ದೇಶಿಯ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಡುಕಾಟಿ ತುಂಬಾ ದುಬಾರಿ ಬೈಕ್: ಇದರ ಫೀಚರ್ಸ್ ಹೀಗಿವೆ
Ducati Multistrada V4 New Edition: ದೇಶಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಡುಕಾಟಿ ತನ್ನ ಹೊಸ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ, ಮಾಡರ್ನ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯೋಣ..
Published : November 8, 2025 at 8:03 AM IST
Ducati Multistrada V4 New Edition: ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ತಯಾರಕ ಡುಕಾಟಿ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ "ಮಲ್ಟಿಸ್ಟ್ರಾಡಾ V4 ಪೈಕ್ಸ್ ಪೀಕ್" ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಪೈಕ್ಸ್ ಪೀಕ್ ಮಲ್ಟಿ V4 ನ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ-ಆಧಾರಿತ ರೂಪಾಂತರವಾಗಿದೆ. ಇದು ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ರೀಡಾ-ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ವಿಶೇಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಎರ್ಗೊನಾಮಿಕ್ಸ್ ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ..
ಡುಕಾಟಿ ಮಲ್ಟಿಸ್ಟ್ರಾಡಾ V4 ಪೈಕ್ಸ್ ಪೀಕ್ ಎಂಜಿನ್: ಈ ಹೊಸ "ಮಲ್ಟಿಸ್ಟ್ರಾಡಾ V4 ಪೈಕ್ಸ್ ಪೀಕ್" ಇತರ ಮಲ್ಟಿಸ್ಟ್ರಾಡಾ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಗಳಂತೆಯೇ 1,158cc V4 ಗ್ರ್ಯಾನ್ಟುರಿಸ್ಮೊ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಇದು 10,750 rpm ನಲ್ಲಿ 168 bhp ಮತ್ತು 9,000 rpm ನಲ್ಲಿ 123.8 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಎಂಜಿನ್ E20 ಕಂಪ್ಲೈಂಟ್ ಎಂದು ಡುಕಾಟಿ ಇಂಡಿಯಾ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಸುಧಾರಿತ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಡಿಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಕಡಿಮೆ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಹಿಂಭಾಗದ ಬ್ರೇಕ್ ಅನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿದ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಮಲ್ಟಿಸ್ಟ್ರಾಡಾ V4 ನೊಂದಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, "ಮಲ್ಟಿಸ್ಟ್ರಾಡಾ V4 ಪೈಕ್ಸ್ ಪೀಕ್" ರೇಸ್ ಮೋಡ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಥ್ರೊಟಲ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಬೈಕ್ ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ವ್ಹೀಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳಂತಹ ರೈಡರ್ ಏಡ್ಗಳ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರಮಾಣಿತವಾಗಿ ಟೈಟಾನಿಯಂ ಅಕ್ರಾಪೋವಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಈ "ಪೈಕ್ಸ್ ಪೀಕ್"ನ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ ಅದರ ಹೈ-ಎಂಡ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್.
ಈ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಓಹ್ಲಿನ್ಸ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ EC 2.0 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು "ಪ್ಯಾನಿಗೇಲ್ V4 S", "ಸ್ಟ್ರೀಟ್ಫೈಟರ್ V4 S" ನಲ್ಲಿಯೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ರೈಡರ್ನ ಸವಾರಿ ಶೈಲಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಪ್ರತಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಮೋಡ್ಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಡ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಹೊಸ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ 17 ಇಂಚಿನ ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಹೀಲ್ ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಇದು 19 ಇಂಚಿನ ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಹೀಲ್ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ "ಮಲ್ಟಿಸ್ಟ್ರಾಡಾ V4" ಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಇದು ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಬೈಕ್ ಹಗುರವಾದ ಫೋರ್ಜ್ಡ್ ವ್ಹೀಲ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 120/70-ZR17 ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 190/55-ZR17 ಅಳತೆಯ ಪಿರೆಲ್ಲಿ ಡಯಾಬ್ಲೊ ರೊಸ್ಸೊ IV ಟೈರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ "ಡುಕಾಟಿ ಮಲ್ಟಿಸ್ಟ್ರಾಡಾ V4 ಪೈಕ್ಸ್ ಪೀಕ್" "V4" ಮತ್ತು "V4 S" ಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಏಕ-ಬದಿಯ ಸ್ವಿಂಗಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ, ವಿಶಿಷ್ಟ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ 330mm ಫ್ರಂಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೆಂಬೊ ಸ್ಟೈಲ್ಮಾ ಕ್ಯಾಲಿಪರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ 280mm ಹಿಂಭಾಗದ ಡಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಸ್ಪೋರ್ಟಿಯರ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಅನುಭವಕ್ಕಾಗಿ ಡುಕಾಟಿ ಚಾಸಿಸ್ ಜ್ಯಾಮಿತಿಯಲ್ಲಿ (Chassis Geometry) ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಹೆಡ್ ಕೋನವು "ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ V4" ನಲ್ಲಿ 24.5 ಡಿಗ್ರಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 25.75 ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದು ಫುಟ್ಪೆಗ್ಗಳನ್ನು ಎತ್ತರವಾಗಿ, ಕೊಂಚ ಹಿಂಬದಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ರೈಡಿಂಗ್ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಬಾರ್ಗಳು ಕಿರಿದಾಗಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗಿವೆ.
ಕಂಪನಿಯು ಮಲ್ಟಿಸ್ಟ್ರಾಡಾ V4S ನ ಸಮಗ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಸೂಟ್ ಅನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಡುಕಾಟಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ (DVO) ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ABS, ವ್ಹೀಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಕ್ಯುರೆನ್ಸಿ ಸುಧಾರಿಸಲು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು 70 ಸೆನ್ಸಾರ್ಗಳಿಂದ ಇನ್ಪುಟ್ಗಳನ್ನು ಅನುಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕೊಲಿಷನ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ (FCW), ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ಕ್ರೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ (ACC) ಮತ್ತು ಬ್ಲೈಂಡ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ (BSD) ಹೊಂದಿರುವ ರಾಡಾರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಡುಕಾಟಿ ಮಲ್ಟಿಸ್ಟ್ರಾಡಾ V4 ಪೈಕ್ಸ್ ಪೀಕ್ ಬೆಲೆ: ಕಂಪನಿಯು ಈ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನು ರೂ. 36.17 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ಬೆಲೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಈ ಬೈಕ್ "ಮಲ್ಟಿ V4 S" ಗಿಂತ ಸುಮಾರು ರೂ. 5.5 ಲಕ್ಷ ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪೋರ್ಟಿಯರ್, ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ-ಕೇಂದ್ರಿತ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಬೆಲೆಯು ರೂ. 39 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗುವ "ಡುಕಾಟಿ ಪ್ಯಾನಿಗೇಲ್ V4 S" ಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ.
