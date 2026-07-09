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ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂತು 30 ಲಕ್ಷದ ಡುಕಾಟಿಯ ಹೊಸ ಸೂಪರ್​ಬೈಕ್​! ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಲುಕ್​, ಫೀಚರ್ಸ್, ಸ್ಟೈಲ್​​?

Ducati Diavel V4 Black Roadster: ಡುಕಾಟಿ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಹೊಸ ಸೂಪರ್‌ಬೈಕ್ ಡಯಾವೆಲ್ V4 ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ರೋಡ್‌ಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

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ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂತು 30 ಲಕ್ಷದ ಡುಕಾಟಿಯ ಹೊಸ ಸೂಪರ್​ಬೈಕ್​! (Photo Credit: Ducati India Instagram)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 9, 2026 at 7:52 AM IST

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Ducati Diavel V4 Black Roadster: ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬೈಕ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ. ಇಟಾಲಿಯನ್ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ತಯಾರಕ ಡುಕಾಟಿ ಇಂಡಿಯಾ ಕೊನೆಗೂ ತನ್ನ ಹೊಸ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಸೂಪರ್‌ಬೈಕ್ ಡಯಾವೆಲ್ V4 ಬ್ಲಾಕ್ ರೋಡ್‌ಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ದೇಶದ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ಪ್ರಿಯರಿಗಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಐಷಾರಾಮಿ ಬೈಕ್‌ಗಾಗಿ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆಯನ್ನು ₹29.98 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯು ವೇಗದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಸಾಧಾರಣವಾದಂತೆಯೇ ಲುಕ್​ನಲ್ಲಿಯೂ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್​ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಬೈಕ್ ನೀಡುವ ವಿಶೇಷ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಬಗೆಗಿನ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..

ಬುಕಿಂಗ್​ ಆರಂಭ: ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಡುಕಾಟಿ ಡೀಲರ್‌ಶಿಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಡುಕಾಟಿ ಡಯಾವೆಲ್ V4 ಬ್ಲಾಕ್ ರೋಡ್‌ಸ್ಟರ್‌ಗಾಗಿ ಬುಕಿಂಗ್‌ಗಳು ಈಗ ತೆರೆದಿವೆ. ಡೆಲಿವರಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ, ಆದರೂ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ನೂ ನಿಖರವಾದ ಸಮಯವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ.

ಅದ್ಭುತ ಲುಕ್​ ಮತ್ತು ಕಲರ್​: ಬೈಕಿನ ನೋಟವು ಪ್ರಮುಖ ಚರ್ಚಾಸ್ಪದ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಇದು ಗ್ಲಾಸ್​ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​ ಬೇಸ್ ಕಲರ್​ಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವ 'ರೇಸಿಂಗ್ ಯೆಲ್ಲೋ' ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಫ್ಯೂಯಲ್​ ಟ್ಯಾಂಕ್, ರೇಡಿಯೇಟರ್ ಕವರ್ ಮತ್ತು ರಿಯರ್​ ಸೀಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್​ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಬೈಕ್‌ನ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಟೈಟಾನಿಯಂ ಫಿನಿಶ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಲ್-ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾದರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಹೊಸ ಥೀಮ್ ಬೈಕ್‌ಗೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಶಕ್ತಿಯುತ ಪವರ್‌ಟ್ರೇನ್: ಬೈಕ್ ಹೊಸ ಲುಕ್​ ಅನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರೂ ಅದರ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಘಟಕಗಳು ಬದಲಾಗದೆ ಉಳಿದಿವೆ. ಇದು 168bhp ಪವರ್ ಮತ್ತು ಬೃಹತ್ 126Nm ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ 1,158cc V4 ಗ್ರ್ಯಾಂಟುರಿಸ್ಮೊ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಬೈಕ್ ಕ್ವಿಕ್-ಶಿಫ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಗೇರ್‌ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅರಾಮಾಗಿ ಕ್ರೂಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅಗಾಧ ವೇಗಕ್ಕೆ ತ್ವರಿತ ವೇಗವರ್ಧನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ರೋಮಾಂಚಕ ಸವಾರಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಆಧುನಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಡಯಾವೆಲ್ V4 ತನ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಹಿಂಭಾಗ ಸಿಲ್ಕ್​ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಮತ್ತು ವಿಶಾಲವಾದ ಮುಂಭಾಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ C-ಆಕಾರದ LED DRL ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಡಾಟ್-LED ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಟೈಲ್‌ಲೈಟ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಬೈಕ್ 5-ಸ್ಪೋಕ್ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಸವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಾಲಿಡ್​ ಗ್ರಿಪ್​ ಅನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವ ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್ 240-ವಿಭಾಗದ ಹಿಂಭಾಗದ ಟೈರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹ್ಯಾಂಡಲ್‌ಬಾರ್ ಅನ್ನು ಸವಾರನಿಗೆ 20mm ಹತ್ತಿರ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಲರ್​ TFT ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯೊಂದಿಗೆ ಸಹ ಬರುತ್ತದೆ.

ಬೆಲೆ: ಬೆಲೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಶೇಷ ಬ್ಲಾಕ್ ರೋಡ್‌ಸ್ಟರ್ ಆವೃತ್ತಿಯು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಾದರಿಗಿಂತ ಸುಮಾರು ₹32,000 ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ₹29.98 ಲಕ್ಷ ಬೆಲೆಯ ಈ ಬೈಕ್​ ಜನಸಂದಣಿಯಿಂದ ಎದ್ದು ಕಾಣಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಬೈಕ್ 'ಡುಕಾಟಿ ರೆಡ್' ಮತ್ತು 'ಥ್ರಿಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್' ಕಲರ್​ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ನೀವು ಗಣನೀಯ ಬಜೆಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಅದು ರಸ್ತೆಗೆ ಇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಕ್ರೂಸರ್ ಅನ್ನು ಬಯಸಿದರೆ ಈ ಬೈಕ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

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