ಗಗನಯಾನ ಮಿಷನ್ಗಾಗಿ ಡ್ರೋಗ್ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ ನಿಯೋಜನೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಯಶಸ್ವಿ: ಇಸ್ರೋ ಘೋಷಣೆ
ಮಾನವ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಹಾರಾಟಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲು ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ
Published : December 20, 2025 at 5:31 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಇಸ್ರೋದ ಗಗನಯಾನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗಾಗಿ ವೇಗವರ್ಧನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ನಡೆಸಲಾದ ಡ್ರೋಗ್ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ಗಳ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಸರಣಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಡಿಸೆಂಬರ್ 18 ಮತ್ತು 19 ರಂದು ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಚಂಡೀಗಢದ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ (ಟಿಬಿಆರ್ಎಲ್) ರೈಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ರಾಕೆಟ್ ಸ್ಲೆಡ್ (ಆರ್ಟಿಆರ್ಎಸ್)ನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಗಗನಯಾನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ನ ವೇಗವರ್ಧನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ನಾಲ್ಕು ವಿಧದ ಒಟ್ಟು 10 ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ISRO successfully completed Drogue Parachute Deployment Qualification Tests for the Gaganyaan Crew Module at the RTRS facility of TBRL, Chandigarh, during 18–19 December 2025.— ISRO (@isro) December 20, 2025
The tests confirmed the performance and reliability of the drogue parachutes under varying flight…
ಇಸ್ರೋ ಪ್ರಕಾರ, ಇದರ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅನುಕ್ರಮವು ಎರಡು ಅಪೆಕ್ಸ್ ಕವರ್ ಬೇರ್ಪಡಿಕೆ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ ವಿಭಾಗದಿಂದ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ, ನಂತರ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಿ, ವೇಗಗೊಳಿಸುವ ಎರಡು ಡ್ರೋಗ್ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಡ್ರೋಗ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಮೂರು ಮುಖ್ಯ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಮೂರು ಪೈಲಟ್ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ
ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅಂಶ ಎಂದರೆ ಡ್ರೋಗ್ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ಗಳ ನಿಯೋಜನೆ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಿ, ಮರು - ಪ್ರವೇಶದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದರ ವೇಗವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳಿದೆ.
ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸರಣಿಯ ಉದ್ದೇಶವು ತೀವ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಡ್ರೋಗ್ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಆಗಿದೆ. ಡ್ರೋಗ್ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ಎರಡೂ ಆರ್ಟಿಆರ್ಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 18 ಮತ್ತು 19ರಂದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾರಾಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾದರೂ ಸಹ ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷಾ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ಸದೃಢತೆಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೋ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಮಾನವ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಹಾರಾಟಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲು ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿಕ್ರಮ್ ಸಾರಾಭಾಯ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರ, ವೈಮಾನಿಕ ವಿತರಣಾ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸ್ಥಾಪನೆ, ಡಿಆರ್ಡಿಒ ಮತ್ತು ಟಿಬಿಆರ್ಎಲ್ನ ಸಕ್ರಿಯ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
