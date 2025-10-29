ಡಸ್ಟರ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ, ಅತೀ ಶೀಘ್ರವೇ ಡಸ್ಟರ್ ಪುನರಾಗಮನ!; ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಟೀಸರ್?
Duster Returns: 4 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಡಸ್ಟರ್ ರೀ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪನಿಯು ಬಿಡುಗಡೆಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಇದರ ಫೀಚರ್, ಲುಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಫುಲ್ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ನಿಮಗಾಗಿ.
Published : October 29, 2025 at 9:16 AM IST
Duster Returns: ಹೊಸ ಡಸ್ಟರ್ ಜನವರಿ 26, 2026 ರಂದು ಅಂದರೆ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ರೆನಾಲ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಇದು ಕಂಪನಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಎಸ್ಯುವಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದರ ಆಗಮನವನ್ನು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 4 ವರ್ಷಗಳ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಂತರ ಹೊಸ ಡಸ್ಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ ಕಂಪನಿಯು ಎಸ್ಯುವಿಯ ಟೀಸರ್ ಸಹ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಹೊಸ ಡಸ್ಟರ್ ರೆನಾಲ್ಟ್ನ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಡೇಸಿಯಾ ಅಡಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾದ ಮೂರನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಮಾದರಿ (2023) ಆಧರಿಸಿದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಭಾರತವು ಎರಡನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಡಸ್ಟರ್ ಕೈಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಮೊದಲ ತಲೆಮಾರಿನ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುವ ಹೊಸ ಡಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಯುಲರ್ CMF-B ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದನ್ನು ಹಲವಾರು ಜಾಗತಿಕ ರೆನಾಲ್ಟ್, ಡೇಸಿಯಾ, ನಿಸ್ಸಾನ್ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಇಡಲು ಭಾರತಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಡಸ್ಟರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ರೆನಾಲ್ಟ್ ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಎಸ್ಯುವಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ನೆಲೆಯನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಡಸ್ಟರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹುಂಡೈ ಕ್ರೆಟಾ, ಕಿಯಾ ಸೆಲ್ಟೋಸ್ ಮತ್ತು ಮಾರುತಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಿಟಾರಾದಂತಹ ಎಸ್ಯುವಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ.
ಈ ಟೀಸರ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಾಗಿ ಡಸ್ಟರ್ ಮುಂಭಾಗದ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಹೊಸ ಗ್ರಿಲ್, ಬಂಪರ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕೆಲವು ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಡಸ್ಟರ್ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ರಗಡ, ಮಸ್ಕುಲರ್ ಲುಕ್ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಮಾದರಿಗೆ ನೀಡಲಾದ Y- ಶೇಪ್ ಎಲ್ಇಡಿ ಲೈಟ್ಸ್, ಫ್ಲೇರ್ಡ್ ವೀಲ್ ಆರ್ಚ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಡಿ ಕ್ಲಾಡಿಂಗ್ನಂತಹ ವಿನ್ಯಾಸದ ಅಂಶಗಳು ಭಾರತದ ಡಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಡಸ್ಟರ್ ಲೈಟ್ ಮತ್ತು ಡಾರ್ಕ್ ಗ್ರೇ ಶೇಡ್ನೊಂದಿಗೆ ಎರಡು - ಟೋನ್ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್, 7-ಇಂಚಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು 10.1-ಇಂಚಿನ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ AC ವೆಂಟ್ಗಳ ಕೆಳಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿರುವ ಸ್ವಿಚ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಮೂರು-ಸ್ಪೋಕ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ವೀಲ್, ಮಿಡಿಯಾ, ಕಾಲ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಟನ್ಗಳು ಇವೆ.
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ರೆನಾಲ್ಟ್ ಈ SUVಯ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಇದು ಲೈಟ್ ಕಲರ್ಸ್, ಸಾಫ್ಟ್ - ಟಚ್ ಸರ್ಫೇಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಪವರ್ಟ್ರೇನ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಹೊಸ ಡಸ್ಟರ್ ಮುಂಬರುವ ನಿಸ್ಸಾನ್ ಟೆಕ್ಟನ್ SUV ಯಂತೆಯೇ ಅದೇ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದನ್ನು CMF-B ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಎರಡೂ ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಮೂರು - ಸಾಲು ಆವೃತ್ತಿಗಳ (7-ಸೀಟರ್) ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಡಸ್ಟರ್ 7-ಸೀಟರ್ ಮಾದರಿಯು ಈಗಾಗಲೇ ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿರುವ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಬಿಗ್ಸ್ಟರ್ ಎಸ್ಯುವಿಯಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. 2026ರ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಡಸ್ಟರ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶೇಷಣಗಳು ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ, ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಇದರ ಬಿಡುಗಡೆ ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹೊಸ ಡಸ್ಟರ್ನೊಂದಿಗೆ, ರೆನಾಲ್ಟ್ ಭಾರತೀಯ ಎಸ್ಯುವಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಪುನರಾಗಮನ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಐಕಾನಿಕ್ ಹೆಸರು, ಶಕ್ತಿಯುತ ನೋಟ ಮತ್ತು ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
