ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಿಯಮ ಬದಲು! ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಲನ್ ಮೂಲಕ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ!
E-Challan System: ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ಹೊಸ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಚಲನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯೋಣ..
Published : May 7, 2026 at 1:41 PM IST
E-Challan System: ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರವು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಂಚಾರ ದಂಡವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸುಲಭವಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಿಗದಿತ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಕರಣದ ಪರಿಹಾರವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರೇಖಾ ಗುಪ್ತಾ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವವರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ: ಹೊಸ ನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಸಂಚಾರ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈಗ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಗಡುವುಗಳಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುವ ರಚನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಸಂದೇಶವು ನಿಸ್ಸಂದಿಗ್ಧವಾಗಿದೆ. ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯನ್ನು ನಿಗದಿತ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಸಂಚಾರ ದಂಡವನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೇರವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿದ ಕೇಂದ್ರ ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ನಿಯಮಗಳು, 1989 ಅನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು ಸಂಚಾರ ದಂಡ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಠಿಣ, ಪಾರದರ್ಶಕ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಡಿಲತೆ ಅಥವಾ ಅಸ್ಪಷ್ಟತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ.
सड़क पर आपकी सुरक्षा सर्वोपरि है। ट्रैफिक व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी बनाने के लिए मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार द्वारा महत्वपूर्ण सुधार लागू किए गए हैं।— CMO Delhi (@CMODelhi) May 5, 2026
ट्रैफिक सिस्टम अब और स्मार्ट, और पारदर्शी
🔹 चालान का निपटारा 45 दिनों में… pic.twitter.com/vXyOVInebv
ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವವರ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಕಣ್ಗಾವಲು: ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಒಂದೇ ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಐದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಸಂಚಾರ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ ಅವರನ್ನು "ಗಂಭೀರ ಅಪರಾಧಿ" ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು.
ಚಲನ್ ನೀಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಫುಲ್ ಮಾಡರ್ನ್: ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿ ಸಂಚಾರ ಚಲನ್ಗಳನ್ನು (ದಂಡ) ನೀಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ-ಚಾಲಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಥವಾ ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಚಲನ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಇದಲ್ಲದೆ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಬಳಕೆಯ ಮೂಲಕ ಚಲನ್ಗಳು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಚಲನ್ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಸಹ ತಲುಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೆಪವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಆನ್ಲೈನ್ ದಾಖಲೆಗಳು: ನೀಡಲಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಚಲನ್ಗಳ ಕುರಿತು ಸಮಗ್ರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಮೀಸಲಾದ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಾಗರಿಕರು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಭಾವ್ಯ ತೊಡಕುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ವಸತಿ ವಿಳಾಸಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿಗಳು ಮತ್ತು ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ (ಆರ್ಸಿ) ನವೀಕರಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
45 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಧಿಯೊಳಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ಅಗತ್ಯ: ಚಲನ್ (ಸಂಚಾರ ದಂಡ) ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು 45 ದಿನಗಳ ಅವಧಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ದಂಡವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಹುದು. ನಿಗದಿತ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ವಿಫಲವಾದರೆ ಚಲನ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸವಾಲನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರೆ ಸೀಮಿತ ಆಯ್ಕೆಗಳು: ಕುಂದುಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಸವಾಲನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು 30 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಅಥವಾ ಚಲನ್ ಮೊತ್ತದ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ. ಈ ನಿಗದಿತ ಸಮಯದ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಪಾಲಿಸಲು ವಿಫಲವಾದರೆ ಚಲನ್ ಅನ್ನು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೂಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಗೆ ನಿಬಂಧನೆ: ಗಡುವು ಮುಗಿದ ನಂತರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಾವತಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದರೆ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಹನವನ್ನು ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ 'ವಹಿವಾಟು ಮಾಡಬಾರದು' ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ವಾಹನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರೆಗಿನ ಕ್ರಮಗಳು ಸಾಧ್ಯ: ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಪೊಲೀಸರು ಅಥವಾ ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಾಹನವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲಾ ಚಲನ್ಗಳನ್ನು ವಾಹನದ ನೋಂದಾಯಿತ ಮಾಲೀಕರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳನ್ನು SMS, ಇಮೇಲ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಸೂಕ್ತ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಸಂಚಾರದತ್ತ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆ: ಈ ಹೊಸ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸಂಚಾರ ನಿಯಮಗಳ ಅನುಸರಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲದೆ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ನಂಬುತ್ತದೆ. ನಾಗರಿಕರು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಚಲನ್ಗಳನ್ನು ಸಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ನಾಗರಿಕರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
