್ಧವಾಗಿದೆ. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಮಸ್ಕ್ 600 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಜಗತ್ತಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶತಕೋಟ್ಯಧಿಪತಿಗಳ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು.
ಸ್ಪೇಸ್X ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಲಾ ಶೇರ್ ಕುಸಿತವೇ ಕಾರಣ: ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸ್ತಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿರುವ ನಗದು ಅಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಅವರ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿನ ಅವರ ಇಕ್ವಿಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಅವರ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪಾಲು ಟೆಸ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸ್ಪೇಸ್X ನಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಕಂಪನಿಗಳ ಶೇರುಗಳು ಏರಿದಾಗ ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಆಸ್ತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಷೇರುಗಳು ಕುಸಿದರೆ ಆಸ್ತಿಯೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಸ್ಪೇಸ್X ಷೇರುಗಳು ಏರಿದಾಗ ಮಸ್ಕ್ ಆಸ್ತಿ ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡ ಕಾರಣ ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಆಸ್ತಿಯೂ ವೇಗವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
ಸ್ಪೇಸ್X ಶೇರ್ 46% ಕುಸಿತ: ಸ್ಪೇಸ್X ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸದ ಅತಿದೊಡ್ಡ IPO ಮೂಲಕ 75 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿತ್ತು. 135 ಡಾಲರ್ IPO ಬೆಲೆಯ ಶೇರು 150 ಡಾಲರ್ನಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 202 ಡಾಲರ್ಗೆ ಏರಿತ್ತು. ಆದರೆ, ನಂತರ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಮಾರಾಟ ಹೆಚ್ಚಾದ ಕಾರಣ ಶೇರು ಸುಮಾರು 46% ಕುಸಿದು 108.37 ಡಾಲರ್ ದಾಖಲೆ ಕನಿಷ್ಠಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ.
ಇದೇ ಕುಸಿತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಐಪಿಒ ಲಾಕ್ - ಇನ್ ಅವಧಿಯ ಮುಕ್ತಾಯದಿಂದಾಗಿ ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ಷೇರುಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕೆಳಮುಖ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಸರಿಸುಮಾರು 911.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಷೇರುಗಳು ಈ ತಿಂಗಳು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಷೇರುಗಳ ಒಳಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಿದ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಷೇರು ಬೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಒತ್ತಡ ಬೀಳಬಹುದು.
ಟೆಸ್ಲಾ ಷೇರು ಕೂಡ 17% ಕುಸಿತ: ಮಸ್ಕ್ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣ ಟೆಸ್ಲಾ ಷೇರು. ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದ ನಂತರ ಟೆಸ್ಲಾ ಷೇರು ಸುಮಾರು 17% ಕುಸಿಯಿತು. ಕಂಪನಿ ಈ ಬಾರಿ ಲಾಭದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ AI, ರೋಬೋಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಮತ್ತು ಹ್ಯೂಮನಾಯ್ಡ್ ರೋಬೋಟ್ನಂತಹ ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಖರ್ಚಿನಿಂದ ಕಂಪನಿಯ ಫ್ರೀ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಕೂಡ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದೆ.
AI ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಹೂಡಿಕೆ: ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಈ ವರ್ಷ ಟೆಸ್ಲಾ ಸುಮಾರು 25 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು. ಈ ಹೂಡಿಕೆ ಸೆಲ್ಫ್-ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ರೋಬೋಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಮತ್ತು ಹ್ಯೂಮನಾಯ್ಡ್ ರೋಬೋಟ್ನಂತಹ AI ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಆಗಲಿದೆ.
ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆಯಾದರೂ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ಹೂಡಿಕೆ ಕಂಪನಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭದ ಆಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಸ್ಕ್ ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಕಣ್ಣು ಈ ದೊಡ್ಡ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಯಾವಾಗ ಆದಾಯವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲಿದೆ.
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