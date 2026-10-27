ಎಐ ಬೆದರಿಕೆಯಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಬೋಧನಾ ಪಾಲುದಾರ: ಕೇವಲ ಪದವಿ ಸಾಲದು, ಇಂದಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬೇಕು ನಿರಂತರ ಕಲಿಯುವ ಜ್ಞಾನದ ಹಸಿವು!
ಎಐ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪಾತ್ರವು ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಸರಣಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಆಲೋಚನಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟರ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ.
Published : October 27, 2026 at 12:20 PM IST
AI Education Disruption 2026: ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಫಿಶಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ (AI) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಭಾರಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮತ್ತು ಎಐ ಬಂದ ನಂತರ ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯಾದರೂ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಎಐ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಒದಗಿಸುವ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮಹಾನ್ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಜೆ. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ (J. Krishnamurti) ಅವರ ಶಿಕ್ಷಣ ತತ್ವಗಳು ಇಂದಿನ ತುರ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಾಸ್ತವತೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿವೆ.
ಕೇವಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುವ ಹಳೆಯ ಪದ್ಧತಿಗಿಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಆಲೋಚಿಸುವ, ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಮತ್ತು ತಾವಾಗಿಯೇ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದೇ ಇಂದಿನ ಶಿಕ್ಷಣದ ನಿಜವಾದ ಗುರಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಐ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬೋಧನೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ಪಾತ್ರ ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಭವಿಷ್ಯದ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಸರಣದಿಂದ ಸಂವಾದದ ಕಡೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪಾತ್ರದ ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರ: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ತಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ರವಾನಿಸುವುದು (Knowledge Dissemination) ಎಂದೇ ಭಾವಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಂದು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಎಐ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣವೇ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನದ ವಾಹಕರಾಗಿ ಉಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇನ್ಮುಂದೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪಾತ್ರವು ಕೇವಲ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದರಿಂದ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಸಂವಾದವನ್ನು (Structured Dialogue) ಏರ್ಪಡಿಸುವ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟರ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಗಬೇಕಿದೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಐ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಕುಂಠಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಮನೋಭಾವ ಮತ್ತು ಜಿಜ್ಞಾಸೆಯನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿಡುವುದು ಶಿಕ್ಷಕರ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಎಐ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಬೋಧನೆಗಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಶಿಫಾರಸುಗಳು
ಕಲಿಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ (Learnability) ವೃದ್ಧಿ: ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಥವಾ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಿದರೆ ಸಾಲದು ಅವರಲ್ಲಿ ಜೀವಿತಾವಧಿಯ ಸ್ವಯಂ ಕಲಿಕೆಯ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು (Learnability) ಮೂಡಿಸಬೇಕು. ಗೂಗಲ್ನ ಮಾಜಿ ಸಿಇಒ ಎರಿಕ್ ಶ್ಮಿತ್ ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳಿದಂತೆ, "ಕಲಿಯುವ ಹಸಿವಿರುವವರೇ ಇಂದಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ." ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸವಾಲಿನ ಮತ್ತು ಯೋಚನೆಗೆ ಹಚ್ಚುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ 'ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಫ್ರಿಕ್ಶನ್' (Cognitive Friction) ಸೃಷ್ಟಿಸಬೇಕು. ಇದು ಅವರಲ್ಲಿ ಸದಾ ಕಲಿಯುವ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ.
ಶ್ರೇಣೀಕೃತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಲ್ಲದ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಸಂವಾದ (Structured Dialogue): ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಬದಲಾಗಿ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂವಾದವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬಿ2ಬಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ತರಗತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ "ಪಿ&ಜಿ (P&G) ಕಂಪನಿಯ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಾಹಕ ಯಾರು?" ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಒಬ್ಬ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗ್ರಾಹಕ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ವಾಲ್ಮಾರ್ಟ್ (Walmart) ಅದರ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಾಹಕನಾಗಿದ್ದು, ಶೇ. 15 ರಷ್ಟು ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಕೌಂಟರ್-ಇಂಟ್ಯೂಟಿವ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣವೇ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತವೆ. ಜೆ. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಕ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇಬ್ಬರೂ ಯಾವುದೇ ತಾರತಮ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುವ ಸಹ-ಪ್ರಯಾಣವಾಗಿದೆ.
ಉದ್ಯಮ ಸಿದ್ಧತೆಯಿಂದ ಸವಾಲು ಸಿದ್ಧತೆಯ ಕಡೆಗೆ (Challenge Ready): ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೇವಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಸಿ, ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಕೌಶಲ್ಯ ನೀಡಿ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿಸುವ (Industry Ready) ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದವು. ಆದರೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಇಂದಿನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಕೆಲಸದ ವಿವರಣೆಗೆ (Job Description) ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ (Challenge Ready) ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸುವುದು ಶಿಕ್ಷಕರ ಪರಮ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಸೃಜನಶೀಲತೆಗೆ ಎಐ ಬಳಕೆ (Augment AI for Creativity): ಎಐ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬೆದರಿಕೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಅದೊಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೋಧನಾ ಪಾಲುದಾರ (Pedagogical Partner). ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಲೇಖನದ ಪ್ರಕಾರ, ಎಐ ಮೂಲಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾದ ಕಾರ್ಟೂನ್ಗಳನ್ನು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯ ಸಾಧನವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಧನಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನಗುವು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ.
- Kiran Pedada
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