ಭವಿಷ್ಯದ ಶುದ್ಧ ಶಕ್ತಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆಯೇ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಮುಗಿದ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು?
ಭಾರತದ ಇವಿ ಉತ್ಕರ್ಷ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮರುಬಳಕೆಯಲ್ಲಿನ ತುರ್ತು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ನೀತಿಯ ಅಂತರಗಳು, ಆರ್ಥಿಕ ಅಡಚಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವಿಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸುಸ್ಥಿರತೆಯ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆಯೊಡ್ಡಿವೆ.
Published : April 22, 2026 at 3:33 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: 2026ರ ವಿಶ್ವ ಭೂ ದಿನ ನಮ್ಮ ಗ್ರಹದ ಆಚರಣೆಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವುದಾಗಿದೆ. ಇದು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹಸಿರಾಗಿ ನೋಡುವುದನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಶುದ್ಧ ಇಂಧನ ನಿರೂಪಣೆ ವೇಗ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಭಾಗವನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬದಲಾವಣೆಯ ನಿಜವಾದ ಅಡಿಪಾಯ ಈ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಶಕ್ತಿಯುತ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳಲ್ಲಿದೆ.
ಲಿಥಿಯಂ, ಕೋಬಾಲ್ಟ್, ನಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಅಪರೂಪದ ಭೂಮಿಯ ಅಂಶಗಳು ಶುದ್ಧ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ಹೊರತೆಗೆಯುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆ ಸುಸ್ಥಿರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತುರ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಶುದ್ಧ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಳೆಯುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಪಡೆಯುವುದು, ಸಂಸ್ಕರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸವಾಲಿನ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ.
ಬ್ಯಾಟರಿಗಳ ಬಾಳಿಕೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಳಕೆಯ ಬಳಿಕ ವಿಲೇವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸುಸ್ಥಿರತೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯಲಿದೆ. ಅವುಗಳ ಚೇತರಿಕೆ ಮತ್ತು ಮರುಬಳಕೆಗಾಗಿ ಬಲವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಲ್ಲದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಇಂಧನ ಶುದ್ಧ ಪರಿಹಾರಗಳು ನಾಳೆಯ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹೊರೆಯಾಗುವ ಅಪಾಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದು ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇವಿಗಳೂ ನಾಳಿನ ಮರುಬಳಕೆಗೆ ಸವಾಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಚರ್ಚೆ ಶೂನ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ನಿವ್ವಳ ಹೊರತೆಗೆಯುವಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ಸುಸ್ಥಿರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಉದ್ಯಮಗಳು ಮುಂದಿನ ಸನ್ನದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿನ ತುರ್ತು ಅಂತರವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.
ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹನಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ ವೇಗ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಳಕೆ ಕುರಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಬಳಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳ ಎದುರಿಸಲು ಭಾರತ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆಯೇ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿ ಮರುಬಳಕೆಯನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಇರುವ ದೊಡ್ಡ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಯಾವುದು ಎಂಬುದಾಗಿದೆ.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ಗೆ ನೀಡಿದ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮೆಟಾಸ್ಟೇಬಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಶುಭಂ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಬ್ಯಾಟರಿ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಏರಿಕೆ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಭಾರತ ಇನ್ನೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.
ಈ ಕುರಿತು ನೀತಿಯ ಉದ್ದೇಶ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ. ಮರುಬಳಕೆಗಾಗಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಮರುಬಳಕೆಯ ಸಣ್ಣ ಪಾಲು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಇವಿ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳ ಜೀವಿತಾವಧಿಯ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ತಲುಪಲು ಭವಿಷ್ಯ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಸ್ಥಾವರಗಳು ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಗಳಿಂದ ಬೆಂಬಲಿತವಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಮತ್ತು ದೃಢವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಇದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಎಂದರು.
ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ನೀತಿಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲುಗಳು ಅಡಗಿವೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವ ಕರ್ಮ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವ ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿ, ಪೂರೈಕೆ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಬ್ಯಾಟರಿಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾದ ತಕ್ಷಣ ಅದರ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ನೀತಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ, ಘನವಾದ ಅಡಿಪಾಯ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವಾಗ ಜೀವಿತಾವಧಿಯ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳ ಮರುಬಳಕೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪತ್ತೆ ಮತ್ತು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತರಗಳು ಉಳಿದಿವೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ನಿರ್ಬಂಧವಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಟರಿ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ಹರಿವು ದೊಡ್ಡ ಅಡಚಣೆಗಳಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.
ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ: ವಸ್ತು ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಅಂತ್ಯದಿಂದ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ, ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಗವಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ಉತ್ಪಾದಕರು ಬಳಕೆಯ ನಂತರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವಿಸ್ತೃತ ಉತ್ಪಾದಕರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ (ಇಪಿಆರ್) ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯು ಆಡಿಟ್ ಮಾಡದ ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಣೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ.
