ದೇಶದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿವೆ ಎರಡು ರೋಬೋಟಿಕ್ ವಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ಗಳು!; ಬೆಲೆ, ಫೀಚರ್ಸ್ ಹೇಗಿವೆ ಗೊತ್ತಾ?
Dreame Robot Vacuum India: ಡ್ರೀಮಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ L40 ಅಲ್ಟ್ರಾ AE ಮತ್ತು D20 ಅಲ್ಟ್ರಾ ಆಲ್-ಇನ್-ಒನ್ ರೋಬೋಟಿಕ್ ವಾಕ್ಯೂಮ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದು, ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : March 19, 2026 at 10:35 AM IST
Dreame Robot Vacuum India: ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹೋಮ್ ನಾವೀನ್ಯತೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಡ್ರೀಮ್ಟೆಕ್, ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ತನ್ನ ರೋಬೋಟಿಕ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊಗೆ "ಡ್ರೀಮಿ L40 ಅಲ್ಟ್ರಾ AE" ಮತ್ತು "ಡ್ರೀಮಿ D20 ಅಲ್ಟ್ರಾ" ಎಂಬ ಎರಡು ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ಮನೆಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಈ ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನ ಶ್ರೇಣಿಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೀರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅಡಚಣೆ - ತಪ್ಪಿಸುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೂಲೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹೋಮ್ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಡ್ರೀಮಿ ವರ್ಧಿತ ಅನುಕೂಲತೆ, ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕಗೊಳಿಸಿದ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾವೀನ್ಯತೆಯ ಗಡಿಗಳನ್ನು ತಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಆಟೋಮೆಟೆಡ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್, ಸೆಲ್ಫ್ - ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ತಡೆರಹಿತ, ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್-ಫ್ರೀ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.
ಈ ಸಾಧನಗಳು ಕಂಪನಿಯ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ವೋರ್ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಕ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ನಂತಹ ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ದೈನಂದಿನ ಮನೆ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವ ದಿನಚರಿಗಳನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟದ ವಿವರಗಳು: ಕಂಪನಿಯು "L40 ಅಲ್ಟ್ರಾ AE" ಬೆಲೆಯನ್ನು ₹59,999 ಮತ್ತು "D20 ಅಲ್ಟ್ರಾ" ಬೆಲೆಯನ್ನು ₹39,999 ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಎರಡು ರೋಬೋಟಿಕ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ಗಳು ಮಾರ್ಚ್ 18 ರಿಂದ ಅಮೆಜಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಆಯ್ದ ಕ್ರೋಮಾ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ.
1. ಡ್ರೀಮಿ L40 ಅಲ್ಟ್ರಾ AE ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷಣಗಳು:
ಸುಧಾರಿತ ಬ್ರಷ್ ಸಿಸ್ಟಮ್: ಈ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಅಸಾಧಾರಣ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಟರ್ಬೊಫೋರ್ಸ್ ಮೋಟಾರ್ ಉದ್ಯಮದ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಮೀರಿಸುವ ಸುಧಾರಿತ ಬ್ರಷ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 19,000 Pa ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆಂತರಿಕ ರೋಟರ್ನ ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ವಿನ್ಯಾಸವು ತಿರುಗುವಿಕೆಯ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಲೋ-ಫ್ರಿಕ್ವೆನ್ಸಿ ನಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಟೂತ್-ಟು-ಸ್ಲಾಟ್ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಸಹ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಟ್ರೈಕಟ್ ಬ್ರಷ್ 3.0: ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ವಿವಿಧ ನೆಲದ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮನೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ರಷ್ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಮಹಡಿಗಳು, ಕಾರ್ಪೆಟ್ಗಳಿಂದ ಧೂಳು ಅನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿರ್ವಾತದೊಳಗೆ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡದೇ ಒಣ ಕಸ, ಕಾರ್ಪೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ನೆಲದ ಬಿರುಕುಗಳಿಂದಲೂ ಸಹ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಟ್ರೈಕಟ್ ಬ್ರಷ್ 3.0 ಅನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಉದ್ದ ಕೂದಲು ಮತ್ತು ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕೂದಲುಗಳನ್ನು ಶುಚಿಗೊಳಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೂದಲು ಕತ್ತರಿಸುವ ಬ್ಲೇಡ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಅದು ಕೂದಲನ್ನು ಸಲೀಸಾಗಿ ಬೇರ್ಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಡೀಪ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್: ಅಂತರ್ನಿರ್ಮಿತ ಮಾಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಸಾಧನವು ತನ್ನ "ರೋಬೋಟ್ ಆರ್ಮ್"ನಿಂದ ಬಿಗಿಯಾದ, ಕಿರಿದಾದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ತಲುಪಲು ಸಲೀಸಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಆಹಾರದ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮತ್ತು ಕಲೆಗಳನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ.
