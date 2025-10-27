ಅಡ್ವೆಂಚರ್ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಹೊಸ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬೈಕ್ಸ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಡುಕಾಟಿ: ಇದು ಫುಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ
Ducati multistrada v2 2025 Launched in India: ಡುಕಾಟಿ 2025 ಮಲ್ಟಿಸ್ಟ್ರಾಡಾ V2 ಅನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿಗಳ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : October 27, 2025 at 5:36 PM IST
Ducati multistrada v2 2025 Launched in India: ಐಷಾರಾಮಿ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಡುಕಾಟಿ ಇಂಡಿಯಾ ಯುವಜನರು ಹಾಗೂ ಸಾಹಸಪ್ರಿಯ ಪ್ರವಾಸಿ ಸವಾರರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು 2025 ಮಲ್ಟಿಸ್ಟ್ರಾಡಾ V2 ಅನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಹೊಸ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಗುರವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಟ್ವಿನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಎಂಜಿನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಈ ಬೈಕ್ ಯಾವುದೇ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ರೋಮಾಂಚಕಾರಿ ಸವಾರಿಯನ್ನು ಇದು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಹಳೆಯ ಮಾದರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 18 ಕೆ.ಜಿ ತೂಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಬೈಕ್ ಇಂಧನವಿಲ್ಲದೆ ಕೇವಲ 199 ಕೆ.ಜಿ ತೂಕದೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
"ಸಾಹಸ ಪ್ರವಾಸಿ ಬೈಕ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಈ V2 ಮತ್ತು V2 S ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ತಂದಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಡುಕಾಟಿ ಇಂಡಿಯಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಿಪುಲ್ ಚಂದ್ರ ಹೇಳಿದರು.
"ಇಟಾಲಿಯನ್ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದಿಂದ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಹೊಸ V2 ಎಂಜಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ಡುಕಾಟಿ ಇದಾಗಿದೆ. ಸುಧಾರಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, ರೈಡರ್ ಎಡ್ಸ್ (Rider Aids) ಮತ್ತು ಸಾಟಿಯಿಲ್ಲದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅವರು ವಿಶ್ವಾಸ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಹೊಸ ಮಲ್ಟಿಸ್ಟ್ರಾಡಾ V2 ನ ಮುಖ್ಯ ವಿಶೇಷತೆಯೆಂದರೆ ಅದರ ತೂಕ ಕಡಿತ. ಹೊಸ V2 ಹಳೆಯ ಮಾದರಿಗಿಂತ 18 ಕೆಜಿ ಹಗುರವಾಗಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಇಂಧನವಿಲ್ಲದೆ ಇದು ಕೇವಲ 199 ಕೆಜಿ ತೂಗುತ್ತದೆ. ಇದು ತನ್ನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹಗುರವಾದ ಬೈಕ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಹಗುರವಾದ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ಟ್ವಿನ್-ಸಿಲಿಂಡರ್ V2 ಎಂಜಿನ್ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಸವಾರಿ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಬೈಕ್ ತನ್ನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಇದು ಮಲ್ಟಿಸ್ಟ್ರಾಡಾ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಲೈನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮುಂಭಾಗ, ಹಗುರ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಟೈಲ್ ಇದರ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಪ್ಯಾನಿಗೇಲ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿಸ್ಟ್ರಾಡಾ V4 ನಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದ ಹೊಸ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ಗಳು ಮತ್ತು DRL, ಫ್ರಂಟ್ ಭಾಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಸೈಲೆನ್ಸರ್ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಆಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಡುಕಾಟಿಯ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಡಿಎನ್ಎಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಲ್ಟಿಸ್ಟ್ರಾಡಾ V2 S ಯಾವುದೇ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೂ, ಅದು ಎಷ್ಟೇ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ನಿಜವಾದ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಲ್ಟಿಸ್ಟ್ರಾಡಾ ಸೂಪರ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಡುಕಾಟಿ ಸ್ಕೈಹುಕ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ (DSS) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೂಲಕ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ರಸ್ತೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬೈಕ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿಸುತ್ತದೆ.
ನೀವು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೈಕ್ನ ಮುಂಭಾಗವು ಡಿಪ್ಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ನೀವು ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದಾಗ ಬೈಕ್ನ ಹಿಂಭಾಗವು ಡಿಪ್ಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಮಲ್ಟಿಸ್ಟ್ರಾಡಾ V2 S ನಲ್ಲಿ ಅಂತಹದ್ದೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಈ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಸವಾರಿ ತುಂಬಾ ನಿಖರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಬೈಕ್ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ರಸ್ತೆ ಎಷ್ಟೇ ಒರಟಾಗಿದ್ದರೂ, ಸವಾರನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಯಾಣವು ತುಂಬಾ ಆರಾಮದಾಯಕ ಮತ್ತು ಸುಗಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮಲ್ಟಿಸ್ಟ್ರಾಡಾ V2 S ಕನಿಷ್ಠ ಪೂರ್ವ ಲೋಡ್ ಎಂಬ ಸೂಪರ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಒಂದು ಗುಂಡಿಯನ್ನು ಒತ್ತಿದರೆ ಹಿಂಭಾಗದ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೊರೆ ಇದ್ದರೂ ಅಥವಾ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿದ್ದರೂ ಸಹ, ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ನೆಲವನ್ನು ಮುಟ್ಟುತ್ತವೆ.
