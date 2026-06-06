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ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಎಥೆನಾಲ್​ ಬಂಕ್​ ಆರಂಭ: ಪೆಟ್ರೋಲ್​ಗಿಂತ ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್​ ಫ್ಯೂಯಲ್​ ಲಭ್ಯ!

E85 Petrol Station Launched: E85 ಇಂಧನವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಪೆಟ್ರೋಲ್​ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ.

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ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಎಥೆನಾಲ್​ ಬಂಕ್​ ಆರಂಭ (Photo Credit: IANS)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 6, 2026 at 9:14 AM IST

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E85 Petrol Station Launched: ಭಾರತದ ಪರ್ಯಾಯ ಇಂಧನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಡುವ ಮೂಲಕ E85 ಇಂಧನವು ಈಗ ದೆಹಲಿಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಸಚಿವ ಹರ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಪುರಿ ಅವರು ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನದಂದು ಪುಸಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯ ಮೊದಲ E85 ಇಂಧನ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.

ಈ ಬಂಕ್​ ಆರಂಭದೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಥೆನಾಲ್ ಇಂಧನದ ಅಧಿಕೃತ ಮಾರಾಟ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಹೊಸ E85 ಇಂಧನವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗಿಂತ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಅಗ್ಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ದೇಶದ ಮೊದಲ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಫ್ಯೂಯಲ್​ ಕಾರು (ವ್ಯಾಗನ್ ಆರ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫ್ಯೂಯಲ್​) ಬಿಡುಗಡೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದ್ದರು.

E85 ಇಂಧನ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ಗಿಂತ ₹20 ಅಗ್ಗ: ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ E85 ಇಂಧನದ ಬೆಲೆ ಲೀಟರ್‌ಗೆ ₹82.12 ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ E20 ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ಗಿಂತ ಲೀಟರ್‌ಗೆ ₹20 ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗದಂತೆ E85 ವಿತರಕಗಳನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಲೇಬಲಿಂಗ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಇಂಧನವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದನ್ನು E85-ಕಂಪ್ಲೈಂಟ್ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬಹುದು. ಸದ್ಯ ಅವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.

E85 ಇಂಧನ ಎಂದರೇನು?: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ E20 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸದ್ಯ 20 ಪ್ರತಿಶತ ಎಥೆನಾಲ್ ಮತ್ತು 80 ಪ್ರತಿಶತ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ E85 ಇಂಧನವು 85 ಪ್ರತಿಶತ ಎಥೆನಾಲ್ ಮತ್ತು ಕೇವಲ 15 ಪ್ರತಿಶತ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಥೆನಾಲ್ ಬಳಕೆಯು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಆಮದಿನ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಬ್ಬು, ಜೋಳ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿಯಿಂದ ದೇಶೀಯವಾಗಿ ಎಥೆನಾಲ್ ಉತ್ಪಾದಿಸಲ್ಪಡುವುದರಿಂದ ಈ ಇಂಧನವನ್ನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ರಾಜಧಾನಿಯ ಮೊದಲ ಎಥೆನಾಲ್​ ಬಂಕ್​: ದೆಹಲಿಯ ಪುಸಾ ರಸ್ತೆ ಔಟ್ಲೆಟ್ ರಾಜಧಾನಿಯ ಮೊದಲ E85 ಬಂಕ್​ ಆಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ-NCR ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ-ಪುಣೆ-ನಾಗ್ಪುರ ಕಾರಿಡಾರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 50 ರಿಂದ 100 E85 ಸ್ಟೇಷನ್​ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು. ನಂತರ ಈ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು 500 ಸ್ಟೇಷನ್​ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. 2027ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ 5,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು E85 ಇಂಧನ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಯೋಜಿಸಿದೆ.

ಯಾವ ವಾಹನಗಳು E85 ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ?: ಈ ಹೊಸ E85 ಇಂಧನವು ಎಲ್ಲಾ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಇದನ್ನು E85-ಕಾಂಪ್ಲೈಂಟ್ ಎಂಜಿನ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಅಥವಾ ಮಾಪನಾಂಕ ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾದ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಇಂಧನ ವಾಹನಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಇಂಧನ ವಾಹನಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇ85 ವಾಹನಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿವೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೀರೋ ಮೋಟೋಕಾರ್ಪ್ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಶ್ರೇಣಿಯ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತು HF ಡಿಲಕ್ಸ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ - ಇಂಧನ ಬೈಕುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ಎರಡೂ ಬೈಕ್‌ಗಳ ಎಂಜಿನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 39 ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಎರಡೂ ಮಾದರಿಗಳು E85 ಎಥೆನಾಲ್-ಮಿಶ್ರಿತ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಚಲಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.ಎಥೆನಾಲ್-ಕಾಂಪ್ಲೈಂಟ್ ಎಂಜಿನ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಎರಡೂ ಬೈಕ್‌ಗಳ ಪವರ್​ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಇಂಧನ ಕಾರು ವ್ಯಾಗನ್ ಆರ್ ಅನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಆದರೂ ಇದು ಇನ್ನೂ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರು ಫ್ಲೀಟ್ ನಿರ್ವಾಹಕರಿಗೆ (ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಬ್ ಸೇವೆಗಳಂತಹವು) ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಕಂಪನಿಯು ಇದನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಮಾಲೀಕರಿಗೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಕಾರು E100 ಇಂಧನದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಚಲಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಓದಿ: ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಎಥೆನಾಲ್​ ಬೈಕ್ಸ್​, ಕಾರ್​ ಲಗ್ಗೆಯಿಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಕೇಂದ್ರ: ಆದಷ್ಟು ಬೇಕ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್​-ಫ್ಯೂಯಲ್ ಬಂಕ್​ ಓಪನ್​!!

TAGGED:

WORLD ENVIRONMENT DAY 2026
INDIANOIL RETAIL OUTLET
UNION MINISTER HARDEEP SINGH PURI
E85 FUEL
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