ಇದು ದ್ವಿತೀಯ ವಸ್ತು ಮೂಲದ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಯಾರಕರನ್ನು ಅನಿಶ್ಚಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತವು ಬಾರ್ಕೋಡಿಂಗ್, ಕ್ಯೂಆರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಪಿಸಿಬಿ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕುತ್ತಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇಡೀ ಜೀವನಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ತಡೆರಹಿತ ದತ್ತಾಂಶ ಹರಿವು ಇನ್ನೂ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಇಪಿಆರ್ ಚೌಕಟ್ಟು: ಚೌಕಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಅದರ ಅನುಷ್ಠಾನವು ವಾಸ್ತವಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಬೇಕು. ಇಪಿಆರ್ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಯು ನಿಜವಾದ ಮರುಬಳಕೆ ವೆಚ್ಚಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಅಸಾಮರಸ್ಯವು ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಬಹುದಾದ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ನಿರ್ವಾಹಕರ ಕಡೆಗೆ ಸಂಪುಟಗಳನ್ನು ತಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅನುಸರಣೆ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರತೆ ಎರಡನ್ನೂ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಕಂಪನಿಯು ಬಳಸಬಹುದಾದ, ಸರಕು-ದರ್ಜೆಯ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಖನಿಜಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಮರುಪಡೆಯಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮರುಬಳಕೆ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹೈಡ್ರೋಮೆಟಲರ್ಜಿಗಿಂತ ಖನಿಜ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಇದು ಪರಮಾಣು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಸಾಬೀತಾಗಿರುವ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವಿಕೆಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಬ್ಯಾಟರಿ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ವೆಚ್ಚ-ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ, ಸ್ಕೇಲೆಬಲ್ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ರಚಿಸುವುದರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಸೆಕೆಂಡ್-ಲೈಫ್ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು: ಇವಿ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳ ಡೆಡ್ ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್-ಲೈಫ್ ಬಳಕೆ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು ಶೇ.70ರಷ್ಟು ಉಳಿದಿರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇವಿಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಅಥವಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಶಕ್ತಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿವೆ.
ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ, ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ನಿರ್ಣಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಮರುಬಳಕೆ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಳೆಯಬಹುದು. ಪೂರಕಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಈ ಅವಕಾಶವು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಅದನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಏಕರೂಪದ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ದೃಢ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದರು.
ಮರುಬಳಕೆ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ VS ಸುಸ್ಥಿರತೆ ವಾಸ್ತವ: ಈ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಪ್ರಮಾಣ, ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಮತ್ತು ನಿಕಲ್ ಸಮೃದ್ಧ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶುದ್ಧತೆಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮರುಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾದಾಗ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗುತ್ತಿರುವ ಲಿಥಿಯಂ ಐರನ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳಿಗೆ, ಲಿಥಿಯಂ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರುಪಡೆಯಬಹುದಾದ ಮೌಲ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಅಂಚುಗಳು ತೆಳುವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಮರುಬಳಕೆಯು ದುರ್ಬಲ ಮತ್ತು ಚಕ್ರ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ತಯಾರಕರಿಂದ ಆಫ್ಟೇಕ್ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದರು.
ಸುಸ್ಥಿರತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ, ಗಣಿಗಾರಿಕೆಗಿಂತ ಮರುಬಳಕೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಶೇ.50ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಶೇ 80ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ದಕ್ಷತೆಯು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ವಿಧಾನಗಳು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ತೀವ್ರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಮುಂದಿನ ಹಂತವು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್-ಲೂಪ್ ಕಾರಕಗಳು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಚೇತರಿಕೆ ದರಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.
ಗ್ರಾಹಕರ ಜಾಗೃತಿ ಕೊರತೆ: ಸುರಕ್ಷಿತ ಬ್ಯಾಟರಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮತ್ತು ಮರುಬಳಕೆ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಬಳಸಿದ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳನ್ನು ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಡೀಲರ್ಗಳಿಗೆ ತ್ವರಿತ ನಗದುಗಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮಾರ್ಗಗಳಿಂದ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ಸಾಗಿಸಬಹುದು. ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸರಳವಾದ ಆದರೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಹೆಜ್ಜೆಯೆಂದರೆ ನೋಂದಾಯಿಸದ ಖರೀದಿದಾರರನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು. ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ವಿಲೇವಾರಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಧಿಕೃತ ಇ-ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಮರುಬಳಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು.
ಜಾಗತಿಕ ಹೋಲಿಕೆ: ಬ್ಯಾಟರಿ ಮರುಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಇಯುಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಭಾರತ ಹಿಂದುಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ. ಚೀನಾ ದಶಕಗಳ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಮಾಣದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇಯು ಬ್ಯಾಟರಿ ಮರುಬಳಕೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ನಿಯಮ ಹೊಂದಿದೆ. ಅದು ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದ್ದು, ಮರುಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದೆ. ಭಾರತವು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ವೆಚ್ಚ ರಚನೆ ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು ವಿದ್ಯುದ್ದೀಕರಣದ ಕಡೆಗೆ ನೀತಿ ಆವೇಗದಿಂದ ಬೆಂಬಲಿತವಾಗಿದೆ. ನೀತಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನದೊಂದಿಗೆ, ಈ ದಶಕದೊಳಗೆ ಭಾರತ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಬಹುದು.
