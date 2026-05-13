ಮುಂಬೈಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಡುಕಾಟಿ ಪ್ಯಾನಿಗೇಲ್ ವಿ4 ಲಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಬೈಕ್​: ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

Ducati Panigale V4 Lamborghini: ಡುಕಾಟಿ ತನ್ನ ಹೊಸ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಬೈಕ್​ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಇದರ ಬೆಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

PANIGALE V4 LAMBORGHINI PRICE PANIGALE V4 LAMBORGHINI IN INDIA PANIGALE V4 LAMBORGHINI FEATURES PANIGALE V4 LAMBORGHINI SPECS
ಮುಂಬೈಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಡುಕಾಟಿ ಪ್ಯಾನಿಗೇಲ್ ವಿ4 ಲಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಬೈಕ್ (Photo Credit: Ducati)
By ETV Bharat Tech Team

Published : May 13, 2026 at 10:59 AM IST

Ducati Panigale V4 Lamborghini: ಡುಕಾಟಿ ತನ್ನ ಹೊಸ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸೀಮಿತ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಅಪರೂಪದ ಬೈಕ್‌ಗೆ ಡುಕಾಟಿ ಪ್ಯಾನಿಗೇಲ್ ವಿ 4 ಲಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅಪರೂಪದ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್‌ನ ಸೀಮಿತ ಯುನಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ವಿತರಣೆಗಾಗಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ಎಲ್ಲ ಯುನಿಟ್‌ಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಬುಕ್ ಆಗಿವೆ.

ಕೇವಲ 630 + 63 ಯೂನಿಟ್ಸ್​: ತಮ್ಮ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್‌ಗಳಿಂದ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಜನರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿರುವ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಕಂಪನಿಗಳಾದ ಡುಕಾಟಿ ಮತ್ತು ಲಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವದನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಒಗ್ಗೂಡಿವೆ. ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಡುಕಾಟಿ ಪ್ಯಾನಿಗೇಲ್ V4 ಲಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಸೂಪರ್‌ಬೈಕ್‌ನ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ₹1 ಕೋಟಿಯಷ್ಟಿದ್ದು, ಅದರ ಆನ್-ರೋಡ್ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹1.25 ಕೋಟಿ ತಲುಪಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಇನ್ನು ಈ ಬೈಕ್​ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೇವಲ 630 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಯೂನಿಟ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 63 "ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲೈಂಟಿ" ಯೂನಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಲಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ತಮ್ಮ ಬೈಕ್‌ನ ಕಲರ್​ ಅನ್ನು ತಮ್ಮ ಕಾರಿನ ಬಣ್ಣದೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸೂಪರ್‌ಬೈಕ್ ಖರೀದಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಗ್ರಾಹಕರು ವಿಶೇಷ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಿದ ಮರದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ದೃಢೀಕರಣ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಸ್ಪೇಷಲ್​ ಮರದ ಕ್ರೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡೆಲಿವರಿ: ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೈಕ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಕಂಪನಿಯು ದೃಢೀಕರಣ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ, ವಿಶೇಷ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ಕವರ್ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಪರ್ಸನಲೈಸ್ಡ್​ ಬಾಕ್ಸ್​ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಡುಕಾಟಿ ಪ್ರತಿ ಪ್ಯಾನಿಗೇಲ್ V4 ಲಾಂಬೋರ್ಘಿನಿಯನ್ನು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಿದ, ವಿಶೇಷ ಮರದ ಕ್ರೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತಲುಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೈಕ್‌ನ ಕಲರ್​ನ ಯೋಜನೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ರಿಯರ್​ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೊಂದಿದೆ.

