ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಿಶ್ರಣವಿಲ್ಲ, E20 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ನಿಯಮ ವಾಪಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದ ಸರ್ಕಾರ
No Blend Higher Than E20 Petrol: ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು 20% ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಮೀರಿ ಹೋಗುವ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದೆ.
Published : July 22, 2026 at 8:53 AM IST
No Blend Higher Than E20 Petrol: ಪೆಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಥೆನಾಲ್ ಅಂಶವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಶೇಕಡಾ 20 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಿತ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಗ್ಗೆ ದೀರ್ಘ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ವಾಹನದ ಮೈಲೇಜ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಎಂಜಿನ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕಳವಳವಿದೆ.
ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಊಹಾಪೋಹಗಳ ನಡುವೆ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಗ್ಯಾಸ್ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಸುರೇಶ್ ಗೋಪಿ ಅವರು ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಿಶ್ರಣ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಶೇಕಡಾ 20ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
20 ಪ್ರತಿಶತ ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಿತ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ 90,000 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಇಂಧನವಾಯಿತು. ಈ ಕ್ರಮವು ವಿಶ್ವದ ಮೂರನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕಾರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಚಾಲಕರಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಕಳವಳವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಇಂಧನ ಮೈಲೇಜ್ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ವಾಹನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಕುಸಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಕೆಲವು ಬಳಕೆದಾರರು E20 ಇಂಧನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ವಾಹನ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಹಿಂದೆ ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳಿವು ನೀಡಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಈ ಕ್ರಮವು ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರಿಂದ ತೀವ್ರ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.
ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಖಿತ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಈ ಕಳವಳಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಗೋಪಿ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ವಿವರವಾದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ ನಂತರ ಮತ್ತು ವಾಹನ ತಯಾರಕರು, ಇಂಧನ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಫೀಡ್ಸ್ಟಾಕ್ ಪೂರೈಕೆದಾರರಂತಹ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿದ ನಂತರವೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
E20 ಅನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ: ಪೆಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಪ್ರಸ್ತುತ E20 ಇಂಧನ ಮಾನದಂಡದಿಂದ E10 ಅಥವಾ ಶುದ್ಧ ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುವ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಗಳಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು ಉತ್ತಮ ಇಂಧನಗಳತ್ತ ಸಾಗುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
E20 ಬಳಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಾಹನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು, ಎಂಜಿನ್ ಹಾನಿ, ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುವುದು ಅಥವಾ ಇಂಧನ ಪಂಪ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಗಮನಿಸಿದರು. E10 ಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ E20 ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 3-5 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣವು ಎಂಜಿನ್ಗಳು ಅಥವಾ ಇಂಧನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದ್ದರೆ ವಾರಂಟಿ ಕ್ಲೈಮ್, ಸರ್ವೀಸ್ ಕ್ಯಾಂಪೆನ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ದೂರುಗಳ ಪ್ರವಾಹ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಸಚಿವರು, "20 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು 3 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕಾರುಗಳು E20 ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣದ ಮೊದಲು ತಯಾರಿಸಲಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಹಳೆಯ ವಾಹನಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಈ ಇಂಧನಗಳಿಂದ ಓಡುತ್ತಿವೆ. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಎಂಜಿನ್ ವೈಫಲ್ಯ ಅಥವಾ ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣದಿಂದ ಉಂಟಾದ ವಾಹನ ಸ್ಥಗಿತಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ದೃಢವಾದ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
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