ಇದರ ಹೊಚ್ಚಹೊಸ ಮಾಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ರೋಬೋಸ್ವಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಅಂಚುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅನಿಯಮಿತ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಕೊಳೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಈ ರೋಬೋಟ್ ನಿರ್ವಾತವು ಬಿಗಿಯಾದ ಸ್ಥಳಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯಾವಿಗೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ-ಎತ್ತರದ ಸೋಫಾಗಳು ಮತ್ತು ಹಾಸಿಗೆಗಳ ಕೆಳಗೆ ಅಡಗಿರುವ ಕಸವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
3DAdapt ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಮತ್ತು ಅಡಚಣೆ ತಪ್ಪಿಸುವಿಕೆ: ಸುಗಮ, ಘರ್ಷಣೆ-ಮುಕ್ತ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆಗಾಗಿ ಇದು ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಮನೆಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಪತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ನಿಖರವಾಗಿ ನ್ಯಾವಿಗೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್-ಫ್ರೀ ನಿರ್ವಹಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಲ್ಟಿಫಂಕ್ಷನಲ್ ಪವರ್ಡಾಕ್: ಇದು ಆಟೋ-ಎಂಪ್ಟಿಯಂಗ್, ವಾಟರ್ ರೀಫಿಲ್ಲಿಂಗ್, ಮಾಪ್ ಡ್ರೈಯಿಂಗ್ ಮತ್ತು 75°C ಬಿಸಿನೀರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಆಟೋ ಮಾಪ್ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಟೋಮೆಟೆಡ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಸೆಲ್ಫ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ವಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ 2.0: ಅವಶೇಷಗಳ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸಲು ಡಾಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ: ಅಲ್ಟ್ರಾಸಾನಿಕ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಸಕ್ಷನ್ ಬೂಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಮಾಪ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಇದು ಕಾರ್ಪೆಟ್ಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಆಳವಾಗಿ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
2. ಡ್ರೀಮಿ ಡಿ20 ಅಲ್ಟ್ರಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷಣಗಳು:
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್: ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ನೆಲ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೆಟ್ಗಳೆರಡರಲ್ಲೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಪೆಟ್ಗಳು ಒದ್ದೆಯಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಇದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಹೀರುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. 13,000Pa ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಇದು ಕಸ, ಕಲೆಗಳು ಸಲೀಸಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಕಲೆ ರಹಿತವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಡ್ಯುಯೊಸ್ಕ್ರಬ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನೊಂದಿಗೆ 2-ಇನ್-1 ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಮತ್ತು ಮಾಪ್: ಈ ಸಾಧನವು ಒಂದೇ ಘಟಕದೊಳಗೆ ವಾಕ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮಾಪಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಡ್ಯುಯೊಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಪಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎರಡು ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ರೋಟರಿ ಮಾಪ್ ಪ್ಯಾಡ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಎರಡು ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಪ್ಯಾಡ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಇದು ನೆಲವನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ರೋಬೋಸ್ವಿಂಗ್ ಎಡ್ಜ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್: ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಬೇಸ್ಬೋರ್ಡ್ಗಳ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ತಲುಪುವ ಮೂಲಕ ಅಂಚುಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಲೆಗಳ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
100 ದಿನಗಳ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್-ಫ್ರೀ ಡಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಡಸ್ಟ್ ಬಿನ್ಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ DualBoost 2.0 ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಈ ಸಾಧನವು 3.2L ವರೆಗೆ ಡಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬಲ್ಲದು. ಇದು ಧೂಳಿನ ಚೀಲವನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡದೆಯೇ 100 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್: ಈ ವಾಕ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಟ್ರಾಸಾನಿಕ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಕಾರ್ಪೆಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಇರುವಾಗ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
5200mAh ಬ್ಯಾಟರಿ: ಇದು 5200mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, 30% ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘ, ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವ ಅನುಭವಕ್ಕಾಗಿ 250 ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ರನ್ಟೈಮ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಪಾತ್ಫೈಂಡರ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್: ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಮನೆಯನ್ನು ಮಾಪ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು, ಅಡೆತಡೆಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಸರಾಗವಾಗಿ ನ್ಯಾವಿಗೇಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.
ಸೇವೆ ಮತ್ತು ವಾರಂಟಿ: "ಡ್ರೀಮಿ ಡಿ20 ಅಲ್ಟ್ರಾ" ಮತ್ತು "ಎಲ್40 ಅಲ್ಟ್ರಾ ಎಇ" ಮಾದರಿಗಳ ಮೇಲೆ 1 ವರ್ಷದ ವಾರಂಟಿ ಜೊತೆಗೆ ಮಾರಾಟದ ನಂತರದ ಮೀಸಲಾದ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ (ಸೋಮ–ಶನಿ: ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 6 ರವರೆಗೆ; ಭಾನುವಾರ: ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 4 ರವರೆಗೆ). ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು 160 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಡ್ರಾಪ್, ಆನ್-ಸೈಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೆಷನ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಾರೆ.
