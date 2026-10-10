ಡಿಯರ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂಬಾನಿ, ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅಂತ ಕಾಲೆಳೆದ ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್ ಬಾಸ್! ಕ್ಯಾರೇ ಎನ್ನದ ಜಿಯೋ ಮಾಲೀಕ!
Elon Musk vs Mukesh Ambani: ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ವಾರ್ ತಾರಕಕ್ಕೇರಿದೆ. ಡಿಯರ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂಬಾನಿ ಅವರೇ ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಎಂದು ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್ ಬಾಸ್ ಮಸ್ಕ್ ಕಾಲೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 10, 2026 at 9:55 AM IST
Elon Musk vs Mukesh Ambani: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೇವೆ ಆರಂಭದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಮತ್ತು ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ನಡುವಿನ ಮಾತಿನ ಸಮರ ತಾರಕಕ್ಕೇರಿದೆ. ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್ ಬಾಸ್ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ತೀಕ್ಷ್ಣ ದಾಳಿಯನ್ನು ಅಂಬಾನಿ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಡರಾತ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಮಸ್ಕ್, "ಡಿಯರ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂಬಾನಿ, ನೀವು ಭಾರತದ ನಿಜವಾದ ಬಾಸ್ ಎಂದು ನಾನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ವಿನಮ್ರ ಕ್ಷಮೆಯಾಚನೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ. ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ನೀವು ಭಾರತದ ಮಹಾನ್ ಜನರನ್ನು ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯದ ಶೋಷಣೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ನೀವು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೀರಾ?" ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಸ್ಕ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. "ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಕಡೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ತಮ್ಮ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್ ಬಂದರೆ ಅವರ ಜೀವನ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರವಾಹ, ಭೂಕಂಪದಂತಹ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಂವಹನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ನಿಂತು ಹೋದಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್ ಜೀವ ಉಳಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಜನರ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಬಹುದು" ಎಂದು ಮಸ್ಕ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Dear Prime Minister Ambani, Please accept my humble apologies for not realizing that you are the real boss of India. Naturally, you would prefer to maintain your monopolistic exploitation of the great people of India, but would you nonetheless consider allowing Starlink to compete? There are many areas of India, as there are in all countries, with no Internet access, which denies children the opportunity for education and for small businesses the opportunity to sell their goods to a global market. Starlink would change their lives for the better. Thank you 🙏— Elon Musk (@elonmusk) October 9, 2026
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸೇವೆಗಳ ಅನುಮೋದನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಮಸ್ಕ್ ಕಳೆದ ಬುಧವಾರದಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೊಂದೇ ಬಾಂಬ್ ಸಿಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ(ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್). ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲೈಸನ್ಸ್ ಪಡೆದ ಮೂರು ಕಂಪನಿಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳು ಸುನಿಲ್ ಮಿತ್ತಲ್ ಬೆಂಬಲಿತ ಯುಟೆಲ್ಸ್ಯಾಟ್ ಒನ್ವೆಬ್, ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಅವರ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ಮತ್ತು ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್.
ಮೊದಲ ದಿನ "ಕೆಲವು ಒಲಿಗಾರ್ಕ್ಗಳು" ಯಾರ ಹೆಸರನ್ನೂ ಹೇಳದೆ ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು "ತಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು. "ಅವರು ಯಾರು ಎಂದು ನೀವು ಊಹಿಸಬಹುದು" ಎಂದಿದ್ದರು. ಎರಡನೇ ದಿನ ಅಂಬಾನಿ ಹೆಸರನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಿ "ಅಂಬಾನಿ ಭಾರತದ ನಿಜವಾದ ಬಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆಯೇ?" ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದರು. ಮೂರನೇ ದಿನ "ಡಿಯರ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂಬಾನಿ" ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ. ಇಂಡಿಯಾ ಮೊಬೈಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಟೆಲಿಕಾಂ ಸಚಿವ ಜ್ಯೋತಿರಾದಿತ್ಯ ಸಿಂಧಿಯಾ, "ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪಕ್ಷದ (ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್) ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಮೂರು ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ (ಮಿತ್ತಲ್, ಜಿಯೋ ಮತ್ತು ಮಸ್ಕ್) ಲೈಸನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.. ನಮ್ಮ ನಿಲುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಆದಾಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿದಾಗ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಹಂಚಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಭದ್ರತಾ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದಾಗ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭಿಸಬಹುದು" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಲಿಯನೇರ್ ಜೆಫ್ ಬೆಜೋಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ಅಮೆಜಾನ್ನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೈಪರ್ ಕೂಡ ಲೈಸನ್ಸ್ ಪಡೆಯಲು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದೆ. "ಭಾರತವು ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯವನ್ನು ಅನುಮತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರವು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ತಟಸ್ಥವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವು ಸೇವೆಗಳ ಪುಷ್ಪಗುಚ್ಛವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು. ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಹಕರು ಯಾವ ಸೇವೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ನಂತರ ಆ ಸೇವಾ ಪುಷ್ಪಗುಚ್ಛದೊಂದಿಗೆ ಯಾವ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು. ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ. TRAI ಕೆಲವು ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು DoT ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲವಾದ್ರೂ ಅಂಬಾನಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ..
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