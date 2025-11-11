60 ಕಾರಿದ್ರೂ ತಗ್ಗದ ಕ್ರೇಜ್! ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ವಿವಾದದ ನಡುವೆ ₹3 ಕೋಟಿಯ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಿದ ದುಲ್ಕರ್
Dulquer Salmaan Car Collection: 60 ಕಾರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಈ ಮಲಯಾಳಂ ನಟ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 11, 2025 at 11:26 AM IST
Dulquer Salmaan Car Collection: ಮಲಯಾಳಂ ಹಾಗೂ ಇತರ ಭಾಷಾ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ನಟನೆ ಮತ್ತು ಡ್ಯಾಶಿಂಗ್ ಲುಕ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್, ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೂ ಪರಿಚಿತರು. ಮುಂಬರುವ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರ ಕಾಂತದಲ್ಲಿ ನಟನಾ ಕೌಶಲ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವ ದುಲ್ಕರ್, ಈಗ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮತ್ತು ದುಬಾರಿಯಾದ ಡಿಫೆಂಡರ್ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಲಯಾಳಂನ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ದುಲ್ಕರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ವಿವಾದದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಟನ ನಿವಾಸದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ನಕಲಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ವಿದೇಶದಿಂದ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಕಾರುಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ವಿವಾದ ಬಗೆಹರಿಯುವ ಮೊದಲೇ ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ತಮ್ಮ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರು ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಕಾರನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ನಾವು ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಖರೀದಿಸಿದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೋವರ್ ಡಿಫೆಂಡರ್ ಆಕ್ಟಾ V8 ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಟ್ ಗ್ರೇ ಫಿನಿಶ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವ SUV ಬೆಲೆ 3 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ, ಅವರ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಎಲ್ಲ ಕಾರುಗಳ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಖರೀದಿಯ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಸರಿಯಾದ ದಾಖಲೆಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಎರಡು ಕಾರುಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು.
ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ವಿದೇಶದಿಂದ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನಕಲಿ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪವೂ ಇದೆ. ಈ ವಿವಾದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ತಮ್ಮ ಕಾರು ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಕಾರನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಈಗಾಗಲೇ 60ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಂಪನಿಗಳ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕಾರುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಐಕಾನಿಕ್ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಸಹ ಖರೀದಿಸಿ ತಮ್ಮ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಾರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೊಸ ಕಾರನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಅವರು ಅದೇ ಮಾದರಿಯ ಓಲ್ಡ್ ಕಾರ್ ಇದೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಕಾರ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಡಿಷನ್ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರು ಈ ಕಾರಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಡಿಷನ್ 110 ಆಕ್ಟಾವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರು 4.4 ಲೀಟರ್ ಟ್ವಿನ್ ಟರ್ಬೊ ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಎಂಜಿನ್ 635 ಹಾರ್ಸ್ಪವರ್ ಮತ್ತು 800 Nm ಗರಿಷ್ಠ ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. 8-ಸ್ಪೀಡ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ (TC) ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿರುವ ಈ SUV ಕೇವಲ 4 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 0-100 ಕಿಮೀ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಇದರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೋವರ್ ಡಿಫೆಂಡರ್ ಆಕ್ಟಾ V8, SUVಯ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಾದ 6D ಡೈನಾಮಿಕ್ ಏರ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಆಲ್-ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಕಾರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ರಸ್ತೆಗಳು, ಕಚ್ಚಾ ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು. SUV ವಿಶೇಷ OCTA ಡ್ರೈವ್ ಮೋಡ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಟಾರ್ಕ್ ವೆಕ್ಟರಿಂಗ್ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಇದು ಒಂದು ಮೀಟರ್ ಆಳದವರೆಗೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಓಡಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಇದು OCTA ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ಗಳು, ವಿಶೇಷ ಗ್ರ್ಯಾಫೈಟ್ ಮತ್ತು ಫಾಸ್ಫರ್ ಕಂಚಿನ ಎಕ್ಸಿಟೀರಿಯರ್ ಅಕ್ಸೆಂಟ್ಗಳು, 22-ಇಂಚಿನ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಗಳು, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಇಂಟೀರಿಯರ್, ಲೆದರ್ ಸೀಟುಗಳು, 11.4-ಇಂಚಿನ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಹೆಡ್-ಅಪ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ ಗ್ಯಾರೇಜ್: ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರ ಕಾರುಗಳ ಸಂಗ್ರಹವು ತುಂಬಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲ. ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧ ಐಷಾರಾಮಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಿಂದ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕಾರುಗಳು, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಾರುಗಳು, ವಿಂಟೇಜ್ ಕಾರುಗಳು, ಐಷಾರಾಮಿ SUV ಗಳು ಮತ್ತು ಸೆಡಾನ್ಗಳವರೆಗೆ. "369 ಗ್ಯಾರೇಜ್" ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಅವರ ಗ್ಯಾರೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹6 ಕೋಟಿ (ಸುಮಾರು $60 ಮಿಲಿಯನ್) ಮೌಲ್ಯದ ಫೆರಾರಿ 296 GTB ಜೊತೆಗೆ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್ SLS AMG, ಪೋರ್ಷೆ 911 GT3, ಫೆರಾರಿ 458 ಸ್ಪೈಡರ್, ಟೊಯೋಟಾ ಸುಪ್ರಾ MK4, ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಮೇಬ್ಯಾಕ್ GLS 600, ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-AMG G63, BMW 7 ಸೀರಿಸ್, ಪೋರ್ಷೆ ಪನಾಮೆರಾ, BMW M3, ಟೊಯೋಟಾ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ರೂಸರ್, ಮಿನಿ ಕೂಪರ್ S, ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ಪೊಲೊ GTI ಮತ್ತು ಟೊಯೋಟಾ ಇನ್ನೋವಾ ಕ್ರಿಸ್ಟಾ ಸೇರಿವೆ.
ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರುಗಳಲ್ಲ. ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ 80 ಮತ್ತು 90ರ ದಶಕದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ, BMW M3 ಸೀರಿಸ್ನ e 28, e 20, e 34, e 36, 46, 92 ಕಾರುಗಳು ಅವರ ಗ್ಯಾರೇಜ್ನಲ್ಲಿವೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಹಳೆಯ ಕಾರುಗಳು.
