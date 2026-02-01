ಬಜೆಟ್ 2026: ದಾಖಲೆಯ 10 ಬಾರಿ ಎಐ ಪದವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್
Budget 2026: ಈ ಬಾರಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು ಎಐ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ದಾಖಲೆಯ ಹತ್ತು ಬಾರಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : February 1, 2026 at 6:10 PM IST
Budget 2026: 2026 ರ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ "ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ" (AI) ಬಗ್ಗೆ ದಾಖಲೆಯ ಹತ್ತು ಬಾರಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದುವರೆಗಿನ ಯಾವುದೇ ಭಾರತೀಯ ಬಜೆಟ್ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಈ ಪದ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅತ್ಯಧಿಕ ಆವರ್ತನವಾಗಿದೆ. 2026ರ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ AI ನ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿವೆ:
- ಆಡಳಿತ: ಸುಧಾರಿತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವಾ ವಿತರಣೆಗೆ ಶಕ್ತಿ ವರ್ಧಕವಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
- ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದು: AI ಮಿಷನ್ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮಿಷನ್ ಮೂಲಕ ವಿವಿಧ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
- ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ: ಉದ್ಯೋಗ ಪಾತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯ ಅಗತ್ಯತೆಗಳ ಮೇಲೆ AI ನಂತಹ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವುದು.
- ಭಾರತ್-ವಿಸ್ತಾರ್: ವಿಶಾಲವಾದ ಭಾಷಾ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಹೊಸ ಬಹುಭಾಷಾ AI ಸಾಧನ.
- ಕೃಷಿ: ಅಗ್ರಿಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಪೋರ್ಟಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ICAR ಕೃಷಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಏಕೀಕರಣ.
- ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸೆಸಿಬಿಲಿಟಿ: ಆರ್ಟಿಫಿಶಿಯಲ್ ಲಿಂಬ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ALIMCO) ತಯಾರಿಸಿದ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯಕ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ R&D ಮತ್ತು ಏಕೀಕರಣ.
- ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆ: ಅಪಾಯದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕಾಗಿ ಒಳನುಗ್ಗದ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು.
- ಶಿಕ್ಷಣ: ಶಾಲಾ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಠ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ AI ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗಳನ್ನು ಎಂಬೆಡ್ ಮಾಡುವುದು.
- ವೃತ್ತಿಪರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ: ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಉನ್ನತ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಮರು ಕೌಶಲ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು.
- ಉದ್ಯೋಗ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ: ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಅವಕಾಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು AI-ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ ವೇದಿಕೆಗಳು.
ಇನ್ನು ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಏಳು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಮತ್ತು ಗಡಿನಾಡಿನ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಒತ್ತು ನೀಡಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಯುದ್ಧಗಳು, ಸುಂಕದ ಆಡಳಿತಗಳು, ಪೂರೈಕೆ-ಸರಪಳಿ ವಿಘಟನೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು ದಶಕಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಜಾಗತೀಕರಣದ ಅಡಿಪಾಯಕ್ಕೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಕ್ರಮದ ಮರುಜೋಡಣೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಬಂದಿದೆ.
ಭಾರತವು ತನ್ನ ದೇಶಿಯ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬಲಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಜಾಗತಿಕ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ. ಹೊಸ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಪರಿಕರಗಳು, AI ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಕ್ಲೌಡ್ ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ಸೇವೆಗಳು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಘಟಕ ತಯಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 2026-27 ರ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳ ಸಾರಾಂಶ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ರೂ 8,000 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದೊಂದಿಗೆ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮಿಷನ್ 2.0: ತಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ, ಸೀತಾರಾಮನ್ ಭಾರತದ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ನೀತಿಯ ಮುಂದಿನ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು. ಭಾರತ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮಿಷನ್ (ISM) 1.0 ಅನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ISM 2.0 ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು, ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಭಾರತೀಯ IP ಅನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ನೋಡುತ್ತದೆ.
"ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಪಡೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ನಾವು ಉದ್ಯಮ-ನೇತೃತ್ವದ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಹೊಸದಾಗಿ ಅನಾವರಣಗೊಂಡ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವು ಫ್ಯಾಬ್ಗಳು ಮತ್ತು ATMP (ಅಸೆಂಬ್ಲಿ, ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್, ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್) ಘಟಕಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಔಟ್ಕಮ್ ಬಜೆಟ್ ದಾಖಲೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 30 ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ್ಕಾಗಿ ರೂ 100 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದೊಂದಿಗೆ ವಿನ್ಯಾಸ-ಸಂಯೋಜಿತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ (DLI) ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಂಯುಕ್ತ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಗಳು, ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಗಳು, ATMP ಘಟಕಗಳು, ಸಿಲಿಕಾನ್ ಫೋಟೊನಿಕ್ಸ್ (SiPh) ಮತ್ತು ಸಂವೇದಕಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಫ್ಯಾಬ್ಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ರೂ 5,000 ಕೋಟಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ISM 2.0 ಸಹ ನೋಡುತ್ತಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಫ್ಯಾಬ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸಹ ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂ 2,000 ಕೋಟಿ ವರೆಗೆ ಒಳಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಜನವರಿ 29 ರಂದು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಅನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಓಟಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ತಂತ್ರವೆಂದು ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಸಹಯೋಗ ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೆಯ ನಾವೀನ್ಯತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ತಳಮಟ್ಟದ, ಬಹು ವಲಯ-ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಇದು ಬಲವಾದ ವಾದವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿತು.
ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು ಮುಂಬರುವ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 9 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು. 2026-27 ರ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ರೂ. 12.2 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರು.