216bhp ಪವರ್ ಹೊಂದಿರುವ ಎಂಜಿನ್: ಈ ವಿಶೇಷ ಮಾದರಿಯು ಭವ್ಯವಾದ 1,103cc V4 ಡೆಸ್ಮೊಸೆಡಿಸಿ ಸ್ಟ್ರಾಡೇಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು 13,500rpm ನಲ್ಲಿ 216bhp ಮತ್ತು 11,250rpm ನಲ್ಲಿ 122.1Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿದ ಕ್ರೆಡಿಟ್​ ಅಪ್ರೂಡ್​ ಅಕ್ರಾಪೋವಿಕ್ ಟೈಟಾನಿಯಂ ಸೈಲೆನ್ಸರ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು ಕಾರ್ಬನ್ ಎಂಡ್ ಕ್ಯಾಪ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆ ಡೆಡಿಕೆಟೆಡ್​ ಎಂಜಿನ್ ಕೈಲಿಬ್ರೇಶನ್​ದೊಂದಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇಂಧನವಿಲ್ಲದೇ ಕೇವಲ 185 ಕೆಜಿ ತೂಕವಿರುವ (ಪ್ಯಾನಿಗೇಲ್ V4 S ಗಿಂತ ಸರಿಸುಮಾರು 2 ಕೆಜಿ ಹಗುರ) ಡುಕಾಟಿ ಇದು ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ 1.17bhp ಪವರ್-ಟು-ವೇಟ್​ ಅನುಪಾತ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಡುಕಾಟಿ ಕಂಪನಿಯು ಫೇರಿಂಗ್‌ಗಳು, ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ ಮಡ್‌ಗಾರ್ಡ್‌ಗಳು, ಚೈನ್ ಗಾರ್ಡ್, ಹೀಲ್ ಗಾರ್ಡ್‌ಗಳು, ಫೋರ್ಕ್ ಕವರ್‌ಗಳು, ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟರ್ ಕವರ್, ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್, ಸ್ಪ್ರಾಕೆಟ್ ಕವರ್, ಟ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್, ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಮೌಂಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ರೇಡಿಯೇಟರ್ ಡಕ್ಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಫೈಬರ್ ಅನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಿದೆ. ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಹೆರಿಂಗ್‌ಬೋನ್ ಮಾದರಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲು ಕಾರ್ಬನ್ ಫೈಬರ್ ನೇಯ್ಗೆಯನ್ನು ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್‌ನ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಲಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ-ಪ್ರೇರಿತ ಟೈಲ್ ಪೀಸ್ ಮತ್ತು ವಿಂಗ್ಲೆಟ್‌ಗಳು: ಈ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್‌ಗಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ವೀಲ್​ಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದರ ವಿನ್ಯಾಸವು ರೆವೆಲ್ಟೊದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ವೀಲ್​ಗಳಿಗೆ ಬಲವಾದ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಡುಕಾಟಿಯ ವಿನ್ಯಾಸಕರು ಟೈಲ್ ಪೀಸ್ ಮತ್ತು ವಿಂಗ್ಲೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಂಬೋರ್ಘಿನಿಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಡಿಸೈನ್​ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್​ನಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೀಟ್​ ಅನ್ನು ಸಹ ಈ ಮಾದರಿಗಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ರೆವೆಲ್ಟೊದ ಕ್ಯಾಬಿನ್‌ನಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫ್ಯೂಯಲ್​ ಟ್ಯಾಂಕ್: ಈ ಬೈಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ 3.0 ಸಿಸ್ಟಮ್​, ಓಹ್ಲಿನ್ಸ್ NPX-30 ಪ್ರೆಶರೈಸ್ಡ್ ಫ್ರಂಟ್​​ ಫೋರ್ಕ್‌ಗಳು, ಓಹ್ಲಿನ್ಸ್ TTX 36 ರಿಯರ್​ ಶಾಕ್ ಮತ್ತು ಓಹ್ಲಿನ್ಸ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಡ್ಯಾಂಪರ್ ಸೇರಿವೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಓಹ್ಲಿನ್ಸ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಇಸಿ 3.0 ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು 17 - ಲೀಟರ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಇಂಧನ ಟ್ಯಾಂಕ್, ಡ್ರೈ ಕ್ಲಚ್ ಕಿಟ್, ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಫುಟ್‌ರೆಸ್ಟ್‌ಗಳು, ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಬ್ರೇಕ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಚ್ ಲಿವರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಲೆಟ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕೌಂಟರ್‌ವೇಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

