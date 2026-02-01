ETV Bharat / technology

ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೋಲ-ಕಲ್ಲೋಲ: ಪುಟಿದೆದ್ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕಂಪನಿಗಳ ಷೇರು!

Electronic Manufacturing Stocks: ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೋಲ-ಕಲ್ಲೋಲ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕಂಪನಿಗಳ ಷೇರುಗಳು ಪುಟಿದೆದ್ದಿವೆ.

By ETV Bharat Tech Team

Published : February 1, 2026 at 1:03 PM IST

Electronic Manufacturing Stocks: 2026-27ರಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಮೇಲಿನ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ರೂ. 40,000 ಕೋಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಭಾನುವಾರ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ನಂತರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕಂಪನಿಗಳ ಷೇರುಗಳು ಶೇ. 6 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ.

ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಬಿಎಸ್‌ಇಯಲ್ಲಿ ಸಿರ್ಮಾ ಎಸ್‌ಜಿಎಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಷೇರುಗಳು ಶೇ. 5.95 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ರೂ. 806.35 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತ್ತು. ಡಿಕ್ಸನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ (ಇಂಡಿಯಾ) ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಷೇರುಗಳು ಶೇ. 4.21 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ರೂ. 10,885 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದವು ಮತ್ತು ಕೇನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಂಡಿಯಾ ಷೇರುಗಳು ಶೇ. 3.82 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ರೂ. 3,608.90 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದವು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಪಿಜಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಷೇರುಗಳು ಶೇ. 2.59 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ರೂ. 561.75 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದವು. ಡಿಸಿಎಕ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಷೇರುಗಳು ಶೇ. 2.06 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ರೂ. 180.95 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದವು ಮತ್ತು ಸೈಯಂಟ್ ಡಿಎಲ್‌ಎಂ ಷೇರುಗಳು ಶೇ. 1.04 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ರೂ. 379.70 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾದವು.

2026-27ರ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸುತ್ತಾ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್, ಬಂಡವಾಳ ಸರಕುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಲು ಎರಡು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹೈಟೆಕ್ ಪರಿಕರ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ಭಾರಿ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಮೊಬೈಲ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ವಿಭಾಗವು ಉತ್ಪಾದನಾ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 30 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದು, FY15 ರಲ್ಲಿ 18,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಂದ FY25 ರಲ್ಲಿ 5.45 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಏರಿದೆ. ಭಾರತದಿಂದ ಐಫೋನ್ ರಫ್ತು 2025 ರಲ್ಲಿ 2.03 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಇದು 2024 ರ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ ರಫ್ತು ಮಾಡಿದ Rs 1.1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗಿಂತ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಸುಮಾರು Rs 6.76 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ತಲುಪುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ USD 30 ಶತಕೋಟಿ ಅಥವಾ ಸುಮಾರು Rs 2.7 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರಫ್ತು ಸೇರಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 2025 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ದೇಶದಲ್ಲಿ 10 ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಆರು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1.6 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಸಂಚಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