ಹೊಸ ಮಲ್ಟಿಸ್ಟ್ರಾಡಾ V2 ಸಂಪೂರ್ಣ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಬಾರ್ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು 5-ಇಂಚಿನ TFT ಬಣ್ಣದ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಬೈಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀವು ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. 5 ವಿಧದ ರೈಡಿಂಗ್ ಮೋಡ್ಗಳಿವೆ - ಸ್ಪೋರ್ಟ್, ಟೂರಿಂಗ್, ಅರ್ಬನ್, ಎಂಡ್ಯೂರೋ, ವೆಟ್. ನೀವು ರಸ್ತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆ ಮೋಡ್ ಹೊಂದಿಸಿದರೆ, ಎಂಜಿನ್ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕಾರ್ನರಿಂಗ್ ABS (ತಿರುವುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸುರಕ್ಷಿತ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್), ಡುಕಾಟಿ ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ (DTC - ಟೈರ್ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ), ಡುಕಾಟಿ ವೀಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ (DWC - ಬೈಕ್ನ ಮುಂಭಾಗದ ಚಕ್ರ ಎತ್ತದಂತೆ ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ), ಎಂಜಿನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ (EBC - ಎಂಜಿನ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ) ನಂತಹ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿವೆ.
ಕ್ರೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ (ದೀರ್ಘ ಸವಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ), ಡುಕಾಟಿ ಮಲ್ಟಿಮೀಡಿಯಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ (ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು), ಟರ್ನ್-ಬೈ-ಟರ್ನ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ (ಪರಿಕರಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾರ್ಗ). ಬೈಕ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರವೂ ಲೈಟ್ಸ್ ಆನ್ ಮಾಡುವ ಕಮಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಕಾರ್ಯವೂ ಇದೆ.
ಸೀಟ್ ಎತ್ತರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಎರ್ಗೊನಾಮಿಕ್ಸ್ ಸಹ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸವಾರರು ತಮ್ಮ ಪಾದಗಳನ್ನು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬೈಕನ್ನು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು.
ಹೊಸ ಮಲ್ಟಿಸ್ಟ್ರಾಡಾ V2 ಹೊಸ ಡುಕಾಟಿ V2 ಎಂಜಿನ್ನಲ್ಲಿ 90 ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ V-ಟ್ವಿನ್, 890 cc, IVT (ಇಂಟೇಕ್ ವಾಲ್ವ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ವೇರಿಯಬಲ್) ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಎಂಜಿನ್ ಕೇವಲ 54.9 ಕೆ.ಜಿ ತೂಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಬೈಕ್ನ ತೂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು 10,750 rpm ನಲ್ಲಿ 115 hp ಪವರ್ ಮತ್ತು 8,250 rpmನಲ್ಲಿ 92 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ 45,000 ಕಿ.ಮೀಗೆ ಒಮ್ಮೆ ವಾಲ್ವ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಅದರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೆಚ್ಚಿಲ್ಲ.
ಈ ಬೈಕ್ ಮರುವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಫ್ರೇಮ್, ಹಿಂಭಾಗದ ಸಬ್ಫ್ರೇಮ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಿಂಗಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಮಲ್ಟಿಸ್ಟ್ರಾಡಾ V4 ಬೈಕ್ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೋಲುತ್ತವೆ. ಫ್ರೇಮ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಮಾನೋಕೋಕ್ನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಹಿಂಭಾಗದ ಸಬ್ಫ್ರೇಮ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಟ್ರೆಲ್ಲಿಸ್ನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಿಂಗಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಮಲ್ಟಿಸ್ಟ್ರಾಡಾಗೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ತೂಕವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಇಂಧನವಿಲ್ಲದೆ V2 ಆವೃತ್ತಿಯು 199 ಕೆ.ಜಿ ತೂಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಸೆಮಿ-ಆಕ್ಟಿವ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಹೊಂದಿರುವ V2 S ಆವೃತ್ತಿಯು 202 ಕೆ.ಜಿ ತೂಗುತ್ತದೆ.
ಡುಕಾಟಿ ಮಲ್ಟಿಸ್ಟ್ರಾಡಾ V2 2025 ಮಾದರಿಯು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 27ರಿಂದ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲಾ ಡುಕಾಟಿ ಡೀಲರ್ಶಿಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಮಲ್ಟಿಸ್ಟ್ರಾಡಾ V2 ಡುಕಾಟಿ ರೆಡ್ ಬೆಲೆ ರೂ. 18,88,000, ಮಲ್ಟಿಸ್ಟ್ರಾಡಾ V2 S ಡುಕಾಟಿ ರೆಡ್ ಬೆಲೆ ರೂ. 20,99,800 ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿಸ್ಟ್ರಾಡಾ V2 S ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಗ್ರೀನ್ ಬೆಲೆ ರೂ. 21,29,700.
