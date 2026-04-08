ಚಂದ್ರನ ಬಿಟ್ಟು ಭೂಮಿ ಕಡೆಗೆ ಮುಖಮಾಡಿದ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು; ಆ ನಾಲ್ವರು ವಾಪಾಸ್​ ಬರುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಚಂದ್ರನ ಬಿಟ್ಟು ಭೂಮಿ ಕಡೆಗೆ ಮುಖಮಾಡಿದ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು! (Photo Credit: X/NASA)
By ETV Bharat Tech Team

Published : April 8, 2026 at 12:22 PM IST

Artemis II Left Lunar Sphere: ಚಂದ್ರನ ಸುತ್ತ ತಮ್ಮ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ II ಮಿಷನ್‌ನ ನಾಲ್ವರು ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಈಗ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಭೂಮಿಗೆ ಮರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ಸರಿಸುಮಾರು 10:55 ಕ್ಕೆ (ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಮಯ) ಅವರ ಓರಿಯನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆ ಚಂದ್ರನ ಕಕ್ಷೆಯಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಿತು.

ಭೂಮಿಯ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯು ಈಗ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬಲವಾದ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಗ್ರಹದ ಕಡೆಗೆ ವೇಗವಾಗಿ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಚಂದ್ರನಿಂದ ದೂರ ಸರಿದ ನಂತರ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ II ಮಿಷನ್‌ನ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಈಗ ಸರಿಸುಮಾರು ಮೂರು ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಹಿಂದಿರುಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಿಷನ್​ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉದ್ದೇಶ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಭೂಮಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮರಳುವುದಾಗಿದೆ.

ಇನ್ನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯು ನಿಯತಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಎಂಜಿನ್‌ಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು "ಟ್ರಾಜೆಕ್ಟರಿ ಕರೆಕ್ಷನ್​ ಬರ್ನ್​" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬರ್ನ್​ ಕಾರ್ಯವೆಂದರೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯ ದಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ವೇಗವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಿಖರವಾದ ಕೋನದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯ ಪ್ರವೇಶ ಕೋನ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದು ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ತುಂಬಾ ಆಳವಿಲ್ಲದ ಕೋನದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದರಿಂದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯು ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಪುಟಿಯಬಹುದು, ಆದರೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿದಾದ ಕೋನದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದರಿಂದ ಅತಿಯಾದ ಶಾಖದಿಂದಾಗಿ ಹಾನಿಯಾಗಬಹುದು.

ಭೂಮಿಗೆ ವಾಪಸ್​ ಬರುವುದು ಹೇಗೆ?: ಭೂಮಿಗೆ ಮರಳುವಿಕೆಯ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮತ್ತು ಸವಾಲಿನ ಹಂತವು ಏಪ್ರಿಲ್ 10 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ದಿನ ಓರಿಯನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆ ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು 40,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನವು ಸುಮಾರು 2,760 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್‌ಗೆ ಏರಬಹುದು.

ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ಸವಾಲನ್ನು ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ?: ಈ ಸವಾಲನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು "ಸ್ಕಿಪ್​ ರೀಎಂಟ್ರಿ" ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ತಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು, ಅಲ್ಪಾವಧಿಗೆ ಅದರಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕುಶಲತೆಯು ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳ ಮೇಲಿನ ದೈಹಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಇಳಿಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಮಿಷನ್ ಯಾವಾಗ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ: ಏಪ್ರಿಲ್ 11 ರಂದು ಈ ಮಿಷನ್​ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಸರಿಸುಮಾರು ಬೆಳಗ್ಗೆ 5:37 ಕ್ಕೆ (ಭಾರತೀಯ ಸಮಯ), ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ಸ್ಯಾನ್ ಡಿಯಾಗೋ ಬಳಿ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಲಾಶ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಯುಎಸ್ಎಸ್ ಜಾನ್ ಪಿ. ಮೂರ್ತಾ ಎಂಬ ಅಮೆರಿಕ ನೌಕಾಪಡೆ ಅಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಡೈವರ್‌ಗಳು ಅದನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು ತರಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಅಪಾರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಸುಮಾರು 50 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನವರು ಮತ್ತೆ ಚಂದ್ರನ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ವಾಪಸ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಸಾಹಸ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲಿಗರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಮರಳಿ ಕಳುಹಿಸುವತ್ತ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹೆಜ್ಜೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

